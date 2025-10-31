واشنطن تتهم الخرطوم بـ"تجويع ممنهج" بعد طرد مسؤولي إغاثة دوليين
07:29 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 07:31 GMT 31.10.2025)
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
أدانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قرار الحكومة السودانية طرد اثنين من كبار مسؤولي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، واصفة الخطوة بأنها "تجويع ممنهج ترعاه الدولة".
وقالت اللجنة عبر منصة "إكس": "في الوقت الذي يغرق فيه السودان في اليأس، تطرد حكومته مسؤولي الإغاثة الدولية. هذا ليس مجرد سوء إدارة، بل مجاعة مدبرة من الدولة.
يجب على الخرطوم التراجع فوراً وضمان وصول كل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين".
وكانت السلطات السودانية قد أعلنت الإثنين الماضي مديري عمليات برنامج الأغذية العالمي في البلاد "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، وأمهلتهما 72 ساعة لمغادرة الأراضي السودانية دون تقديم أي تبرير رسمي.
وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد أدان، أمس الخميس، هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، التي تعتبر أكبر مدن إقليم دارفور غربي السودان، مجددًا الدعوة إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد في الفاشر وما حولها.
The Sudanese government is expelling international aid officials while their country falls further into despair. This isn’t governance, it’s state sponsored starvation. Sudan must reverse course and ensure every last drop of international aid reaches those in need.…— House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) October 29, 2025
وقال مجلس الأمن، في بيان عبر موقع الأمم المتحدة الرسمي: "أدان أعضاء مجلس الأمن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر وأثره المدمر على السكان المدنيين".
وأعرب أعضاء مجلس الأمن أيضا، عن إدانتهم لـ"الفظائع المزعومة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد السكان المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاعتقالات التعسفية"، وأعربوا عن "قلقهم البالغ إزاء تزايد خطر ارتكاب المجازر واسعة النطاق، بما في ذلك المجازر بدوافع عرقية".
وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، الأحد الماضي، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني.
وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها: "قدّم الأشاوس دروساً في الصمود والبسالة، وسطروا ملاحم تاريخية دكوا فيها آخر حصون جيش الحركة الإسلامية وتوابعه من أذيال حركات الارتزاق في إقليم دارفور، ملحقين بهم خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة والاستيلاء الكامل على العتاد العسكري"، على حد وصف البيان.
وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة".
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.