واشنطن تتهم الخرطوم بـ"تجويع ممنهج" بعد طرد مسؤولي إغاثة دوليين

أدانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قرار الحكومة السودانية طرد اثنين من كبار مسؤولي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، واصفة الخطوة...

وقالت اللجنة عبر منصة "إكس": "في الوقت الذي يغرق فيه السودان في اليأس، تطرد حكومته مسؤولي الإغاثة الدولية. هذا ليس مجرد سوء إدارة، بل مجاعة مدبرة من الدولة. وكانت السلطات السودانية قد أعلنت الإثنين الماضي مديري عمليات برنامج الأغذية العالمي في البلاد "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، وأمهلتهما 72 ساعة لمغادرة الأراضي السودانية دون تقديم أي تبرير رسمي. وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد أدان، أمس الخميس، هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، التي تعتبر أكبر مدن إقليم دارفور غربي السودان، مجددًا الدعوة إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد في الفاشر وما حولها.وقال مجلس الأمن، في بيان عبر موقع الأمم المتحدة الرسمي: "أدان أعضاء مجلس الأمن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر وأثره المدمر على السكان المدنيين".وأعرب أعضاء مجلس الأمن أيضا، عن إدانتهم لـ"الفظائع المزعومة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد السكان المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاعتقالات التعسفية"، وأعربوا عن "قلقهم البالغ إزاء تزايد خطر ارتكاب المجازر واسعة النطاق، بما في ذلك المجازر بدوافع عرقية".وكانت قوات "الدعم السريع" في السودان قد أعلنت، الأحد الماضي، السيطرة على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، عقب معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني.وتابع البيان: "تحرير الفرقة السادسة الفاشر اليوم، يمثل محطة مفصلية في مسار المعارك التي تخوضها قواتنا الباسلة، ويرسم ملامح الدولة الجديدة التي يتشارك جميع السودانيين في بنائها، بما يتوافق مع تطلعاتهم المشروعة لإنهاء عهود الظلم والاستبداد والمحسوبية، وإعلاء قيم الحرية والسلام والعدالة". وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف. وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

