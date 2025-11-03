عربي
"ازدواجية المعايير" تحاصر الجنائية الدولية أمام اختبار الفاشر
"ازدواجية المعايير" تحاصر الجنائية الدولية أمام اختبار الفاشر
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن المحكمة تولي اهتماما كبيرا للوضع المتدهور في الفاشر، مشيرا إلى أن مكتبه يجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة تمهيدا لاستخدامها في ملاحقات قضائية محتملة.
وقال خان: "إن هذه الأفعال، إذا ثبتت صحتها، قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدا أن للمحكمة اختصاصا قضائيا بالنظر في الجرائم المرتكبة في دارفور منذ اندلاع القتال في إبريل /نيسان2023".

ودعا المدعي العام الأفراد والمنظمات المعنية إلى تقديم معلومات وأدلة بشأن أحداث الفاشر للمساعدة في التحقيقات.

يأتي تحرك المدعي العام في ظل بيئة سياسية معقدة، حيث تثير استجابة المحكمة الجنائية الدولية السريعة والحازمة في قضية أوكرانيا، وسط تساؤلات حول مدى تأثر قرارات المحكمة بالضغوط السياسية الدولية ومصالح الدول الكبرى.
الطفلة هند رجب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
"الجنائية الدولية" تتلقى طلبا لاعتقال 24 جنديا إسرائيليا بتهمة قتل الطفلة هند رجب في غزة
21 أكتوبر, 13:27 GMT
وينتقد كثيرون المحكمة لعدم إظهار نفس مستوى السرعة والحزم في التحقيق بالجرائم في مناطق أخرى مثل فلسطين والدول الأفريقية، والتحقيق أيضا بجرائم ارتكبتها دول أعضاء مثل بريطانيا في أفغانستان والعراق، أو جرائم نسبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مما يقوض، بحسب المنتقدين، مبدأ العدالة الدولية الشاملة والمحايدة.

وعلى سبيل المثال، لم تتحرك المحكمة ضد إسرائيل، المتهمة بالفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان، إلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بإصدار أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وهذا التأخير، إلى جانب الضغوط التي واجهتها المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة، والمدعي الحالي كريم خان، من الولايات المتحدة وإسرائيل، كشف عن معايير مزدوجة.
الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
وزير الخارجية الكندي يوضح موقفه من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية في حال دخول نتنياهو البلاد
20 أكتوبر, 11:59 GMT
وتطالب هذه الانتقادات المحكمة بضرورة الابتعاد عن التسييس وتطبيق معايير موحدة لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة أينما وقعت.
وواجهت المحكمة تحديًا طويل الأمد يتمثل في معارضة الولايات المتحدة، فقد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته السابقة شرعية المحكمة، وفي بداية ولايته الرئاسية الثانية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، في خطوة تعكس توترات سابقة ولكنها تثير مخاوف جديدة بشأن قدرة المحكمة على العمل تحت الضغوط الخارجية.
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين في الفاشر السودانية
محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشان المساعدات في غزة
