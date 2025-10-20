عربي
موسكو: لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة
وزير الخارجية الكندي يوضح موقفه من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية في حال دخول نتنياهو البلاد

11:59 GMT 20.10.2025
الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني
الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Justin Tallis
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إنه سيؤيد تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حال دخوله الأراضي الكندية.
وقال كارني، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أمس الأحد، ردا على سؤال مباشر حول ما إذا كان سيوافق على اعتقال نتنياهو: "نعم".
وأشار إلى أن "الهدف النهائي لسياسة كندا في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية حرة وقابلة للحياة تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل"، متهماً حكومة نتنياهو "بالعمل على تقويض هذا الهدف"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأوضح مارك كارني أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية الحالية "تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومع نهج كندا الثابت منذ عام 1947"، مؤكدا أن الموقف الكندي يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي رغم معارضة واشنطن له.
ويدور الجدل حول دور المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت في الأساس للنظر في أخطر الجرائم العالمية، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى الرغم من تحقيقها إدانات تاريخية، إلا أن فعالية قراراتها تواجه انتقادات متزايدة.
وواجهت المحكمة تحديا طويل الأمد يتمثل في معارضة الولايات المتحدة، فقد رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في فترته السابقة شرعية المحكمة، وفي بداية ولايته الرئاسية الثانية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، في خطوة تعكس توترات سابقة ولكنها تثير مخاوف جديدة بشأن قدرة المحكمة على العمل تحت الضغوط الخارجية.
