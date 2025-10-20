https://sarabic.ae/20251020/صرخة-الجثامين-تعذيب-وإعدامات-وسرقة-أعضاء-الأسرى-الفلسطينيين-وتساؤلات-عن-دور-الجنائية-الدولية-1106167642.html

"صرخة الجثامين".. تعذيب وإعدامات وسرقة أعضاء الأسرى الفلسطينيين وتساؤلات عن دور "الجنائية الدولية"

سبوتنيك عربي

تلقي المشاهد المروعة للجثث الفلسطينية التي تم تسليمها من قبل القوات الإسرائيلية بظلالها الكئيبة على الضمير الإنساني، لتكشف عن انتهاكات جسيمة تتجاوز كل حدود... 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T10:30+0000

تتحدث التقارير الأولية وشهادات المختصين عن آثار تعذيب وحشي، وإعدامات ميدانية، وسرقة ممنهجة للأعضاء قادتها إسرائيل ضد الأسرى، في ممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسط تساؤلات عن موقف المجتمع الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية من هذه الانتهاكات. ويقول مراقبون إن هذه الفظائع لا تمثل مجرد حوادث فردية، بل هي انعكاس لسياسة إسرائيلية ممنهجة تشجع على التنكيل والتجويع والاعتداء الجسدي والجنسي، وهو ما يكشف عن مدى التواطؤ والصمت من قبل المجتمع الدولي والجنائية الدولية الذي سمح بمثل هذه الجرائم. وطالب مسؤولون ومراقبون في حديثهم لـ"سبوتنيك"، عن ضرورة توسيع الملاحقات القانونية الدولية لقادة إسرائيل، مع تضمين الوثائق الجديدة التي تكشف عن تعذيب الإسرى وإعدامهم خارج إطار القانون وسرقة أعضائهم، مع تفعيل دور الجنائية الدولية ودفعها مع المجتمع الدولي للتوقف عن الصمت الذي يرتقي إلى درجة التواطؤ."شهادات على التعذيب والتنكيل"كشف مدير عام نادي الأسير الفلسطيني والمتحدث الرسمي، أمجد النجار، عما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أنه يمثل جريمة حرب وإبادة صامتة، تُنفذ بتعليمات مباشرة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير.وأضاف النجار أن "الآثار الظاهرة على الجثامين تضمنت تقييدا لفترات طويلة بقيود حديدية على المعصمين والكاحلين، بشكل سيء دخل حتى إلى العظام، كما تحدث عن انتهاكات جنسية وتحرشات وتعذيب واضح"، مشيرا إلى أن "جميع الجثامين كانت هياكل عظمية وأجساد هزيلة تؤكد التجويع الكامل وسوء التغذية، مع تساقط للشعر وتكسير في أظافر اليدين".وأشار مدير عام نادي الأسير الفلسطيني إلى أن "هناك تعذيبا عنيفا وبطرق وحشية وإجرامية تعرض لها الأسرى"، لافتا إلى "عدم وجود رعاية طبية للجرحى، إذ أن معظم جروحهم كانت مفتوحة وغير مضمدة، مع وجود التهابات جلدية واضحة جدا"."سرقة الأعضاء"ولفت النجار إلى أن "العديد من الجثامين تبين وضع ملابس وقطن بكميات كبيرة داخلها ومن ثم تخييطها، وهو ما أكد وجود سرقة لأعضاء الجثامين الأسرى، وهو ما اعترفت به سلطات الاحتلال سابقا"، واستذكر مقابلة لطبيب إسرائيلي يدعى "يهودا هيس"، المدير السابق لمعهد الطب الشرعي في "أبو كبير"، تحدث فيها عن سرقة أعضاء الجثامين من الأسرى الفلسطينيين، وقد نشرت هذه التصريحات في مواقع عبرية وعالمية، ورغم ذلك، رفض الاحتلال إدخال أي لجان طبية للتأكد من ذلك.كما دعا "منظمة الصحة العالمية" إلى الحضور مع طواقم طبية لمعاينة الجثامين، مشيرا إلى "وجود آثار حبال حول الرقاب، ما يدل على عمليات إعدام وشنق، ورصاصات في الرأس تؤكد عمليات إعدام داخل غرف الأسرى"، موضحا أن "شهادات الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، أكدت وقوع عمليات إعدام جماعية لعشرات الأسرى أمام أعينهم".ووصف النجار الوضع بأنه "صعب جدا"، وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية هذا الوضع بسبب صمته وردوده الناعمة تجاه هذا الملف تحديدا، وكشف عن توجيه النادي لأكثر من رسالة ونداء بضرورة تدخل دولي من المنظمات الدولية وإجراء التشريح الحقيقي، "لأن ما يحدث يعد جريمة حرب يجب أن تدرج ضمن ملفات المحكمة الجنائية الدولية"، بحسب قوله."تواطؤ وصمت الجنائية والمجتمع الدولي"وأضاف مدير عام نادي الأسير الفلسطيني والمتحدث الرسمي، أمجد النجار، أنهم "يغذون المحكمة الجنائية الدولية والطاقم القانوني الفرنسي الذي قدم ملفا قبل 3 أشهر بهذه المعلومات"، مبينا أن "الاحتلال عمل على تغييب وعدم إظهار الجرائم المرتكبة من خلال المادة الكيماوية الموجودة على أجساد الشهداء، وأن صور الجثامين المتفحمة صعّبت على الأطباء في غزة تحديد أسباب الوفاة في ظل غياب الإمكانيات".وبيّن أنهم "وجهوا مرارا وتكرارا نداءات للمجتمع الدولي بالتوقف عن الصمت المتواطئ الذي يشجع الاحتلال على استمرار المزيد من الجرائم، في ظل غياب أي محاسبة فعلية".وختم النجار تصريحاته بالتأكيد على أن "نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى ستعملان بكل الوسائل القانونية لتوثيق الجرائم، وملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولن يسمحا بأن تظل هذه الجرائم بلا عقاب أو مساءلة".تحرك قانوني رسميفي الجانب القانوني، ترى عضو فريق فلسطين القانوني في محكمة العدل الدولية، السفيرة نميرة نجم، أن "ممارسات تعذيب الأسرى وقتلهم عمدا أو معاملتهم بشكل غير إنساني والاعتداء على كرامتهم من قبل إسرائيل، تقع ضمن جرائم الحرب، وذلك وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين".وأوضحت نجم أن "هذه الوثائق يمكن استغلالها ليس فقط أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أيضا في إطار الدعوى الخاصة بالإبادة الجماعية، فإذا أشارت الوثائق إلى استخدام التعذيب والقتل العمد بنطاق واسع حتى فيما يتعلق بالأسرى، فإن ذلك يضيف إلى نية الإبادة الجماعية من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".ولفتت إلى مسار المحكمة الجنائية الدولية، الذي يجب أن تُستخدم هذه المواد أمامه، فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية حول الوضع في فلسطي، وكشفت أنه "تم الطلب رسميا من المحكمة توسيع التحقيق ليشمل هذه الوقائع الجديدة، كما أشارت إلى إمكانية استخدام مبدأ الاختصاص العالمي في طرح قضايا جديدة أمام قضاء وطني، لمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم، وإصدار قرارات توقيف كل من انخرط فيها".وأكدت السفيرة نميرة نجم على "أهمية الاستمرار في الحركة الشعبية الحالية للمقاطعة للشركات الدولية المنخرطة في دعم كافة الآليات في إسرائيل، لاستمرار الاحتلال، واستمرار هذه الممارسات العنيفة ضد الشعب الفلسطيني".موقف الجنائية الدوليةوفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، قالت نجم إن "إجراءات المحكمة طويلة وتستغرق وقتا، وكان هناك ضغوط غير مسبوقة على المحكمة لوقف القضية، لكن المحكمة رفضت الاستئناف الإسرائيلي في قضية توقيف نتنياهو وغالانت، وهو ما يشير إلى أن المحكمة مستمرة في الدعوى. وأوضحت أن الوضع الراهن لا ييسر عمل المحكمة ولا يسهل وصولها للأراضي المحتلة وتمكنها من إجراء التحقيقات المباشرة، وكل ذلك يؤثر على عمل المحكمة".وشددت على أن "إسرائيل فعليا تؤكد أنها تقود الحرب ضد الفلسطينيين من جانب واحد، لتكرار تجارب محو السكان الأصليين التي حدثت في أماكن مختلفة من العالم، فيما يسمى بالعالم الجديد منذ بداية القرن الـ17 كما حدث مع السكان الأصليين في أمريكا وغيرها".وأضافت أنه "يجب أن نعي بأن الحرب ضد غزة مستمرة بسبب التمويل الأمريكي لها، لذلك الممارسات غير القانونية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني لن تتوقف إلا بالاستمرار في عملية مقاطعة الشركات التي تنخرط في هذا الدعم الاقتصادي".واعتبرت السفيرة نميرة نجم أن المسار القانوني اليوم، بما فيه المنظمات الدولية التي تعجز عن مواجهة هذه المأساة في الأراضي المحتلة وأثرها السلبي على الشعب الفلسطيني، وعلى حقهم في تقرير مصيرهم وحقهم في الحياة، أصبح على المحك، لذلك، رأت أن آلية تنفيذ العدالة الدولية، على الرغم من الضغوط التي تواجهها، يجب أن تستمر في عملها بشكل أكثر جدية، وضغوط الشعوب على حكوماتها، بما فيها الدول التي تمول الحكومة الإسرائيلية للاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم ضد الفلسطينيين، يجب أن تستمر حتى تتوقف هذه الحكومات عن الدعم، لوقف آلية القتل والتعذيب للضحايا المدنيين.وقالت نجم إنه "وفقا لما ذكره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفسه، إسرائيل قتلت 70 ألفا من حركة "حماس" الفلسطينية ولم يفرق بين الضحايا المدنيين من النساء والأطفال، إذ تعدى الضحايا من الأطفال 20 ألفًا بواقع 30% من الضحايا إلى جانب أكثر من 10 آلاف سيدة في هذا العدوان".وختمت السفيرة نجم حديثها بالتأكيد على أن "الاستمرار في المقاطعة والتحقيقات، والاستمرار في مطالبة المجتمع الدولي بوقف الدعم لآلية القتل الإسرائيلية هو الحل الوحيد للسلام في فلسطين، ووقف آلية التعذيب والقتل الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، مع ضرورة المضي قدما في المنحى القانوني بالتوازي مع عمليات المقاطعة لكافة المنتجات الإسرائيلية، والشركات الدولية الداعمة للحرب"، وأشارت إلى أن "ما نراه اليوم في غزة يغيب عنا ما يحدث في باقي الأراضي المحتلة بما فيها الضفة الغربية التي تشهد مآسي أخرى ضد الشعب الفلسطيني".انتهاكات للقانون وجرائم ضد الإنسانيةفي السياق ذاته، أكد المستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، الدكتور أسامة شعث، أن "الصور المفزعة والمفجعة التي تم تداولها لجثامين الأسرى الفلسطينيين التي تم تسليمها من قبل الاحتلال، تكشف عن سلوك مروع يُعد الأبشع والأقذر الذي عرفته البشرية".وأضاف أن "المواثيق الدولية تقر بالحماية الدولية للأسرى والقتلى، وتمنح ذويهم الحق في معرفة مصيرهم، والحق في نقل جثامينهم لبلدانهم الأصلية، وحفظ جثثهم بشكل سليم وعدم المساس بها".وأشار إلى أن المادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية، والصادر عام 1977، والمادة 32، أكدت على هذه الحقوق، بالإضافة إلى أن القانون الدولي الإنساني واتفاقية حماية القتلى كفلت جميع الأحكام الصادرة بحق القتلى، وألزمت أطراف النزاع المسلح باحترام قدسية جثث القتلى وعدم المساس بها أو تشويهها أو التلاعب بها".وشدد شعث على "أننا نتحدث عن احتلال قبيح ومجرم بحق القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية والإنسانية".ولفت إلى أنه "عندما يرتكب الاحتلال مثل هذه الجرائم، لا يمكن اعتبارها سلوكا فرديا أو خطأ، إذ وصلت تقارير تؤكد سرقة أعضاء بشرية من الشهداء بعد قتلهم عنوة، وإدخالهم إلى المشرحة لسرقة العديد من الأعضاء، وربما كانوا في أنفاسهم الأخيرة أو أحياء".يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أعلنت، في مارس/ آذار 2024، انقطاع الاتصال مع إحدى المجموعات المخصصة لحماية الأسرى عقب هجوم إسرائيلي في خان يونس.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، سلمت الحركة الفلسطينية الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.

