عضو فريق فلسطين بـ"العدل الدولية" لـ"سبوتنيك": قرار الأمم المتحدة خطوة "أفضل من لا شيء"

عضو فريق فلسطين بـ"العدل الدولية" لـ"سبوتنيك": قرار الأمم المتحدة خطوة "أفضل من لا شيء"

أكدت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق فلسطين القانوني في محكمة العدل الدولية، أن القرار الأخير للجنة الأممية الذي أقر بوقوع الإبادة الجماعية واستخدام المرافق... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن أي تحرك من جانب الأمم المتحدة في هذه المرحلة يدعم حقوق الشعب الفلسطيني هو أضعف الإيمان، وذكرت أنه منذ 7 أكتوبر 2020، تجاوز عدد الوفيات 64800، أغلبهم من النساء والأطفال، وأن عدد الوفيات من الأطفال وصل إلى 18000 طفل، يستهدفون مباشرة من قبل الجيش الإسرائيلي بتحريض واضح وصريح من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء حاليين في الحكومة الإسرائيلية.ولم تر السفيرة نجم لهذه التأكيدات أهمية كبرى في ظل عدم تحرك السكرتير العام للأمم المتحدة، المحرك الرئيسي لما تقوم به المنظمة، بشكل جدي في هذه القضية، قائلة: "ما أراه أنه يتعامل مع هذه القضية وكأنها قضية مثل كافة قضايا الحرب التي نشهدها في مناطق مختلفة حول العالم"، منتقدة عدم تحريكه كافة الأدوات القانونية المتاحة له كسكرتير عام للأمم المتحدة للتأكيد على حق تواجد الوفد الفلسطيني في الجمعية العامة في نيويورك خلال هذا الشهر، بعد أن رفضت حكومة دولة المقر، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، منح تأشيرات للرئيس عباس و80 من المسؤولين الفلسطينيين.وأشارت إلى أن هناك أدوات عدة يمكن له استخدامها، مؤكدة أن "على مدار عامين نرى حقيقة إبادة جماعية على مرأى ومسمع من الجميع، ولا نرى أن تحرك السكرتير العام للأمم المتحدة يليق بمستوى الحدث الذي نشهده حالياً، ونحن أمام كارثة"، معربة عن أملها في أن يحرك هذا التقرير بعض الأمور ويقدم أدلة جديدة تدين قادة إسرائيل.وفيما يخص إمكانية استخدام التقرير لملاحقة قادة إسرائيل، أكدت السفيرة نجم أن هذا الأمر يتطلب أن تتحرك المحكمة الجنائية الدولية بشكل أقوى مما هي عليه، معربة عن ملاحظتها لـ"تباطؤ شديد في تحرك المحكمة في الدعوة، خوفاً من البطش الأمريكي والعداء المستمر من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة، لكنها أكدت على أن هذا التقرير بلا شك سيضيف إلى الأدلة التي يمكن استخدامها في ملاحقة قادة الاحتلال".وخلص تحقيق مستقل في الأمم المتحدة، ولأول مرة، إلى أن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن كبار المسؤولين فيها حرضوا على الإبادة الجماعية"، فيما وصفت اللجنة نتيجة التحقيق بأنها "النتيجة الأكثر موثوقية للأمم المتحدة حتى الآن".وفي تقرير من 72 صفحة صدر، اليوم الثلاثاء، وجدت اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن إسرائيل "ارتكبت 4 أعمال إبادة جماعية" في القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وشملت هذه الأفعال: قتل الفلسطينيين في غزة، إلحاق "أذى جسدي ونفسي خطير" بالفلسطينيين، فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وقتل ما يقرب من 65 ألف فلسطيني في غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.وجاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر اليوم الثلاثاء: "خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة، بما في ذلك من خلال فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وخلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإحداث التدمير الجسدي للفلسطينيين كمجموعة، والتي تشكل جوهر أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (اتفاقية الإبادة الجماعية)".و"تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأفعالها الأكثر قسوة ضد السكان منذ عام 1984"، حسبما ذكرت لجنة الأمم المتحدة.وجاء في التقرير أنه "في وقت مبكر من السابع من أكتوبر 2023، أدلى مسؤولون إسرائيليون بتصريحات تشير إلى نيتهم ​​بالقضاء على الفلسطينيين في غزة كمجموعة".وأوضحت أنه يجب على جميع الدول الوفاء "بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها".ورفضت إسرائيل التقرير، ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إلغاء لجنة التحقيق فورًا، ووصفت التحقيق بأنه "تقرير يعتمد كليًا على الأكاذيب".

