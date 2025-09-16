عضو فريق فلسطين بـ"العدل الدولية" لـ"سبوتنيك": قرار الأمم المتحدة خطوة "أفضل من لا شيء"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
حصري
أكدت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق فلسطين القانوني في محكمة العدل الدولية، أن القرار الأخير للجنة الأممية الذي أقر بوقوع الإبادة الجماعية واستخدام المرافق المدنية، بما فيها التعليمية، في غزة لأهداف عسكرية إسرائيلية، وكذلك فرض قيود على حريات العبادة في القدس الشرقية، ومحاولة محو التاريخ الفلسطيني من الأراضي المحتلة، يمثل خطوة أفضل من لا شيء.
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن أي تحرك من جانب الأمم المتحدة في هذه المرحلة يدعم حقوق الشعب الفلسطيني هو أضعف الإيمان، وذكرت أنه منذ 7 أكتوبر 2020، تجاوز عدد الوفيات 64800، أغلبهم من النساء والأطفال، وأن عدد الوفيات من الأطفال وصل إلى 18000 طفل، يستهدفون مباشرة من قبل الجيش الإسرائيلي بتحريض واضح وصريح من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء حاليين في الحكومة الإسرائيلية.
وأشارت نجم إلى أن نسبة القتلى والمصابين من الشعب الفلسطيني في غزة تصل إلى نحو 9.9% من هذا الشعب، وتابعت قائلة: "إذا لم تكن هذه إبادة جماعية، فما هي الإبادة الجماعية؟"، مضيفة: "بغض النظر عن تضارب الأرقام التي تخرج من المؤسسات أو اختلافها، فإن الحقيقة واضحة وصريحة بأن المصابين قاربوا 150 ألفاً، والقتلى تعدت أرقامهم أرقاماً خيالية خلال هذه المدة".
ولم تر السفيرة نجم لهذه التأكيدات أهمية كبرى في ظل عدم تحرك السكرتير العام للأمم المتحدة، المحرك الرئيسي لما تقوم به المنظمة، بشكل جدي في هذه القضية، قائلة: "ما أراه أنه يتعامل مع هذه القضية وكأنها قضية مثل كافة قضايا الحرب التي نشهدها في مناطق مختلفة حول العالم"، منتقدة عدم تحريكه كافة الأدوات القانونية المتاحة له كسكرتير عام للأمم المتحدة للتأكيد على حق تواجد الوفد الفلسطيني في الجمعية العامة في نيويورك خلال هذا الشهر، بعد أن رفضت حكومة دولة المقر، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، منح تأشيرات للرئيس عباس و80 من المسؤولين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن هناك أدوات عدة يمكن له استخدامها، مؤكدة أن "على مدار عامين نرى حقيقة إبادة جماعية على مرأى ومسمع من الجميع، ولا نرى أن تحرك السكرتير العام للأمم المتحدة يليق بمستوى الحدث الذي نشهده حالياً، ونحن أمام كارثة"، معربة عن أملها في أن يحرك هذا التقرير بعض الأمور ويقدم أدلة جديدة تدين قادة إسرائيل.
وفيما يخص إمكانية استخدام التقرير لملاحقة قادة إسرائيل، أكدت السفيرة نجم أن هذا الأمر يتطلب أن تتحرك المحكمة الجنائية الدولية بشكل أقوى مما هي عليه، معربة عن ملاحظتها لـ"تباطؤ شديد في تحرك المحكمة في الدعوة، خوفاً من البطش الأمريكي والعداء المستمر من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة، لكنها أكدت على أن هذا التقرير بلا شك سيضيف إلى الأدلة التي يمكن استخدامها في ملاحقة قادة الاحتلال".
غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
لجنة تحقيق في الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة
07:28 GMT
وخلص تحقيق مستقل في الأمم المتحدة، ولأول مرة، إلى أن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن كبار المسؤولين فيها حرضوا على الإبادة الجماعية"، فيما وصفت اللجنة نتيجة التحقيق بأنها "النتيجة الأكثر موثوقية للأمم المتحدة حتى الآن".
وفي تقرير من 72 صفحة صدر، اليوم الثلاثاء، وجدت اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن إسرائيل "ارتكبت 4 أعمال إبادة جماعية" في القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وشملت هذه الأفعال: قتل الفلسطينيين في غزة، إلحاق "أذى جسدي ونفسي خطير" بالفلسطينيين، فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وقتل ما يقرب من 65 ألف فلسطيني في غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
وجاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر اليوم الثلاثاء: "خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة، بما في ذلك من خلال فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وخلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإحداث التدمير الجسدي للفلسطينيين كمجموعة، والتي تشكل جوهر أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (اتفاقية الإبادة الجماعية)".
وأكدت أن تصريحات السلطات الإسرائيلية هي "دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية".
و"تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأفعالها الأكثر قسوة ضد السكان منذ عام 1984"، حسبما ذكرت لجنة الأمم المتحدة.
وأضافت أيضا أن القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حرّضوا على ارتكاب هذه الإبادة الجماعية.
وجاء في التقرير أنه "في وقت مبكر من السابع من أكتوبر 2023، أدلى مسؤولون إسرائيليون بتصريحات تشير إلى نيتهم ​​بالقضاء على الفلسطينيين في غزة كمجموعة".
وأوضحت أنه يجب على جميع الدول الوفاء "بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها".
ورفضت إسرائيل التقرير، ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إلغاء لجنة التحقيق فورًا، ووصفت التحقيق بأنه "تقرير يعتمد كليًا على الأكاذيب".
