عضو في حركة فتح: تقرير الأمم المتحدة يمكن استخدامه كوثيقة قانونية لتعرية جرائم إسرائيل
وقال دلياني في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "صدور التقرير في هذا التوقيت فيه حساسية خاصة لقرب موعد انعقاد الجمعية العمومية، حيث من المتوقع أن تعترف عدة دول أوروبية وغربية بدولة فلسطين، وهذا ما باتت تراه إسرائيل خطرا عليها".وأوضح أن "بعض الدول لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة، لكن مع هذا التقرير لم يعد بإمكانها التهرب من مسؤولياتها وأصبحت أمام خيارين إما مع أو ضد الإبادة".وأكد دلياني أنه "لا يوجد خطوات ملزمة لأي جهة في أي موضوع سياسي"، مضيفا: "نحن سنستثمر بهذه المستندات والأوراق السياسية القانونية في عملية تراكم الضغوطات على دول العالم للتحرك ضد إسرائيل بالتزامن مع النشاطات الدبلوماسية الشعبية المحلية في دول العالم التي أثبتت نجاعتها بشكل فاق النشاط الدبلوماسي الرسمي"، مشيرا إلى أن "الاعترافات بدولة فلسطين أتت نتيجة الضغوطات الشعبية".وعن موقف الولايات المتحدة من هذا التقرير، علّق دلياني، بالقول: "لا نتوقع تغييرا في سياسة الولايات المتحدة فهي فاقدة لسيادتها في قرارات السياسة الخارجية بفعل الرشوة القانونية التي تمارسها إسرائيل ضد ومع سياسيين متنفذين في الولايات المتحدة".الجيش الإسرائيلي: بدأنا بتدمير بنى "حماس" التحتية في مدينة غزة
علّق عضو المجلس الثوري في حركة فتح دميتري دلياني، على أهمية تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، قائلا إن "ما يجري الآن سلسلة من التحركات الدولية الحقوقية التي تفضح حرب الإبادة التي قامت بها إسرائيل في غزة".
وقال دلياني في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "صدور التقرير في هذا التوقيت فيه حساسية خاصة لقرب موعد انعقاد الجمعية العمومية، حيث من المتوقع أن تعترف عدة دول أوروبية وغربية بدولة فلسطين، وهذا ما باتت تراه إسرائيل خطرا عليها".
ويرى دلياني أن "تقريرا مفصلا كهذا يجب أن يتم استخدامه كوثيقة ثبوتية قانونية في الجهد الدبلوماسي الفلسطيني والعربي الذي يعرّي جرائم إسرائيل ويضعها في مصاف النازيين والمجرمين، ولجذب الدول لمساندة القضية الفلسطينية بشكل أكثر وضوحا وبشكل عملي".
وأوضح أن "بعض الدول لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة، لكن مع هذا التقرير لم يعد بإمكانها التهرب من مسؤولياتها وأصبحت أمام خيارين إما مع أو ضد الإبادة".
وأكد دلياني أنه "لا يوجد خطوات ملزمة لأي جهة في أي موضوع سياسي"، مضيفا: "نحن سنستثمر بهذه المستندات والأوراق السياسية القانونية في عملية تراكم الضغوطات على دول العالم للتحرك ضد إسرائيل بالتزامن مع النشاطات الدبلوماسية الشعبية المحلية في دول العالم التي أثبتت نجاعتها بشكل فاق النشاط الدبلوماسي الرسمي"، مشيرا إلى أن "الاعترافات بدولة فلسطين أتت نتيجة الضغوطات الشعبية".
وعن موقف الولايات المتحدة من هذا التقرير، علّق دلياني، بالقول: "لا نتوقع تغييرا في سياسة الولايات المتحدة فهي فاقدة لسيادتها في قرارات السياسة الخارجية بفعل الرشوة القانونية التي تمارسها إسرائيل ضد ومع سياسيين متنفذين في الولايات المتحدة".