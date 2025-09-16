عضو في حركة فتح: تقرير الأمم المتحدة يمكن استخدامه كوثيقة قانونية لتعرية جرائم إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
عضو في حركة فتح: تقرير الأمم المتحدة يمكن استخدامه كوثيقة قانونية لتعرية جرائم إسرائيل
عضو في حركة فتح: تقرير الأمم المتحدة يمكن استخدامه كوثيقة قانونية لتعرية جرائم إسرائيل
سبوتنيك عربي
علّق عضو المجلس الثوري في حركة فتح دميتري دلياني، على أهمية تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، قائلا إن "ما يجري الآن سلسلة... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T11:13+0000
2025-09-16T11:13+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36339ac6ee1a99b933cf15f25c2bcf0c.jpg
وقال دلياني في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "صدور التقرير في هذا التوقيت فيه حساسية خاصة لقرب موعد انعقاد الجمعية العمومية، حيث من المتوقع أن تعترف عدة دول أوروبية وغربية بدولة فلسطين، وهذا ما باتت تراه إسرائيل خطرا عليها".وأوضح أن "بعض الدول لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة، لكن مع هذا التقرير لم يعد بإمكانها التهرب من مسؤولياتها وأصبحت أمام خيارين إما مع أو ضد الإبادة".وأكد دلياني أنه "لا يوجد خطوات ملزمة لأي جهة في أي موضوع سياسي"، مضيفا: "نحن سنستثمر بهذه المستندات والأوراق السياسية القانونية في عملية تراكم الضغوطات على دول العالم للتحرك ضد إسرائيل بالتزامن مع النشاطات الدبلوماسية الشعبية المحلية في دول العالم التي أثبتت نجاعتها بشكل فاق النشاط الدبلوماسي الرسمي"، مشيرا إلى أن "الاعترافات بدولة فلسطين أتت نتيجة الضغوطات الشعبية".وعن موقف الولايات المتحدة من هذا التقرير، علّق دلياني، بالقول: "لا نتوقع تغييرا في سياسة الولايات المتحدة فهي فاقدة لسيادتها في قرارات السياسة الخارجية بفعل الرشوة القانونية التي تمارسها إسرائيل ضد ومع سياسيين متنفذين في الولايات المتحدة".الجيش الإسرائيلي: بدأنا بتدمير بنى "حماس" التحتية في مدينة غزة
https://sarabic.ae/20250916/لجنة-الأمم-المتحدة-تعترف-بأعمال-إسرائيل-في-قطاع-غزة-كإبادة-جماعية--عاجل-1104893382.html
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

عضو في حركة فتح: تقرير الأمم المتحدة يمكن استخدامه كوثيقة قانونية لتعرية جرائم إسرائيل

11:13 GMT 16.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
حصري
علّق عضو المجلس الثوري في حركة فتح دميتري دلياني، على أهمية تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، قائلا إن "ما يجري الآن سلسلة من التحركات الدولية الحقوقية التي تفضح حرب الإبادة التي قامت بها إسرائيل في غزة".
وقال دلياني في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "صدور التقرير في هذا التوقيت فيه حساسية خاصة لقرب موعد انعقاد الجمعية العمومية، حيث من المتوقع أن تعترف عدة دول أوروبية وغربية بدولة فلسطين، وهذا ما باتت تراه إسرائيل خطرا عليها".

ويرى دلياني أن "تقريرا مفصلا كهذا يجب أن يتم استخدامه كوثيقة ثبوتية قانونية في الجهد الدبلوماسي الفلسطيني والعربي الذي يعرّي جرائم إسرائيل ويضعها في مصاف النازيين والمجرمين، ولجذب الدول لمساندة القضية الفلسطينية بشكل أكثر وضوحا وبشكل عملي".

وأوضح أن "بعض الدول لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة، لكن مع هذا التقرير لم يعد بإمكانها التهرب من مسؤولياتها وأصبحت أمام خيارين إما مع أو ضد الإبادة".
غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
لجنة تحقيق في الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة
07:28 GMT
وأكد دلياني أنه "لا يوجد خطوات ملزمة لأي جهة في أي موضوع سياسي"، مضيفا: "نحن سنستثمر بهذه المستندات والأوراق السياسية القانونية في عملية تراكم الضغوطات على دول العالم للتحرك ضد إسرائيل بالتزامن مع النشاطات الدبلوماسية الشعبية المحلية في دول العالم التي أثبتت نجاعتها بشكل فاق النشاط الدبلوماسي الرسمي"، مشيرا إلى أن "الاعترافات بدولة فلسطين أتت نتيجة الضغوطات الشعبية".
وعن موقف الولايات المتحدة من هذا التقرير، علّق دلياني، بالقول: "لا نتوقع تغييرا في سياسة الولايات المتحدة فهي فاقدة لسيادتها في قرارات السياسة الخارجية بفعل الرشوة القانونية التي تمارسها إسرائيل ضد ومع سياسيين متنفذين في الولايات المتحدة".
الجيش الإسرائيلي: بدأنا بتدمير بنى "حماس" التحتية في مدينة غزة
