مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": تقرير الأمم المتحدة بشأن "الإبادة الجماعية" مهم ويحمل إسرائيل المسؤولية

أكد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي، أن إقرار الأمم المتحدة بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يأتي هذا القرار استكمالاً لقرارات سابقة صادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والتي أشارت بوضوح في قراراتها إلى وجود شبهات بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي.وأضاف مجدلاني أن توقيت صدور التقرير الأممي دلالة أكيدة على أن المستوى السياسي، وليس العسكري فقط، في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب، والعدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة.وشدد على أن هذا الوضع يتطلب إجراءات حاسمة من قبل الدول الموقعة على معاهدة روما، بموجب اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وأيضاً من قبل الهيئات الدولية الأخرى، لملاحقة ومعاقبة المسؤولين الذين يرتكبون هذه الجرائم.وبسؤاله عن إمكانية أن يسهم القرار في ملاحقة قادة الحرب الإسرائيليين قانونيًا ومساءلتهم، مضى قائلًا: "هذا يمثل جزءا من المسار القانوني الذي تلجأ له القيادة الفلسطينية لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي، على المستويين السياسي والمدني، على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني".وختم الدكتور مجدلاني، بالقول: "نحن نتابع الموضوع لثقتنا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية والمؤسسات الدولية، التي نحملها المسؤولية عن إنفاذ القوانين والتشريعات الناجمة عن القوانين الدولية".وخلص تحقيق مستقل في الأمم المتحدة، ولأول مرة، إلى أن "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن كبار المسؤولين فيها حرضوا على الإبادة الجماعية"، فيما وصفت اللجنة نتيجة التحقيق بأنها "النتيجة الأكثر موثوقية للأمم المتحدة حتى الآن".وفي تقرير من 72 صفحة صدر، اليوم الثلاثاء، وجدت اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن إسرائيل "ارتكبت 4 أعمال إبادة جماعية" في القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وشملت هذه الأفعال: قتل الفلسطينيين في غزة، إلحاق "أذى جسدي ونفسي خطير" بالفلسطينيين، فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وقتل ما يقرب من 65 ألف فلسطيني في غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.وجاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر اليوم الثلاثاء: "خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة، بما في ذلك من خلال فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وخلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإحداث التدمير الجسدي للفلسطينيين كمجموعة، والتي تشكل جوهر أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (اتفاقية الإبادة الجماعية)".وأكدت أن تصريحات السلطات الإسرائيلية هي "دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية".وتواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأفعالها الأكثر قسوة ضد السكان منذ عام 1984، حسبما ذكرت لجنة الأمم المتحدة.وأضافت أيضا أن القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حرّضوا على ارتكاب هذه الإبادة الجماعية.وجاء في التقرير أنه "في وقت مبكر من السابع من أكتوبر 2023، أدلى مسؤولون إسرائيليون بتصريحات تشير إلى نيتهم ​​بالقضاء على الفلسطينيين في غزة كمجموعة".وأوضحت أنه يجب على جميع الدول الوفاء "بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها".ورفضت إسرائيل التقرير، ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إلغاء لجنة التحقيق فورًا، ووصفت التحقيق بأنه "تقرير يعتمد كليًا على الأكاذيب".

