مسؤول مصري: إسرائيل لم تلتزم بتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن اتفاق شرم الشيخ تضمن بنودًا غير مسبوقة، تشمل منع تهجير الفلسطينيين بأي شكل، بما في ذلك التهجير... 18.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح رشوان، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق يتضمن مبدأ الإسناد المجتمعي لإدارة غزة بعيدًا عن الفصائل المسلحة، تمهيدًا لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة، وفقًا لما أوردته صحيفة "الشروق". وأضاف أن ملف سلاح حركة حماس يظل من القضايا الأكثر حساسية، حيث تطالب إسرائيل بنزعه بالكامل، بينما تصر الحركة على أنه حق شرعي للمقاومة. وكشف رشوان عن اقتراح يقضي بتجميد سلاح حماس لمدة عشر سنوات خلال هدنة طويلة، كحل وسط لضمان التهدئة والاستقرار المؤقت، وتمهيد الطريق لمرحلة جديدة من التفاوض وبناء النظام السياسي في غزة.واستنكر رشوان هذا التباين قائلًا: "لماذا تُثار ضجة حول جثامين الإسرائيليين بينما لا نرى أي اهتمام بالتزام إسرائيل بتسليم رفات الفلسطينيين؟ هل أصبحت قيمة الجثامين تُقاس بمعايير مختلفة؟"، مؤكدًا أن هذا السلوك يناقض القيم الإنسانية ويعكس ازدواجية واضحة في التعامل مع القضية الفلسطينية. ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين. وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، الإثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

