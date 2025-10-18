وزيرالخارجية المصري: نقوم بتحديث خطة التعامل مع الدمار في قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251018/وزيرالخارجية-المصري-نقوم-بتحديث-خطة-التعامل-مع-الدمار-في-قطاع-غزة-1106152756.html
وزيرالخارجية المصري: نقوم بتحديث خطة التعامل مع الدمار في قطاع غزة
وزيرالخارجية المصري: نقوم بتحديث خطة التعامل مع الدمار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أن "مصر تبذل أقصى جهودها للإسراع في تنظيم مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة المقرر عقده في الأسبوع الثالث أو... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T12:40+0000
2025-10-18T12:41+0000
مصر
أخبار مصر الآن
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103689343_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_830fbbecd791fbd796330b99bb58dbd2.jpg
وقال عبد العاطي، إن "مصر تقوم بتحديث خطة التعامل مع الدمار في غزة والأولوية الآن لإزالة المتفجرات وفتح الطرق في غزة"، مؤكدا "الانتهاء من تقييم الخسائر بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي لحشد كل الموارد المطلوبة".‏وأضاف أن "المرحلة الأولى من عملية الإعمار ستركز على توفير المأوى والخدمات الأساسية"، مشيرا إلى أن "تعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع المؤلم في غزة".وأوضح وزير الخارجية المصري، أن "تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم الآن لمنع التهجير"، مؤكدا أن بلاده "تنظر للأمام نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة".وأكد أن "مصر تبذل أقصى جهد لسرعة تنظيم مؤتمر إعادة إعمار غزة"، مشيرا إلى أن "قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة".وتابع: "نقوم بتحديث خطة التعامل مع الدمار في غزة، الأولوية الآن لإزالة المتفجرات وفتح الطرق في غزة"، لافتا إلى أن تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم الآن لمنع التهجير.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، بأن مركز تنسيق إعادة إعمار غزة، الذي تقوده الولايات المتحدة ومقره في إسرائيل، والذي سيشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، "سيبدأ عمله في الأيام المقبلة".وتدعو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة، لحل الوضع في غزة، والتي كشف عنها في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطًا بإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة. كما تقترح الوثيقة "عدم مشاركة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم قطاع غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، بل نقل السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي، بقيادة ترامب نفسه".وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل و"حماس"، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام لحل النزاع في قطاع غزة. وخلال هذه المرحلة، ستفرج الحركة عن المحتجزين الإسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل قطاع غزة، وستفرج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم العديد ممن يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.ويوم الاثنين الماضي، وقّع ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفاقية سلام شاملة لقطاع غزة في قمة شرم الشيخ.
https://sarabic.ae/20251018/البنك-الدولي-والأمم-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-يرفعون-تقديرات-تكلفة-إعادة-إعمار-غزة-1106142319.html
https://sarabic.ae/20251017/القاهرة-تعلن-موعد-عقد-مؤتمر-إعادة-إعمار-غزة-1106129512.html
مصر
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103689343_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_51011947a303a35ffa722dca926488a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزيرالخارجية المصري: نقوم بتحديث خطة التعامل مع الدمار في قطاع غزة

12:40 GMT 18.10.2025 (تم التحديث: 12:41 GMT 18.10.2025)
© AP Photo / Amr Nabil وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أن "مصر تبذل أقصى جهودها للإسراع في تنظيم مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة المقرر عقده في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر نوفمبر بالعاصمة القاهرة".
وقال عبد العاطي، إن "مصر تقوم بتحديث خطة التعامل مع الدمار في غزة والأولوية الآن لإزالة المتفجرات وفتح الطرق في غزة"، مؤكدا "الانتهاء من تقييم الخسائر بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي لحشد كل الموارد المطلوبة".
‏وأضاف أن "المرحلة الأولى من عملية الإعمار ستركز على توفير المأوى والخدمات الأساسية"، مشيرا إلى أن "تعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع المؤلم في غزة".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يرفعون تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة
07:44 GMT
وأوضح وزير الخارجية المصري، أن "تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم الآن لمنع التهجير"، مؤكدا أن بلاده "تنظر للأمام نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة".
وأكد أن "مصر تبذل أقصى جهد لسرعة تنظيم مؤتمر إعادة إعمار غزة"، مشيرا إلى أن "قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة".
وتابع: "نقوم بتحديث خطة التعامل مع الدمار في غزة، الأولوية الآن لإزالة المتفجرات وفتح الطرق في غزة"، لافتا إلى أن تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم الآن لمنع التهجير.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، بأن مركز تنسيق إعادة إعمار غزة، الذي تقوده الولايات المتحدة ومقره في إسرائيل، والذي سيشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، "سيبدأ عمله في الأيام المقبلة".
تداعيات قصف الطيران الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة، 12-13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
القاهرة تعلن موعد عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة
أمس, 15:22 GMT
وتدعو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة، لحل الوضع في غزة، والتي كشف عنها في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطًا بإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة. كما تقترح الوثيقة "عدم مشاركة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم قطاع غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، بل نقل السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي، بقيادة ترامب نفسه".
خطة الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار غزة - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
خطة الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار غزة
مشاهدة
أمس, 11:43 GMT
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل و"حماس"، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام لحل النزاع في قطاع غزة. وخلال هذه المرحلة، ستفرج الحركة عن المحتجزين الإسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل قطاع غزة، وستفرج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم العديد ممن يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.
ويوم الاثنين الماضي، وقّع ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفاقية سلام شاملة لقطاع غزة في قمة شرم الشيخ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала