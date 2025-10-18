https://sarabic.ae/20251018/وزيرالخارجية-المصري-نقوم-بتحديث-خطة-التعامل-مع-الدمار-في-قطاع-غزة-1106152756.html

وزيرالخارجية المصري: نقوم بتحديث خطة التعامل مع الدمار في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أن "مصر تبذل أقصى جهودها للإسراع في تنظيم مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة المقرر عقده في الأسبوع الثالث أو... 18.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال عبد العاطي، إن "مصر تقوم بتحديث خطة التعامل مع الدمار في غزة والأولوية الآن لإزالة المتفجرات وفتح الطرق في غزة"، مؤكدا "الانتهاء من تقييم الخسائر بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي لحشد كل الموارد المطلوبة".‏وأضاف أن "المرحلة الأولى من عملية الإعمار ستركز على توفير المأوى والخدمات الأساسية"، مشيرا إلى أن "تعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع المؤلم في غزة".وأوضح وزير الخارجية المصري، أن "تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم الآن لمنع التهجير"، مؤكدا أن بلاده "تنظر للأمام نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة".وأكد أن "مصر تبذل أقصى جهد لسرعة تنظيم مؤتمر إعادة إعمار غزة"، مشيرا إلى أن "قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة".وتابع: "نقوم بتحديث خطة التعامل مع الدمار في غزة، الأولوية الآن لإزالة المتفجرات وفتح الطرق في غزة"، لافتا إلى أن تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم الآن لمنع التهجير.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، بأن مركز تنسيق إعادة إعمار غزة، الذي تقوده الولايات المتحدة ومقره في إسرائيل، والذي سيشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، "سيبدأ عمله في الأيام المقبلة".وتدعو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة، لحل الوضع في غزة، والتي كشف عنها في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطًا بإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة. كما تقترح الوثيقة "عدم مشاركة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم قطاع غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، بل نقل السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي، بقيادة ترامب نفسه".وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل و"حماس"، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام لحل النزاع في قطاع غزة. وخلال هذه المرحلة، ستفرج الحركة عن المحتجزين الإسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل قطاع غزة، وستفرج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم العديد ممن يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.ويوم الاثنين الماضي، وقّع ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفاقية سلام شاملة لقطاع غزة في قمة شرم الشيخ.

