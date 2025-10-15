https://sarabic.ae/20251015/حماس-نتابع-تنفيذ-ما-تم-الإتفاق-عليه-في-موضوع-تسليم-جثامين-الجنود-الإسرائيليين-الأسرى-1106018866.html

"حماس": نتابع تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في موضوع تسليم جثامين الجنود الإسرائيليين الأسرى

دعت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الوسطاء إلى "إلزام إسرائيل بتعهداتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، على حد قولها. 15.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، إن "الحركة تتابع تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في موضوع تسليم جثامين الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى "القسام"، ضمن التزامها باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة".واتهم قاسم، "إسرائيل بارتكاب خرق واضح لاتفاق وقف الحرب بقتلها المدنيين في الشجاعية ورفح"، على حد قوله.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، بأن إسرائيل "قررت المضي قدما في فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات 4 محتجزين إسرائيليين"، على حد قولها.وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فإن القيادة السياسية الإسرائيلية قررت رفع العقوبات المخطط لها اليوم على "حماس"، ويرجع ذلك إلى إعادة رفات 4 محتجزين الليلة، والنية هي إعادة المزيد اليوم. وفقا لقرار القيادة السياسية، سيتم فتح معبر رفح كما هو مخطط له، وسيتم تسليم المساعدات الإنسانية.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح اليوم".ويوم أمس الثلاثاء، سلمت "حماس" رفات محتجزين آخرين إلى إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء في شمال القطاع، مضيفًا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي.وكانت إسرائيل، قررت يوم أمس الثلاثاء، أنها لن تفتح معبر رفح بحجة عدم تسلم رفات بقية المحتجزين الإسرائيليين من غزة.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصادر، قولها إن "إسرائيل ستقلص كذلك، كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، كجزء من العقوبات المفروضة على حماس".

