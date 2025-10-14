عربي
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني
صرح مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية شرعت فور قرار وقف إطلاق النار بتنفيذ خطة شاملة لفرض السيطرة وتطبيق... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
صرح مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية شرعت فور قرار وقف إطلاق النار بتنفيذ خطة شاملة لفرض السيطرة وتطبيق القانون في قطاع غزة.
ونقلت "شبكة قدس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الثوابتة أن الأجهزة الأمنية نشرت عناصرها الأمنية والشرطية والدفاع المدني في مختلف المناطق في قطاع غزة.
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر يتسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة
19:58 GMT
وأوضح أن "هذه الخطوة تأتي في إطار استعادة الحالة الأمنية وفرض سيادة القانون، ووزارة الداخلية والأمن الوطني أصدرت بيانا دعت فيه جميع أفراد العصابات المنخرطين في الأعمال الخارجة عن القانون، ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، إلى الاستفادة من العفو العام وتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية".
وأشار الثوابتة إلى أن "أكثر من 70 عنصرا سلموا أنفسهم وسلموا أسلحتهم في إطار العفو العام وذلك في سياق الحفاظ على النسيج الوطني والمجتمعي، أما أفراد العصابات الذين تلطخت أيديهم بالدماء فسوف يُتعامل معهم بكل صرامة".
وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة: "لن نسمح لأي طرف أن يتطاول على شعبنا الفلسطيني أو يعبث بأمنه، وستستمر الإجراءات الأمنية حتى ضبط الأمن بنسبة مئة في المئة، وقمنا بالقضاء على أكثر من 50 بؤرة لعصابات تشكل خطرا على المواطنين في قطاع غزة".
وفي السياق نفسه، استضافت مصر، أمس الإثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.

وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
اليونان تعلن مشاركتها في إعادة إعمار قطاع غزة
15:50 GMT
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.
وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
