محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشان المساعدات في غزة

عربي
الخارجية الروسية: التهديد النووي سيزداد في حال رفضت واشنطن مبادرة "ستارت" الجديدة
أمساليوم
بث مباشر
14:09 GMT 22.10.2025 (تم التحديث: 14:21 GMT 22.10.2025)
تابعنا عبر
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيًا استشاريًا، اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن إسرائيل أخلّت بالتزاماتها بموجب معاهدات جنيف بشأن تسهيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مطالبةً إياها بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.
وأوضحت المحكمة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة الأممية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك توفير الإمدادات الحيوية العاجلة، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأشارت إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بأن "عددًا كبيرًا" من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أعضاء في حركة حماس، وهو الادعاء الذي استندت إليه إسرائيل لمنع الوكالة من العمل على أراضيها.

وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة تحديد هذه الالتزامات، مع التركيز على دور المنظمات الدولية، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم قانونيًا، فإن المحكمة تؤكد أنه يحمل "وزنًا قانونيًا وأخلاقيًا كبيرًا".
وفي أبريل/نيسان الماضي، استمعت المحكمة إلى شهادات من عشرات الدول والمنظمات، ركزت بشكل رئيسي على وضع الأونروا.
وامتنعت إسرائيل عن المشاركة في الجلسات، لكن مسؤولًا إسرائيليًا وصف الإجراءات بأنها "استغلال للقانون الدولي"، مؤكدًا أن إسرائيل تتعاون مع وكالات أممية أخرى بشأن غزة، لكنها ترفض التعاون مع الأونروا بعد اتهامها موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023.
سفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
البرازيل تعلن انضمامها إلى قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
24 يوليو, 02:02 GMT
وأشار تقرير صدر في أبريل 2024، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، إلى وجود "قضايا متعلقة بالحياد" في الأونروا، لكنه أكد أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بتورط عدد كبير من موظفي الوكالة في "منظمات إرهابية".
خلال جلسات أبريل، عبر المسؤول الأمريكي، جوش سيمونز، عن "قلق بالغ" إزاء حياد الأونروا، مدعيًا أن "حماس" استخدمت منشآتها، وأكد أن إسرائيل ليست ملزمة بالسماح للأونروا تحديدًا بتقديم المساعدات، مشيرًا إلى وجود بدائل أخرى.

في المقابل، اتهم المسؤول الفلسطيني عمار حجازي إسرائيل باستخدام منع المساعدات كـ"سلاح حرب"، ما تسبب في تفاقم أزمة الجوع في غزة.

الأونروا ــ خط حياة للفلسطينيين
أكد فيليب لازاريني، رئيس الأونروا، أن الوكالة تمثل "خط حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وتضم حوالي 12,000 موظف في غزة، وتسعى للعب دور محوري في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار الهش.
سفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
عضو فريق فلسطين بـ"العدل الدولية" تكشف لـ"سبوتنيك" تداعيات نظر المحكمة لقضية الأونروا ومساعدات غزة
29 أبريل, 17:43 GMT
وأفادت الوكالة بمقتل أكثر من 370 من موظفيها منذ بداية الحرب.
قبل يوم من حكم المحكمة، كشفت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط، أن 530 شاحنة تابعة للبرنامج دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار، حاملة أكثر من 6700 طن من المواد الغذائية، تكفي لنحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين.
وأوضحت أن المعدل اليومي للمساعدات يبلغ 750 طنًا، وهو تحسن ملحوظ، لكنه لا يزال دون الهدف اليومي البالغ 2000 طن. وتواجه إسرائيل عدة قضايا قانونية دولية تتعلق بحملتها في غزة.
محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
إسرائيل وأمريكا تدرسان الانسحاب من محكمة العدل الدولية في لاهاي
3 مارس, 07:09 GMT
ففي يوليو/تموز 2024، أصدرت المحكمة رأيًا استشاريًا آخر أكدت فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب إنهاؤه بأسرع وقت.
كما تدرس المحكمة اتهامات من جنوب إفريقيا بأن إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب مذكرة بحق قائد "حماس"، محمد الضيف، الذي تزعم إسرائيل مقتله في غارة جوية.
