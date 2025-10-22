https://sarabic.ae/20251022/محكمة-العدل-الدولية-تصدر-توضيحها-بشأن-التزامات-إسرائيل-بتسهيل-المساعدات-الإنسانية-لغزة---1106283801.html

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشان المساعدات في غزة

أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيًا استشاريًا، اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن إسرائيل أخلّت بالتزاماتها بموجب معاهدات جنيف بشأن... 22.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت المحكمة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة الأممية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك توفير الإمدادات الحيوية العاجلة، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأشارت إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بأن "عددًا كبيرًا" من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أعضاء في حركة حماس، وهو الادعاء الذي استندت إليه إسرائيل لمنع الوكالة من العمل على أراضيها.ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم قانونيًا، فإن المحكمة تؤكد أنه يحمل "وزنًا قانونيًا وأخلاقيًا كبيرًا". وفي أبريل/نيسان الماضي، استمعت المحكمة إلى شهادات من عشرات الدول والمنظمات، ركزت بشكل رئيسي على وضع الأونروا.وامتنعت إسرائيل عن المشاركة في الجلسات، لكن مسؤولًا إسرائيليًا وصف الإجراءات بأنها "استغلال للقانون الدولي"، مؤكدًا أن إسرائيل تتعاون مع وكالات أممية أخرى بشأن غزة، لكنها ترفض التعاون مع الأونروا بعد اتهامها موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023. وأشار تقرير صدر في أبريل 2024، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، إلى وجود "قضايا متعلقة بالحياد" في الأونروا، لكنه أكد أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها بتورط عدد كبير من موظفي الوكالة في "منظمات إرهابية". خلال جلسات أبريل، عبر المسؤول الأمريكي، جوش سيمونز، عن "قلق بالغ" إزاء حياد الأونروا، مدعيًا أن "حماس" استخدمت منشآتها، وأكد أن إسرائيل ليست ملزمة بالسماح للأونروا تحديدًا بتقديم المساعدات، مشيرًا إلى وجود بدائل أخرى. الأونروا ــ خط حياة للفلسطينيين أكد فيليب لازاريني، رئيس الأونروا، أن الوكالة تمثل "خط حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وتضم حوالي 12,000 موظف في غزة، وتسعى للعب دور محوري في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار الهش. وأفادت الوكالة بمقتل أكثر من 370 من موظفيها منذ بداية الحرب. وأوضحت أن المعدل اليومي للمساعدات يبلغ 750 طنًا، وهو تحسن ملحوظ، لكنه لا يزال دون الهدف اليومي البالغ 2000 طن. وتواجه إسرائيل عدة قضايا قانونية دولية تتعلق بحملتها في غزة. ففي يوليو/تموز 2024، أصدرت المحكمة رأيًا استشاريًا آخر أكدت فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب إنهاؤه بأسرع وقت.كما تدرس المحكمة اتهامات من جنوب إفريقيا بأن إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب مذكرة بحق قائد "حماس"، محمد الضيف، الذي تزعم إسرائيل مقتله في غارة جوية.

محكمة العدل الدولية, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية