أمساليوم
بث مباشر
"الجنائية الدولية" تتلقى طلبا لاعتقال 24 جنديا إسرائيليا بتهمة قتل الطفلة هند رجب في غزة
"الجنائية الدولية" تتلقى طلبا لاعتقال 24 جنديا إسرائيليا بتهمة قتل الطفلة هند رجب في غزة
سبوتنيك عربي
قدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية طلباً إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال بحق 24 جندياً وقائداً إسرائيلياً، متهمين بالضلوع في مقتل الطفلة... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T13:27+0000
2025-10-21T13:27+0000
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0a/1085933599_0:353:1024:929_1920x0_80_0_0_41027962c7f3f6d6f8ff2d21394ed546.jpg
وأوضحت المؤسسة، وهي منظمة غير حكومية مقرها بروكسل، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها قدمت ملفاً يتألف من 120 صفحة بموجب المادة 15 من نظام المحكمة، يوثق مسؤولية المتهمين عن الجريمة، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا). وتأسست مؤسسة هند رجب عام 2024، تكريماً للطفلة التي استشهدت مع عائلتها في غزة، وتهدف إلى ملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.وكانت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، قد حذرت، خلال مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين، الشهر الماضي، من أن أطفال غزة يعيشون في رعب مستمر منذ أكثر من 700 يوم، مشددة على أن العالم قد خذل الطفلة الغزية هند رجب والطفل الإسرائيلي كفير بيباس.وقالت بيربوك: "لا نستطيع تجاهل صوت هند رجب عندما تعرضت السيارة التي كانت تقلها للقصف"، مضيفة أن "الإنسانية ليست في اختيار طرف دون آخر، بل في إدراك أن لكل حياة القيمة ذاتها".وأعربت مخرجة الفيلم التونسية، كوثر بن هنية، عن فخرها بالتكريم، مؤكدة أن "السينما لا تستطيع إعادة هند إلى الحياة لكنها قادرة على حفظ صوتها"، معتبرة قصتها انعكاسا لمأساة شعب كامل يواجه إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي.وشهد فيلم "صوت هند رجب" تصفيقا حارا استمر 24 دقيقة في عرضه العالمي الأول، في رقم قياسي للمهرجان.ويمزج الفيلم بين التسجيلات الصوتية الأصلية وإعادة التمثيل ليروي قصة هند رجب، التي توسلت لساعات عبر الهاتف لإنقاذها من قبل مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد مقتل عمها وعمّتها وثلاثة من أبناء عمومتها في قصف استهدف سيارتهم.ورغم حصول المسعفين على إذن لإرسال سيارة إسعاف، انقطع الاتصال بعد وصولهم، حيث قضوا بدورهم في قصف استهدف مركبتهم.
تابعنا عبر
قدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية طلباً إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال بحق 24 جندياً وقائداً إسرائيلياً، متهمين بالضلوع في مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب، وستة من أفراد عائلتها، إلى جانب مسعفي الهلال الأحمر في قطاع غزة.
وأوضحت المؤسسة، وهي منظمة غير حكومية مقرها بروكسل، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها قدمت ملفاً يتألف من 120 صفحة بموجب المادة 15 من نظام المحكمة، يوثق مسؤولية المتهمين عن الجريمة، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

كما طالبت بتوسيع التحقيق ليشمل وحدة "إمبراطورية مصاصي الدماء" التابعة للكتيبة 52 في اللواء المدرع 401 في الجيش الإسرائيلي.

وتأسست مؤسسة هند رجب عام 2024، تكريماً للطفلة التي استشهدت مع عائلتها في غزة، وتهدف إلى ملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
الجمعية العامة للأمم المتحدة: أطفال غزة مرعوبون منذ أكثر من 700 يوم.. والعالم خذل هند رجب
22 سبتمبر, 20:24 GMT
وكانت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، قد حذرت، خلال مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين، الشهر الماضي، من أن أطفال غزة يعيشون في رعب مستمر منذ أكثر من 700 يوم، مشددة على أن العالم قد خذل الطفلة الغزية هند رجب والطفل الإسرائيلي كفير بيباس.

وقالت بيربوك: "لا نستطيع تجاهل صوت هند رجب عندما تعرضت السيارة التي كانت تقلها للقصف"، مضيفة أن "الإنسانية ليست في اختيار طرف دون آخر، بل في إدراك أن لكل حياة القيمة ذاتها".

وفاز فيلم "صوت هند رجب" بجائزة "الأسد الفضي"، الشهر الماضي، في الدورة الـ82 من مهرجان البندقية السينمائي، والذي تناول الساعات الأخيرة في حياة طفلة فلسطينية قُتلت مطلع 2024، برصاص الجيش الإسرائيلي، وأثار مشاعر عميقة بين الحضور خلال عرضه الأول.

مخرجة فيلم صوت هند رجب، كوثر بن هنية، بعد فوزها بجائزة الأسد الفضي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، إيطاليا، 6 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
مجتمع
فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية
7 سبتمبر, 06:45 GMT
وأعربت مخرجة الفيلم التونسية، كوثر بن هنية، عن فخرها بالتكريم، مؤكدة أن "السينما لا تستطيع إعادة هند إلى الحياة لكنها قادرة على حفظ صوتها"، معتبرة قصتها انعكاسا لمأساة شعب كامل يواجه إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وشهد فيلم "صوت هند رجب" تصفيقا حارا استمر 24 دقيقة في عرضه العالمي الأول، في رقم قياسي للمهرجان.

ويمزج الفيلم بين التسجيلات الصوتية الأصلية وإعادة التمثيل ليروي قصة هند رجب، التي توسلت لساعات عبر الهاتف لإنقاذها من قبل مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد مقتل عمها وعمّتها وثلاثة من أبناء عمومتها في قصف استهدف سيارتهم.

ورغم حصول المسعفين على إذن لإرسال سيارة إسعاف، انقطع الاتصال بعد وصولهم، حيث قضوا بدورهم في قصف استهدف مركبتهم.
