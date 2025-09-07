https://sarabic.ae/20250907/فيلم-صوت-هند-رجب-يفوز-بجائزة-الأسد-الفضي-في-مهرجان-البندقية-1104585961.html

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية

سبوتنيك عربي

فاز فيلم "صوت هند رجب" بجائزة "الأسد الفضي"، في الدورة الـ82 من مهرجان البندقية السينمائي، والذي تناول الساعات الأخيرة في حياة طفلة فلسطينية قُتلت مطلع 2024... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-07T06:45+0000

2025-09-07T06:45+0000

2025-09-07T06:45+0000

مجتمع

منوعات

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104585803_0:0:1878:1057_1920x0_80_0_0_6198ec0a9e4d2e5fb077c33e7c8328c7.jpg

وأعربت مخرجة الفيلم التونسية، كوثر بن هنية، عن فخرها بالتكريم، مؤكدة أن "السينما لا تستطيع إعادة هند إلى الحياة لكنها قادرة على حفظ صوتها"، معتبرة قصتها انعكاسا لمأساة شعب كامل يواجه إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي.وشهد فيلم "صوت هند رجب" تصفيقا حارا استمر 24 دقيقة في عرضه العالمي الأول، في رقم قياسي للمهرجان.ويمزج الفيلم بين التسجيلات الصوتية الأصلية وإعادة التمثيل ليروي قصة هند رجب، التي توسلت لساعات عبر الهاتف لإنقاذها من قبل مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد مقتل عمها وعمّتها وثلاثة من أبناء عمومتها في قصف استهدف سيارتهم.ورغم حصول المسعفين على إذن لإرسال سيارة إسعاف، انقطع الاتصال بعد وصولهم، حيث قضوا بدورهم في قصف استهدف مركبتهم.ويستعد فيلم "صوت هند رجب" لعرضه في مهرجان تورونتو السينمائي، كما اختير لتمثيل تونس في سباق الأوسكار لأفضل فيلم دولي.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20250903/صوت-هند-رجب-يتألق-في-مهرجان-فينيسيا-ويروي-مأساة-طفلة-فلسطينية-1104478723.html

https://sarabic.ae/20250722/غوتيريش-ما-يحدث-في-غزة-فيلم-رعب-1102917331.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة