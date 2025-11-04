https://sarabic.ae/20251104/أمير-قطر-نؤكد-صدمتنا-جميعا-من-هول-المجازر-التي-ارتكبت-في-الفاشر-بالسودان-1106711227.html

أمير قطر: نؤكد صدمتنا جميعا من هول المجازر التي ارتكبت في الفاشر بالسودان

أمير قطر: نؤكد صدمتنا جميعا من هول المجازر التي ارتكبت في الفاشر بالسودان

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أنه "لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات دون السلام والاستقرار". 04.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال أمير قطر إن "الجميع يشعر بالصدمة إزاء هول المجازر، التي ارتكبت في الفاشر بالسودان"، مؤكدًا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.وأضاف أمير قطر، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، أن "السودان عاش أهوال الحرب وآن الأوان لوقفها فورًا".وكانت السلطات في إقليم دارفور السوداني، قد أفادت الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قُتلوا في الفاشر، على أيدي قوات الدعم السريع".والأسبوع الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات السودانية، "مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع".كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور، تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.

