https://sarabic.ae/20251103/كبير-مستشاري-ترامب-لا-اعتراضات-جذرية-على-هدنة-إنسانية-في-السودان-1106707219.html
كبير مستشاري ترامب: لا اعتراضات جذرية على هدنة إنسانية في السودان
كبير مستشاري ترامب: لا اعتراضات جذرية على هدنة إنسانية في السودان
سبوتنيك عربي
أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، مسعد بولس، اليوم الإثنين، أن الرباعية الدولية قدمت خارطة طريق لطرفي الصراع في... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T21:35+0000
2025-11-03T21:35+0000
2025-11-03T21:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088912234_0:312:810:768_1920x0_80_0_0_89f1d4879e38a478a5bb50dd3a0cd62f.jpg
وقال بولس في تصريحات خاصة لقناة "الغد": "التطورات على الأرض خطيرة جداً، والسبيل الوحيد هو الوصول إلى اتفاق بشأن الهدنة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد اعتراضات جذرية من الطرفين على الهدنة الإنسانية".وكانت شبكة أطباء السودان قد طالبت، أمس الأحد، بإطلاق سراح المدنيين فورا من مدينة الفاشر وفتح مسارات آمنة لخروجهم.وطالب البيان، بالسماح بدخول المنظمات العاملة لدفن الجثث المنتشرة في أطراف المدينة حيث تمثل كارثة بيئية.ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات السودانية "مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع".كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.
https://sarabic.ae/20251103/الرئيس-التركي-لن-نصمت-إزاء-ما-يحدث-في-الفاشر--1106690015.html
https://sarabic.ae/20251103/ازدواجية-المعايير-تحاصر-الجنائية-الدولية-أمام-اختبار-الفاشر-1106686941.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088912234_0:236:810:844_1920x0_80_0_0_15e3eb67d9331a7c3b71bf328053c40b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم
كبير مستشاري ترامب: لا اعتراضات جذرية على هدنة إنسانية في السودان
أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، مسعد بولس، اليوم الإثنين، أن الرباعية الدولية قدمت خارطة طريق لطرفي الصراع في السودان تتضمن هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر.
وقال بولس في تصريحات خاصة لقناة "الغد": "التطورات على الأرض خطيرة جداً، والسبيل الوحيد هو الوصول إلى اتفاق بشأن الهدنة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد اعتراضات جذرية من الطرفين على الهدنة الإنسانية
".
وكانت شبكة أطباء السودان قد طالبت، أمس الأحد، بإطلاق سراح المدنيين فورا من مدينة الفاشر وفتح مسارات آمنة لخروجهم.
وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان لها، إن "قوات الدعم السريع لا تزال تحتجز الآلاف من المدنيين داخل الفاشر وتمنعهم من مغادرتها"، مشيرة إلى أن "الدعم السريع أعادت عددا من الفارين من المدينة جبرا بينهم مصابون بطلقات نارية وآخرون يعانون سوء التغذية".
وطالب البيان، بالسماح بدخول المنظمات العاملة لدفن الجثث المنتشرة في أطراف المدينة حيث تمثل كارثة بيئية.
ويوم الأحد قبل الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع
الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات السودانية "مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر
تحت سيطرة الدعم السريع".
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.