كبير مستشاري ترامب: لا اعتراضات جذرية على هدنة إنسانية في السودان

كبير مستشاري ترامب: لا اعتراضات جذرية على هدنة إنسانية في السودان

أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، مسعد بولس، اليوم الإثنين، أن الرباعية الدولية قدمت خارطة طريق لطرفي الصراع في... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال بولس في تصريحات خاصة لقناة "الغد": "التطورات على الأرض خطيرة جداً، والسبيل الوحيد هو الوصول إلى اتفاق بشأن الهدنة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد اعتراضات جذرية من الطرفين على الهدنة الإنسانية".وكانت شبكة أطباء السودان قد طالبت، أمس الأحد، بإطلاق سراح المدنيين فورا من مدينة الفاشر وفتح مسارات آمنة لخروجهم.وطالب البيان، بالسماح بدخول المنظمات العاملة لدفن الجثث المنتشرة في أطراف المدينة حيث تمثل كارثة بيئية.ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات السودانية "مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع".كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.

