الإمارات تؤكد دعمها الكامل لفرض هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق نار في السودان

الإمارات تؤكد دعمها الكامل لفرض هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق نار في السودان

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الشامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى فرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار في السودان، بهدف تسهيل... 05.11.2025

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088912234_0:312:810:768_1920x0_80_0_0_89f1d4879e38a478a5bb50dd3a0cd62f.jpg

وفي بيان رسمي، أعربت الإمارات عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق للانتهاكات الإنسانية والجرائم المروعة التي ارتُكبت بحق المدنيين في مختلف أنحاء السودان المتضررة من النزاع، بما في ذلك مدينة الفاشر، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).وشدد البيان على أن استهداف المدنيين والأحياء السكنية والمرافق الحيوية في المناطق المتوترة عسكريًا يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى انتهاك لجميع القيم والمبادئ الإنسانية. كما وصف ما شهدته البلاد من اعتداءات مروعة بأنها جريمة بحق الإنسانية تستوجب موقفًا دوليًا موحدًا وحازمًا. وفي سياق متصل، رحبت الإمارات بالبيان المشترك للرباعية حول السودان، واصفة إياه بخطوة تاريخية في مسار الجهود لإنهاء الأزمة، إذ يقدم تشخيصًا دقيقًا لطبيعتها ويرسم خريطة طريق واضحة لمعالجتها عبر هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة. وأكدت الإمارات أن لا حل عسكريًا للأزمة السودانية، مشددة على أن التوافق الإقليمي والدولي الذي عكسه البيان يدعم مسار السلام ووحدة السودان. وجددت الإمارات تأكيد موقفها الثابت الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، واعتماد الحل السياسي والحوار الوطني الشامل كطريق وحيد لإنهاء الحرب الأهلية، وصون وحدة السودان واستقراره، مع دعم الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني الشقيق.وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، كما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الجيش السوداني. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

