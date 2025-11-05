عربي
https://sarabic.ae/20251105/تحالف-تأسيس-السوداني-الإمارات-تلعب-دورا-إيجابيا-في-إدخال-المساعدات-للفاشر-ووقف-الحرب-1106766705.html
تحالف "تأسيس" السوداني: الإمارات تلعب دورا إيجابيا في إدخال المساعدات للفاشر ووقف الحرب
تحالف "تأسيس" السوداني: الإمارات تلعب دورا إيجابيا في إدخال المساعدات للفاشر ووقف الحرب
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، علاء الدين نقد، الذي تقوده "قوات الدعم السريع"، أن عناصر من "الدعم السريع" ارتكتب "تجاوزات فردية" في مدينة... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T14:33+0000
2025-11-05T14:33+0000
الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088911157_0:57:1080:665_1920x0_80_0_0_e33f3e1e8bd6cc8b4dd251545334dfcd.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أن قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أمر بتشكل لجنة للتحقيق في تلك التجاوزات.وقال نقد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إننا "لا ننكر أن هناك تجاوزات فردية من قبل بعض أفراد القوات ومن خارج القوات في الفاشر .. كان هناك خطاب للسيد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة السلام والقائد حمدان دقلو، وقام بالحديث عن هذه التجاوزات الفردية وتم تشكيل لجنة تحقيقها بدأت عملها في الفاشر من قبل حكومة السلام"، مؤكدا أنه تم القبض على بعض مرتكبي مثل هذه التجاوزات.وأضاف نقد "بعد تحرير الدعم السريع لمدينة الفاشر كانت هناك على ما يبدو حملة إعلامية كبيرة مضللة وجاهزة بوسائل الإعلام المنتمية للإخوان المسلمين في السودان وفي الإقليم والعالم.. كان هناك حملة مضللة شملت كثير من الصور والفيديوهات المفبركة".وأشار إلى أن "الجيش السوداني انسحب من مفاوضات المجموعة الدولية الرباعية المعنية بالتنسيق لإنهاء الحرب في السودان [التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر]، لعدم قبوله ببعض الإجراءات مثل تسليم عدد من المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينهم الرئيس الأسبق عمر البشير".واعتبر المتحدث باسم "تأسيس" أن الإمارات تلعب "دورا إيجابيا" ضمن الآلية الرباعية التي تهدف لإيقاف الحرب، مقدما الشكر لها على المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان في مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد.وقال نقد: "نشكر جميع الفاعلين السياسيين الدوليين الذين يساعدوننا في المساعدات الإنسانية ومن ضمنهم أيضا الإمارات، وغيرها من الدول التي لديها دور كبير للغاية في المساعدات الإنسانية. ودور إيجابي أيضا في الآلية الرباعية في إيقاف الحرب والوقوف بقوة ضد الجماعات المتطرفة الإرهابية التي تتحكم في السودان". وأضاف أنه تم إدخال مساعدات إنسانية إلى مدينتي الفاشر وبارة، بعد تحريرهما.ويشار إلى أن ‌‏تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، الذي تقوده "قوات الدعم السريع"، قد أعلن في 26 تموز/يوليو الماضي، تشكيل حكومة موازية في السودان، وتعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء، إضافة إلى تشكيل مجلس رئاسي يتكون من 15 عضوا برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، فيما سيكون عبد العزيز الحلو قائد "الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال" نائبا له في المجلس.وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت الدعم السريع السودانية سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، كما أعلنت القوات نفسها قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الجيش السوداني.ويأتي هذا فيما توسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو، الجيش السوداني، بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات "الدعم السريع" تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات "الدعم السريع"، تمردا ضد الدولة.وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

تحالف "تأسيس" السوداني: الإمارات تلعب دورا إيجابيا في إدخال المساعدات للفاشر ووقف الحرب

14:33 GMT 05.11.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة
 الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، علاء الدين نقد، الذي تقوده "قوات الدعم السريع"، أن عناصر من "الدعم السريع" ارتكتب "تجاوزات فردية" في مدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أن قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أمر بتشكل لجنة للتحقيق في تلك التجاوزات.
مدرسة مغلقة بسبب الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
‌‏تحالف "تأسيس" يعلن تشكيل حكومة موازية في السودان
26 يوليو, 19:15 GMT
وقال نقد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إننا "لا ننكر أن هناك تجاوزات فردية من قبل بعض أفراد القوات ومن خارج القوات في الفاشر .. كان هناك خطاب للسيد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة السلام والقائد حمدان دقلو، وقام بالحديث عن هذه التجاوزات الفردية وتم تشكيل لجنة تحقيقها بدأت عملها في الفاشر من قبل حكومة السلام"، مؤكدا أنه تم القبض على بعض مرتكبي مثل هذه التجاوزات.
وأضاف نقد "بعد تحرير الدعم السريع لمدينة الفاشر كانت هناك على ما يبدو حملة إعلامية كبيرة مضللة وجاهزة بوسائل الإعلام المنتمية للإخوان المسلمين في السودان وفي الإقليم والعالم.. كان هناك حملة مضللة شملت كثير من الصور والفيديوهات المفبركة".
وأشار إلى أن "الجيش السوداني انسحب من مفاوضات المجموعة الدولية الرباعية المعنية بالتنسيق لإنهاء الحرب في السودان [التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر]، لعدم قبوله ببعض الإجراءات مثل تسليم عدد من المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينهم الرئيس الأسبق عمر البشير".
واعتبر المتحدث باسم "تأسيس" أن الإمارات تلعب "دورا إيجابيا" ضمن الآلية الرباعية التي تهدف لإيقاف الحرب، مقدما الشكر لها على المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان في مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد.
وقال نقد: "نشكر جميع الفاعلين السياسيين الدوليين الذين يساعدوننا في المساعدات الإنسانية ومن ضمنهم أيضا الإمارات، وغيرها من الدول التي لديها دور كبير للغاية في المساعدات الإنسانية. ودور إيجابي أيضا في الآلية الرباعية في إيقاف الحرب والوقوف بقوة ضد الجماعات المتطرفة الإرهابية التي تتحكم في السودان". وأضاف أنه تم إدخال مساعدات إنسانية إلى مدينتي الفاشر وبارة، بعد تحريرهما.
ويشار إلى أن ‌‏تحالف السودان التأسيسي "تأسيس"، الذي تقوده "قوات الدعم السريع"، قد أعلن في 26 تموز/يوليو الماضي، تشكيل حكومة موازية في السودان، وتعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء، إضافة إلى تشكيل مجلس رئاسي يتكون من 15 عضوا برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، فيما سيكون عبد العزيز الحلو قائد "الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال" نائبا له في المجلس.
خالد محيي الدين القيادي والمؤسس في تحالف تأسيس السوداني الذي يترأسه قائد الدعم السريع حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
قيادي في تحالف "تأسيس" لـ"سبوتنيك": نسعى إلى سودان جديد عنوانه "المواطنة"
4 يوليو, 11:00 GMT
وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت الدعم السريع السودانية سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، كما أعلنت القوات نفسها قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الجيش السوداني.
ويأتي هذا فيما توسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو، الجيش السوداني، بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات "الدعم السريع" تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات "الدعم السريع"، تمردا ضد الدولة.
وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
