https://sarabic.ae/20251029/السودان-إعلان-حالة-الاستنفار-العام-في-جميع-محليات-ولاية-الخرطوم-1106530644.html
السودان... إعلان حالة الاستنفار العام في جميع محليات ولاية الخرطوم
السودان... إعلان حالة الاستنفار العام في جميع محليات ولاية الخرطوم
سبوتنيك عربي
أعلنت اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم حالة الاستنفار العام في جميع محليات الولاية. 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T15:44+0000
2025-10-29T15:44+0000
2025-10-29T15:44+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg
وأفاد الموقع الإلكتروني "المشهد السوداني"، مساء اليوم الأربعاء، بأن اللجنة العليا قد دعت المواطنين إلى الانضمام لمعسكرات المقاومة الشعبية والإسهام بالدعم المادي والبشري للدفاع عن المدن السودانية، تحت شعار "كل أجزائه لنا وطن".وأكدت اللجنة أن هذه الدعوة تأتي ردا على ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي ترتكبها الميليشيات المسلحة في مدن الفاشر والسلطان وكردفان، مشيرة إلى وقوع عمليات إبادة جماعية بحق المدنيين العزل.وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات المستمرة، داعية إلى إدراج "ميليشيا الجنجويد" ضمن قوائم المنظمات الراعية للإرهاب.وأكدت اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم أن "معركة الكرامة هي معركة الشعب السوداني بأكمله، وأن الدفاع عن الوطن واجب وطني وأخلاقي". وجاء إعلان الاستنفار العام في ولاية الخرطوم بعد سقوط مدينتي بارا والفاشر بيد قوات "الدعم السريع"، في تطور اعتبرته اللجنة العليا تهديدا مباشرا لوحدة البلاد وأمنها القومي.وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، في مؤتمر صحفي، إن "الدعم السريع قتلت عشرات الآلاف من السودانيين خلال الحرب"، داعيا لمحاسبة قادتهم لما ارتكبته في الفاشر، داعيا إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، مؤكدا التزام الحكومة بحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية الدولية.وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
https://sarabic.ae/20251028/مصر-تدعو-لهدنة-إنسانية-فورية-في-كل-أنحاء-السودان-1106493785.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a9f4bfb51b439bf8d42407682645080.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
السودان... إعلان حالة الاستنفار العام في جميع محليات ولاية الخرطوم
أعلنت اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم حالة الاستنفار العام في جميع محليات الولاية.
وأفاد الموقع
الإلكتروني "المشهد السوداني"، مساء اليوم الأربعاء، بأن اللجنة العليا قد دعت المواطنين إلى الانضمام لمعسكرات المقاومة الشعبية والإسهام بالدعم المادي والبشري للدفاع عن المدن السودانية، تحت شعار "كل أجزائه لنا وطن".
وأكدت اللجنة أن هذه الدعوة تأتي ردا على ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي ترتكبها الميليشيات المسلحة في مدن الفاشر والسلطان وكردفان، مشيرة إلى وقوع عمليات إبادة جماعية بحق المدنيين العزل.
وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات المستمرة، داعية إلى إدراج "ميليشيا الجنجويد" ضمن قوائم المنظمات الراعية للإرهاب.
وأكدت اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم
أن "معركة الكرامة هي معركة الشعب السوداني بأكمله، وأن الدفاع عن الوطن واجب وطني وأخلاقي". وجاء إعلان الاستنفار العام في ولاية الخرطوم بعد سقوط مدينتي بارا والفاشر بيد قوات "الدعم السريع"، في تطور اعتبرته اللجنة العليا تهديدا مباشرا لوحدة البلاد وأمنها القومي.
وفي سياق متصل، اتهمت الحكومة السودانية "قوات الدعم السريع" بترويع المدنيين في مدينة بارا شمالي كردفان وقتلتهم بدم بارد.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، في مؤتمر صحفي، إن "الدعم السريع قتلت عشرات الآلاف من السودانيين خلال الحرب"، داعيا لمحاسبة قادتهم لما ارتكبته في الفاشر، داعيا إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، مؤكدا التزام الحكومة بحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية الدولية.
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع
والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.