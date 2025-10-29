https://sarabic.ae/20251029/الحكومة-السودانية-تدعو-إلى-تصنيف-الدعم-السريع-منظمة-إرهابية-1106514626.html
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف الدعم السريع "منظمة إرهابية"
اتهمت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، "قوات الدعم السريع" بترويع المدنيين في مدينة بارا شمالي كردفان وقتلتهم بدم بارد. 29.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، في مؤتمر صحفي، إن "الدعم السريع قتلت عشرات الآلاف من السودانيين خلال الحرب"، داعيا لمحاسبة قادتهم لما ارتكبته في الفاشر.كما دعا إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، مؤكدا التزام الحكومة بحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية الدولية.وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في وقت سابق، التزام مصر بتحقيق الاستقرار والسلام في السودان.وخلال استقباله نظيره السوداني، السفير محي الدين سالم، قال عبد العاطي، إن "مصر منخرطة بفاعلية في مسارات وقف إطلاق النار بالسودان"، مؤكدًا ضرورة إقرار هدنة إنسانية شاملة في السودان.كما أكد عبد العاطي على ضرورة نفاذ المساعدات في السودان لتخفيف معاناة المدنيين، والتمسك بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشددًا على أن "أمن السودان واستقراره يعدان جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.
الأخبار
