كاتس يأمر بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251106/كاتس-يأمر-بتحويل-المنطقة-الحدودية-مع-مصر-إلى-منطقة-عسكرية-مغلقة-1106790294.html
كاتس يأمر بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة
كاتس يأمر بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "تهريب الأسلحة إلى غزة بواسطة الطائرات المسيرة يهدف إلى تسليح الأعداء"، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لوقف... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T08:36+0000
2025-11-06T08:36+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار مصر الآن
مصر
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102677/24/1026772438_0:0:6720:3780_1920x0_80_0_0_31681bc8e5d1e23988c58802afc25fd5.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن كاتس، قوله إنه "أمر بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة"، معلنا الحرب ضد أي شخص يتسلل إلى المنطقة الحدودية المحظورة مع مصر.وأضاف أن "تهريب الأسلحة إلى غزة بواسطة الطائرات المسيرة جزء من الحرب في قطاع غزة"، متابعا: "الوضع الحالي خطير على أمن الدولة ولا يمكن أن يستمر".وكان وزير تطوير النقب والجليل الإسرائيلي يتسحاق فاسرلاوف، بعث برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن ما زعمه بـ"تزايد الخروقات الأمنية على الحدود مع مصر وتعاظم القوة العسكرية للجيش المصري".وذكرت القناة "i24news" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن يتسحاق فاسرلاوف قد طالب بعقد جلسة طارئة لمناقشة تعاظم قوة الجيش المصري وكم الاستثمارات في البنية التحتية العسكرية لبلاده.ووجه فاسرلاوف، وهو أحد أعضاء "الكابينيت" أو المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، رسالة إلى نتنياهو، تحدث فيها عن تسليح الجيش المصري وقوته خلال السنوات القليلة الماضية.وأفاد الوزير الإسرائيلي في خطابه إلى نتنياهو بأنه "خلال السنوات الأخيرة لوحظ زيادة في التسلح والتعاظم الواسع داخل الجيش المصري، تشمل استثمارات كبيرة في البنية التحتية ووسائل القتال وقدرات القيادة والسيطرة أيضا".وذكر يتسحاق فاسرلاوف أن "هذا التطور يلزم إسرائيل بإجراء تفقد عميق بشأن جاهزية الجيش الإسرائيلي ومنظومة الأمن لمواجهة محتملة في ساحة تقليدية وبحث انعكاساته على سياسة الأمن القومي لبلاده".وفي السياق نفسه، حذر من أن خطط القتال الحالية وتعليمات الجيش الإسرائيلي لا توفر استجابة كافية لهذا التحدي المصري، مشيرا إلى وجود ثغرات أمنية في الميدان العسكري الإسرائيلي أمام الجيش المصري.وشدد الوزير الإسرائيلي على أن "استعداد الجيش الإسرائيلي للدفاع على طول الحدود المصرية، في ظل إجراءات القتال والأوامر الحالية، يفتقر إلى الوسائل اللازمة، ويفتقر إلى تنظيم القوات أيضا".
https://sarabic.ae/20251105/وزير-الخارجية-المصري-يعلن-عن-احتقان-غير-مسبوق-مع-إسرائيل-1106754381.html
https://sarabic.ae/20251106/اقتراح-إيراني-لتشكيل-لجنة-للبحث-عن-القتلى-المفقودين-في-غزة-1106785867.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102677/24/1026772438_536:0:6509:4480_1920x0_80_0_0_811e59354cbdf85342af0141679292d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم

كاتس يأمر بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة

08:36 GMT 06.11.2025
© AP Photo / Dan Baliltyوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Dan Balilty
تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "تهريب الأسلحة إلى غزة بواسطة الطائرات المسيرة يهدف إلى تسليح الأعداء"، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لوقف ذلك.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن كاتس، قوله إنه "أمر بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة"، معلنا الحرب ضد أي شخص يتسلل إلى المنطقة الحدودية المحظورة مع مصر.
وأضاف أن "تهريب الأسلحة إلى غزة بواسطة الطائرات المسيرة جزء من الحرب في قطاع غزة"، متابعا: "الوضع الحالي خطير على أمن الدولة ولا يمكن أن يستمر".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
وزير الخارجية المصري يعلن عن "احتقان غير مسبوق" مع إسرائيل
أمس, 08:37 GMT
وكان وزير تطوير النقب والجليل الإسرائيلي يتسحاق فاسرلاوف، بعث برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن ما زعمه بـ"تزايد الخروقات الأمنية على الحدود مع مصر وتعاظم القوة العسكرية للجيش المصري".
وذكرت القناة "i24news" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن يتسحاق فاسرلاوف قد طالب بعقد جلسة طارئة لمناقشة تعاظم قوة الجيش المصري وكم الاستثمارات في البنية التحتية العسكرية لبلاده.
ووجه فاسرلاوف، وهو أحد أعضاء "الكابينيت" أو المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، رسالة إلى نتنياهو، تحدث فيها عن تسليح الجيش المصري وقوته خلال السنوات القليلة الماضية.
وأفاد الوزير الإسرائيلي في خطابه إلى نتنياهو بأنه "خلال السنوات الأخيرة لوحظ زيادة في التسلح والتعاظم الواسع داخل الجيش المصري، تشمل استثمارات كبيرة في البنية التحتية ووسائل القتال وقدرات القيادة والسيطرة أيضا".
آخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
اقتراح إيراني لتشكيل لجنة للبحث عن القتلى المفقودين في غزة
07:32 GMT
وذكر يتسحاق فاسرلاوف أن "هذا التطور يلزم إسرائيل بإجراء تفقد عميق بشأن جاهزية الجيش الإسرائيلي ومنظومة الأمن لمواجهة محتملة في ساحة تقليدية وبحث انعكاساته على سياسة الأمن القومي لبلاده".
وفي السياق نفسه، حذر من أن خطط القتال الحالية وتعليمات الجيش الإسرائيلي لا توفر استجابة كافية لهذا التحدي المصري، مشيرا إلى وجود ثغرات أمنية في الميدان العسكري الإسرائيلي أمام الجيش المصري.
وشدد الوزير الإسرائيلي على أن "استعداد الجيش الإسرائيلي للدفاع على طول الحدود المصرية، في ظل إجراءات القتال والأوامر الحالية، يفتقر إلى الوسائل اللازمة، ويفتقر إلى تنظيم القوات أيضا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала