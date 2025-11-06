https://sarabic.ae/20251106/كاتس-يأمر-بتحويل-المنطقة-الحدودية-مع-مصر-إلى-منطقة-عسكرية-مغلقة-1106790294.html

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن كاتس، قوله إنه "أمر بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة"، معلنا الحرب ضد أي شخص يتسلل إلى المنطقة الحدودية المحظورة مع مصر.وأضاف أن "تهريب الأسلحة إلى غزة بواسطة الطائرات المسيرة جزء من الحرب في قطاع غزة"، متابعا: "الوضع الحالي خطير على أمن الدولة ولا يمكن أن يستمر".وكان وزير تطوير النقب والجليل الإسرائيلي يتسحاق فاسرلاوف، بعث برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن ما زعمه بـ"تزايد الخروقات الأمنية على الحدود مع مصر وتعاظم القوة العسكرية للجيش المصري".وذكرت القناة "i24news" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن يتسحاق فاسرلاوف قد طالب بعقد جلسة طارئة لمناقشة تعاظم قوة الجيش المصري وكم الاستثمارات في البنية التحتية العسكرية لبلاده.ووجه فاسرلاوف، وهو أحد أعضاء "الكابينيت" أو المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، رسالة إلى نتنياهو، تحدث فيها عن تسليح الجيش المصري وقوته خلال السنوات القليلة الماضية.وأفاد الوزير الإسرائيلي في خطابه إلى نتنياهو بأنه "خلال السنوات الأخيرة لوحظ زيادة في التسلح والتعاظم الواسع داخل الجيش المصري، تشمل استثمارات كبيرة في البنية التحتية ووسائل القتال وقدرات القيادة والسيطرة أيضا".وذكر يتسحاق فاسرلاوف أن "هذا التطور يلزم إسرائيل بإجراء تفقد عميق بشأن جاهزية الجيش الإسرائيلي ومنظومة الأمن لمواجهة محتملة في ساحة تقليدية وبحث انعكاساته على سياسة الأمن القومي لبلاده".وفي السياق نفسه، حذر من أن خطط القتال الحالية وتعليمات الجيش الإسرائيلي لا توفر استجابة كافية لهذا التحدي المصري، مشيرا إلى وجود ثغرات أمنية في الميدان العسكري الإسرائيلي أمام الجيش المصري.وشدد الوزير الإسرائيلي على أن "استعداد الجيش الإسرائيلي للدفاع على طول الحدود المصرية، في ظل إجراءات القتال والأوامر الحالية، يفتقر إلى الوسائل اللازمة، ويفتقر إلى تنظيم القوات أيضا".

