مصر والسعودية توقعان اتفاق تعاون عسكري... صور وفيديو
اتفقت مصر والمملكة العربية السعودية، على تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بمختلف المجالات العسكرية.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة الـ11 للتعاون المصري السعودي، التي عقدت في المملكة العربية السعودية.وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، بعمق العلاقات الراسخة مع السعودية، والتنسيق المستمر مع المملكة لدعم أمن واستقرار المنطقة، وفقا لبيان من القوات المسلحة المصرية.من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، حرص المملكة على توسيع التعاون العسكري مع مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.واختُتمت الاجتماعات بالتوقيع على محضر اللجنة، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة من الجانبين المصري والسعودي.
مصر والسعودية توقعان اتفاق تعاون عسكري... صور وفيديو
