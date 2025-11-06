https://sarabic.ae/20251106/اقتراح-إيراني-لتشكيل-لجنة-للبحث-عن-القتلى-المفقودين-في-غزة-1106785867.html

اقتراح إيراني لتشكيل لجنة للبحث عن القتلى المفقودين في غزة

قدم قائد لجنة البحث عن المفقودين في هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، العميد سيد محمد باقر زادة، اقتراحا يقضي بتشكيل "لجنة دولية للبحث عن المفقودين" للعثور...

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء الأربعاء، بأن العميد باقر زادة، اقترح على هامش المؤتمر الثلاثي بين إيران والعراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على ممثل الصليب الأحمر العالمي في هذه اللجنة تشكيل لجنة للبحث عن 10 آلاف شهيد مفقول الأثر في غزة.ودعا العميد باقر زادة، الصليب الأحمر العالمي، إلى متابعة ملف إعادة جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار إلى قطاع غزة.وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدًا لتسليمها إلى قوة من الجيش.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي: "وفقًا للمعلومات التي قدمها الصليب الأحمر، فقد تم تسليم نعش أحد الرهائن لهم وهم في طريقهم نحو قوة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة".وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تسلم رفات إيتاي تشين، آخر رهينة أمريكي إسرائيلي محتجز في قطاع غزة، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لافتا إلى أنه لم يتبقَ في غزة سوى رفات 7 رهائن.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وهم 20 أسيرا، وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

