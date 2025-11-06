اقتراح إيراني لتشكيل لجنة للبحث عن القتلى المفقودين في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251106/اقتراح-إيراني-لتشكيل-لجنة-للبحث-عن-القتلى-المفقودين-في-غزة-1106785867.html
اقتراح إيراني لتشكيل لجنة للبحث عن القتلى المفقودين في غزة
اقتراح إيراني لتشكيل لجنة للبحث عن القتلى المفقودين في غزة
سبوتنيك عربي
قدم قائد لجنة البحث عن المفقودين في هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، العميد سيد محمد باقر زادة، اقتراحا يقضي بتشكيل "لجنة دولية للبحث عن المفقودين" للعثور... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T07:32+0000
2025-11-06T07:32+0000
غزة
إيران
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094576117_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c5c118b401ab08487fdd384a13ec6c92.jpg
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء الأربعاء، بأن العميد باقر زادة، اقترح على هامش المؤتمر الثلاثي بين إيران والعراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على ممثل الصليب الأحمر العالمي في هذه اللجنة تشكيل لجنة للبحث عن 10 آلاف شهيد مفقول الأثر في غزة.ودعا العميد باقر زادة، الصليب الأحمر العالمي، إلى متابعة ملف إعادة جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار إلى قطاع غزة.وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدًا لتسليمها إلى قوة من الجيش.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي: "وفقًا للمعلومات التي قدمها الصليب الأحمر، فقد تم تسليم نعش أحد الرهائن لهم وهم في طريقهم نحو قوة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة".وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تسلم رفات إيتاي تشين، آخر رهينة أمريكي إسرائيلي محتجز في قطاع غزة، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لافتا إلى أنه لم يتبقَ في غزة سوى رفات 7 رهائن.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وهم 20 أسيرا، وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20250319/مسؤول-في-الجبهة-الشعبية-لتحرير-فلسطين-إسرائيل-لن-تستعيد-الأسرى-إلا-بالتفاوض-مع-حماس-1098793213.html
غزة
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094576117_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_41fc3969e26b416ef9bf9c0d0ff82535.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, إيران, العالم العربي, الأخبار
غزة, إيران, العالم العربي, الأخبار

اقتراح إيراني لتشكيل لجنة للبحث عن القتلى المفقودين في غزة

07:32 GMT 06.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatآخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار
آخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قدم قائد لجنة البحث عن المفقودين في هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، العميد سيد محمد باقر زادة، اقتراحا يقضي بتشكيل "لجنة دولية للبحث عن المفقودين" للعثور على 10 آلاف مفقودي الأثر في قطاع غزة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء الأربعاء، بأن العميد باقر زادة، اقترح على هامش المؤتمر الثلاثي بين إيران والعراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على ممثل الصليب الأحمر العالمي في هذه اللجنة تشكيل لجنة للبحث عن 10 آلاف شهيد مفقول الأثر في غزة.
صور تظهر حجم الدمار في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إسرائيل لن تستعيد الأسرى إلا بالتفاوض مع "حماس"
19 مارس, 18:25 GMT
ودعا العميد باقر زادة، الصليب الأحمر العالمي، إلى متابعة ملف إعادة جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار إلى قطاع غزة.
وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدًا لتسليمها إلى قوة من الجيش.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي: "وفقًا للمعلومات التي قدمها الصليب الأحمر، فقد تم تسليم نعش أحد الرهائن لهم وهم في طريقهم نحو قوة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة".
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تسلم رفات إيتاي تشين، آخر رهينة أمريكي إسرائيلي محتجز في قطاع غزة، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لافتا إلى أنه لم يتبقَ في غزة سوى رفات 7 رهائن.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وهم 20 أسيرا، وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала