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مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إسرائيل لن تستعيد الأسرى إلا بالتفاوض مع "حماس"
مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إسرائيل لن تستعيد الأسرى إلا بالتفاوض مع "حماس"
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت، عبد الله الدنان، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "يخوض هذه الحرب لحسابات... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T18:25+0000
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واعتبر الدنان في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "استئناف الحرب الإسرائيلية ضد غزة دليل إضافي على أن الحكومة الإسرائيلية اعتادت على نكث العهود، وطالما لا ترى إلا مصلحتها في أي اتفاقيات".وعن إمكانية استعادة الأسرى الإسرائيليين، شدد الدنان أن "إسرائيل لن تستعيدهم إلا بالتفاوض مع المقاومة"، مبيناً أنه "خلال سنة وشهرين لم تستعد إسرائيل الأسرى ولن تستعيدهم إلا بالتفاوض.ولفت إلى أنه "ليس لدينا ثقة في أي وساطات وحتى تلك المقدمة من قبل الدول العربية وإلا لكان بقي الاتفاق الذي حصل أخيرا، إضافة إلى أن الأمريكي لم يكن في أي يوم من الأيام وسيطًا ولكننا نتعامل أحياناً مع الأمر الواقع".قيادي بـ"حماس": إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مئات المراتصور مؤلمة من داخل قطاع غزة رصدتها الكاميرات
https://sarabic.ae/20250319/باحث-لـسبوتنيك-استئناف-الحرب-هدية-لترامب-قبل-زيارته-للسعودية-وفرض-الشرق-الأوسط-الجديد-1098789699.html
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حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إسرائيل لن تستعيد الأسرى إلا بالتفاوض مع "حماس"
حصري
أعلن مسؤول العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت، عبد الله الدنان، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "يخوض هذه الحرب لحسابات داخلية، ولإيصال رسائل إلى الداخل الإسرائيلي على حساب دماء الشعب الفلسطيني".
واعتبر الدنان في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "استئناف الحرب الإسرائيلية ضد غزة دليل إضافي على أن الحكومة الإسرائيلية اعتادت على نكث العهود، وطالما لا ترى إلا مصلحتها في أي اتفاقيات".
وأسف الدنان لـ"هذا الصمت العربي والغربي حيال ما تقوم به إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه "لولا الضامن الأمريكي لما تشجعت إسرائيل على القيام بهذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني".
وعن إمكانية استعادة الأسرى الإسرائيليين، شدد الدنان أن "إسرائيل لن تستعيدهم إلا بالتفاوض مع المقاومة"، مبيناً أنه "خلال سنة وشهرين لم تستعد إسرائيل الأسرى ولن تستعيدهم إلا بالتفاوض.
واستنكر الدنان تصريحات السلطة الفلسطينية حيال حركة حماس، مشددًا أن "الشعب الفلسطيني مع المقاومة وعلى الجميع أن يفهم من نكث الاتفاقات".
ولفت إلى أنه "ليس لدينا ثقة في أي وساطات وحتى تلك المقدمة من قبل الدول العربية وإلا لكان بقي الاتفاق الذي حصل أخيرا، إضافة إلى أن الأمريكي لم يكن في أي يوم من الأيام وسيطًا ولكننا نتعامل أحياناً مع الأمر الواقع".