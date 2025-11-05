عربي
https://sarabic.ae/20251105/وزير-الخارجية-المصري-يعلن-عن-احتقان-غير-مسبوق-مع-إسرائيل-1106754381.html
وزير الخارجية المصري يعلن عن "احتقان غير مسبوق" مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
مصر
أخبار مصر الآن
العالم
وفي مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح عبد العاطي، أن "أحداث السابع من أكتوبر وما تبعها من جرائم وفظائع أثرت مباشرة على العلاقات الثنائية"، مشيرا إلى تراجع مستوى التواصل بسبب السياسات المتطرفة لبعض الدوائر داخل الحكومة الإسرائيلية.وشدد على الفارق بين إدارة العلاقات الدبلوماسية ومعاهدة السلام نفسها، قائلًا: "المعاهدة قائمة وملزمة للطرفين، ومصر تحترم التزاماتها كاملة، وتنتظر من إسرائيل الالتزام ذاته".وفي رده على الادعاءات الأمريكية حول خرق مصر لمعاهدة كامب ديفيد، أكد عبد العاطي، أن القاهرة أبلغت واشنطن رسميًا برفضها القاطع لهذه "المزاعم المغرضة وغير الصحيحة"، محملًا الاحتقان الحالي للكوارث الإنسانية في غزة وتصريحات مسؤولين إسرائيليين يمينيين يروجون معلومات مضللة عن الدور المصري.ودعا الوزير المصري، إلى نشر مراقبين دوليين محايدين لضمان تثبيت الهدنة، مؤكدًا دعم مصر القوي لفكرة قوة استقرار دولية في غزة لمراقبة تنفيذ أي اتفاق، مع عدم ضرورة مشاركة مصر فيها نظرًا لمتطلبات أمنية وسياسية.كما أشار إلى تدريب القاهرة لنحو 5 آلاف عنصر من الشرطة الفلسطينية لإدارة شؤون القطاع وحفظ الأمن وتشغيل المعابر بعد التهدئة.وأوضح عبد العاطي أن تعامل مصر مع حركة حماس ينطلق من منطلق وطني واستراتيجي لحماية مصالح الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن الخلافات الفصائلية، مؤكدًا رفض القاهرة القاطع لتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين.واختتم بالتأكيد على "توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل بكل الوسائل لحماية المدنيين ومنع أي مخططات تطهير عرقي أو فرض واقع جديد في غزة"، قائلًا: "مصر ستبقى صوت العقل والاتزان، وستواصل تحركاتها الدبلوماسية لوقف نزيف الدم وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من اليوم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، مسودة قرار لـ"إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين".وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي حصل على نسخة من المسودة، إن "واشنطن أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين، مع إمكانية تمديد الولاية لاحقًا".وأضاف الموقع أن "القوة ستكون ذراعًا أمنيًا لا لحفظ السلام، وتمنح واشنطن والدول المشاركة صلاحيات واسعة لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكان تمديد الولاية بعد ذلك. وتهدف المفاوضات خلال الأيام المقبلة إلى التوافق على النص ثم التصويت عليه خلال أسابيع، على أن تُنشر أولى القوات في يناير (كانون الثاني) المقبل".كما تشير المسودة إلى أن "دولًا منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، أبدت استعدادًا للمساهمة بقوات، وأن لجنة فنية فلسطينية تُشرف عليها إدارة انتقالية برئاسة مجلس السلام، ستتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية في غزة، إلى حين إكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المتفق عليه".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20251105/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استعادة-رفات-آخر-أسير-أمريكي-إسرائيلي-كان-محتجزا-في-غزة-1106752142.html
https://sarabic.ae/20251104/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-هاتفيا-تطورات-غزة-والسودان-مع-نظرائه-في-السعودية-والأردن-وتركيا-1106745550.html
https://sarabic.ae/20251104/مسؤول-في-أونروا-يكشف-لـسبوتنيك-تحديات-إعادة-إعمار-غزة-وقيود-إسرائيل-على-المساعدات-1106743735.html
https://sarabic.ae/20251104/قوة-دولية-لإدارة-قطاع-غزة-حتى-2027-ما-أهداف-المشروع-الأمريكي-وإمكانية-قبوله-1106740419.html
وزير الخارجية المصري يعلن عن "احتقان غير مسبوق" مع إسرائيل

08:37 GMT 05.11.2025

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن العلاقات مع إسرائيل وصلت إلى مستوى احتقان غير مسبوق جراء الحرب في غزة، مع التزام مصر التام بمعاهدة السلام رغم غضبها الشديد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في القطاع.
وفي مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح عبد العاطي، أن "أحداث السابع من أكتوبر وما تبعها من جرائم وفظائع أثرت مباشرة على العلاقات الثنائية"، مشيرا إلى تراجع مستوى التواصل بسبب السياسات المتطرفة لبعض الدوائر داخل الحكومة الإسرائيلية.
وشدد على الفارق بين إدارة العلاقات الدبلوماسية ومعاهدة السلام نفسها، قائلًا: "المعاهدة قائمة وملزمة للطرفين، ومصر تحترم التزاماتها كاملة، وتنتظر من إسرائيل الالتزام ذاته".
وفي رده على الادعاءات الأمريكية حول خرق مصر لمعاهدة كامب ديفيد، أكد عبد العاطي، أن القاهرة أبلغت واشنطن رسميًا برفضها القاطع لهذه "المزاعم المغرضة وغير الصحيحة"، محملًا الاحتقان الحالي للكوارث الإنسانية في غزة وتصريحات مسؤولين إسرائيليين يمينيين يروجون معلومات مضللة عن الدور المصري.
وأضاف: "لن نسمح لأي طرف بتشويه مواقفنا أو التشكيك في التزامنا التاريخي بالسلام".
ودعا الوزير المصري، إلى نشر مراقبين دوليين محايدين لضمان تثبيت الهدنة، مؤكدًا دعم مصر القوي لفكرة قوة استقرار دولية في غزة لمراقبة تنفيذ أي اتفاق، مع عدم ضرورة مشاركة مصر فيها نظرًا لمتطلبات أمنية وسياسية.
كما أشار إلى تدريب القاهرة لنحو 5 آلاف عنصر من الشرطة الفلسطينية لإدارة شؤون القطاع وحفظ الأمن وتشغيل المعابر بعد التهدئة.
وأوضح عبد العاطي أن تعامل مصر مع حركة حماس ينطلق من منطلق وطني واستراتيجي لحماية مصالح الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن الخلافات الفصائلية، مؤكدًا رفض القاهرة القاطع لتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين.
واختتم بالتأكيد على "توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل بكل الوسائل لحماية المدنيين ومنع أي مخططات تطهير عرقي أو فرض واقع جديد في غزة"، قائلًا: "مصر ستبقى صوت العقل والاتزان، وستواصل تحركاتها الدبلوماسية لوقف نزيف الدم وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من اليوم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، مسودة قرار لـ"إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين".
وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي حصل على نسخة من المسودة، إن "واشنطن أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين، مع إمكانية تمديد الولاية لاحقًا".
وأضاف الموقع أن "القوة ستكون ذراعًا أمنيًا لا لحفظ السلام، وتمنح واشنطن والدول المشاركة صلاحيات واسعة لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكان تمديد الولاية بعد ذلك. وتهدف المفاوضات خلال الأيام المقبلة إلى التوافق على النص ثم التصويت عليه خلال أسابيع، على أن تُنشر أولى القوات في يناير (كانون الثاني) المقبل".
كما تشير المسودة إلى أن "دولًا منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، أبدت استعدادًا للمساهمة بقوات، وأن لجنة فنية فلسطينية تُشرف عليها إدارة انتقالية برئاسة مجلس السلام، ستتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية في غزة، إلى حين إكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المتفق عليه".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
