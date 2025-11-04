https://sarabic.ae/20251104/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-هاتفيا-تطورات-غزة-والسودان-مع-نظرائه-في-السعودية-والأردن-وتركيا-1106745550.html

وزير الخارجية المصري يبحث هاتفيا تطورات غزة والسودان مع نظرائه في السعودية والأردن وتركيا

وزير الخارجية المصري يبحث هاتفيا تطورات غزة والسودان مع نظرائه في السعودية والأردن وتركيا

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، مع نظرائه في السعودية والأردن وتركيا لمناقشة التطورات الإقليمية، وخاص في قطاع غزة... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-04T20:34+0000

2025-11-04T20:34+0000

2025-11-04T20:34+0000

مصر

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

أخبار تركيا اليوم

أخبار الأردن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101629/77/1016297776_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e520c7cacc9027dcbeb0aa42f16e1f85.jpg

وجاء في بيان الخارجية المصرية: "أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اتصالات هاتفية مع كل من الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهاكان فيدان وزير خارجية جمهورية تركيا".وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي بما يشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، مستعرضا كذلك جهود مصر والتحضيرات ذات الصلة بعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية في قطاع غزة المقرر عقده بالقاهرة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والذي سيشكل خطوة محورية في حشد الدعم الدولي لجهود إعادة إعمار القطاع وتحقيق الاستقرار، بحسب البيان.وبحسب البيان، أكد عبد العاطي أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة تُمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية جامعة، مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء السودان.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.أمير قطر: نؤكد صدمتنا جميعا من هول المجازر التي ارتكبت في الفاشر بالسودانكبير مستشاري ترامب: لا اعتراضات جذرية على هدنة إنسانية في السودان

https://sarabic.ae/20251104/تصويت-هل-يمكن-للمقترح-الأمريكي-للتسوية-في-السودان-إنهاء-الكارثة-في-البلاد-1106734917.html

https://sarabic.ae/20251104/مصر-تؤكد-على-أهمية-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-وتنفيذ-خطة-ترامب-للسلام-1106725780.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار الأردن