تصويت... هل يمكن للمقترح الأمريكي للتسوية في السودان إنهاء الكارثة في البلاد؟
في ظل تصاعد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يبرز الاقتراح الأمريكي للتسوية كبارقة أمل لوقف نزيف الدم وإنهاء الصراع المستمر، الذي ألقى بظلاله... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T15:45+0000
2025-11-04T15:45+0000
2025-11-04T16:05+0000
المقترح الذي يناقشه مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الثلاثاء، يهدف إلى التوصل لهدنة مؤقتة تمهد لاستئناف العملية السياسية، وإطلاق حوار وطني يفضي إلى انتقال سلمي للسلطة ووقف الانتهاكات ضد المدنيين.كما أن غياب الضمانات الدولية الفاعلة وتشابك المصالح الإقليمية يعقدان فرص الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، رغم الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، التي تؤكد أن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب يمثلان شرطا أساسيًا لأي تسوية حقيقية.فهل يمكن للمقترح الأمريكي للتسوية في السودان إنهاء الكارثة في البلاد؟
15:45 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 16:05 GMT 04.11.2025)
في ظل تصاعد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يبرز الاقتراح الأمريكي للتسوية كبارقة أمل لوقف نزيف الدم وإنهاء الصراع المستمر، الذي ألقى بظلاله الثقيلة على مختلف جوانب الحياة في البلاد.
المقترح الذي يناقشه مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الثلاثاء، يهدف إلى التوصل لهدنة مؤقتة تمهد لاستئناف العملية السياسية، وإطلاق حوار وطني يفضي إلى انتقال سلمي للسلطة ووقف الانتهاكات ضد المدنيين.
إلا أن الطريق نحو الهدنة لا يزال مليئا بالتحديات والعقبات، إذ تتبادل الأطراف المتحاربة الاتهامات بخرق الاتفاقات السابقة وتوسيع نطاق القتال، مما أدى إلى انعدام الثقة بين الجانبين.
كما أن غياب الضمانات الدولية الفاعلة وتشابك المصالح الإقليمية يعقدان فرص الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، رغم الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، التي تؤكد أن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب يمثلان شرطا أساسيًا لأي تسوية حقيقية.
وفي المقابل، تتفاقم الأزمة الإنسانية في ولايات السودان المختلفة، وتؤكد منظمات الإغاثة أن أي تسوية سياسية لن تكون ذات جدوى ما لم يتم وقف العنف فورًا وحماية المدنيين وصون كرامة الضحايا.
فهل يمكن للمقترح الأمريكي للتسوية في السودان إنهاء الكارثة في البلاد؟