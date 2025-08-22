عربي
ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي- عاجل
بريطانيا ردا على تقرير الأمم المتحدة: المجاعة في غزة "فضيحة أخلاقية" و"كارثة من صنع الإنسان"
بريطانيا ردا على تقرير الأمم المتحدة: المجاعة في غزة "فضيحة أخلاقية" و"كارثة من صنع الإنسان"
بريطانيا ردا على تقرير الأمم المتحدة: المجاعة في غزة "فضيحة أخلاقية" و"كارثة من صنع الإنسان"

14:08 GMT 22.08.2025
© Photo / Social Media Imagesمشهد تدافع الناس من أجل الحصول على المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة
مشهد تدافع الناس من أجل الحصول على المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
أدان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الجمعة، المجاعة في غزة، واصفا إياها بـ"العار الأخلاقي" و"الكارثة من صنع الإنسان"، بعد أن أعلنتها الأمم المتحدة.
وقال لامي في بيان رسمي: "إن تأكيد المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها أمر مروع للغاية، ويمكن تفاديه تماما، إن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة تسبب في هذه الكارثة من صنع الإنسان. إنها فضيحة أخلاقية".
وأكدت الحكومة البريطانية في بيانها، أن "على إسرائيل السماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالقيام بعملها الإنساني دون عوائق، وضمان وصول المساعدات بشكل عاجل ودون تأخير إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها".
كما شددت على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بما يتيح إيصال المساعدات بالسرعة والحجم المطلوب، بما في ذلك وقف العملية العسكرية في مدينة غزة التي تواجه خطر المجاعة".
أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
وسائط متعددة
تصويت… هل يدفع إعلان "المجاعة الكارثية" الأممي إسرائيل لوقف عملياتها في غزة؟
11:10 GMT
وجددت الحكومة البريطانية كذلك "إدانتها لهذه العملية العسكرية التي تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وتعرّض حياة المحتجزين لدى "حماس" لمزيد من الخطر"، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه الخطط.
وترى أن "هذا الصراع المأساوي يجب أن ينتهي، وأن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية وضمان الإفراج عن المحتجزين".
كما أكدت المملكة المتحدة في البيان، أن "الحل يكمن في زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير، وتهيئة إطار عمل حقيقي يفضي إلى سلام عادل ودائم".
يأتي هذا بعدما أعلنت الأمم المتحدة رسميا، اليوم الجمعة، المجاعة في غزة، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك في الشرق الأوسط، إذ حذر الخبراء من أن 500 ألف شخص يواجهون جوعا "كارثيا"، على حد تعبيرهم.
وقال منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، توم فليتشر: "إنها مجاعة: مجاعة غزة".
وألقى فليتشر باللوم على إسرائيل، متهما إياها بـ"العرقلة المنهجية" لإيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.
تكية جباليا ملاذ الغزيين شمال القطاع في مواجهة المجاعة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزة
09:53 GMT
من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن إعلان وجود مجاعة في مدينة غزة ومحيطها "يستند إلى أكاذيب حركة "حماس" الفلسطينية، التي روّجتها منظمات ذات مصالح خاصة".
وأكدت الوزارة أنه "لا مجاعة في غزة".
وأُجري تقييم المجاعة من قِبل مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهي تحالف من المراقبين المكلفين من قِبل الأمم المتحدة بالتحذير من الأزمات الوشيكة.
وتُعرّف المجاعة بأنها تحدث عندما تعاني 20% من الأسر من نقص حاد في الغذاء؛ ويعاني 30% من الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد؛ ويموت ما لا يقل عن اثنين من كل 10 آلاف شخص يوميا بسبب الجوع الشديد أو سوء التغذية والأمراض.
ومنذ أشهر، تُحذر وكالات الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، والذي ازداد سوءا مع تصعيد إسرائيل لهجومها على "حماس".
