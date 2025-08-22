https://sarabic.ae/20250822/بريطانيا-ردا-على-تقرير-الأمم-المتحدة-المجاعة-في-غزة-فضيحة-أخلاقية-وكارثة-من-صنع-الإنسان-1104037174.html

بريطانيا ردا على تقرير الأمم المتحدة: المجاعة في غزة "فضيحة أخلاقية" و"كارثة من صنع الإنسان"

بريطانيا ردا على تقرير الأمم المتحدة: المجاعة في غزة "فضيحة أخلاقية" و"كارثة من صنع الإنسان"

سبوتنيك عربي

أدان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الجمعة، المجاعة في غزة، واصفا إياها بـ"العار الأخلاقي" و"الكارثة من صنع الإنسان"، بعد أن أعلنتها الأمم المتحدة. 22.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-22T14:08+0000

2025-08-22T14:08+0000

2025-08-22T14:08+0000

بريطانيا

غزة

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101046972_0:205:1290:931_1920x0_80_0_0_8e984fd8a1890f07c48d51ebde8765c7.jpg

وقال لامي في بيان رسمي: "إن تأكيد المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها أمر مروع للغاية، ويمكن تفاديه تماما، إن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة تسبب في هذه الكارثة من صنع الإنسان. إنها فضيحة أخلاقية".كما شددت على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بما يتيح إيصال المساعدات بالسرعة والحجم المطلوب، بما في ذلك وقف العملية العسكرية في مدينة غزة التي تواجه خطر المجاعة".وجددت الحكومة البريطانية كذلك "إدانتها لهذه العملية العسكرية التي تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وتعرّض حياة المحتجزين لدى "حماس" لمزيد من الخطر"، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه الخطط.وترى أن "هذا الصراع المأساوي يجب أن ينتهي، وأن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية وضمان الإفراج عن المحتجزين".يأتي هذا بعدما أعلنت الأمم المتحدة رسميا، اليوم الجمعة، المجاعة في غزة، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك في الشرق الأوسط، إذ حذر الخبراء من أن 500 ألف شخص يواجهون جوعا "كارثيا"، على حد تعبيرهم.وقال منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، توم فليتشر: "إنها مجاعة: مجاعة غزة".وألقى فليتشر باللوم على إسرائيل، متهما إياها بـ"العرقلة المنهجية" لإيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن إعلان وجود مجاعة في مدينة غزة ومحيطها "يستند إلى أكاذيب حركة "حماس" الفلسطينية، التي روّجتها منظمات ذات مصالح خاصة".وأكدت الوزارة أنه "لا مجاعة في غزة".وأُجري تقييم المجاعة من قِبل مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهي تحالف من المراقبين المكلفين من قِبل الأمم المتحدة بالتحذير من الأزمات الوشيكة.ومنذ أشهر، تُحذر وكالات الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، والذي ازداد سوءا مع تصعيد إسرائيل لهجومها على "حماس".

https://sarabic.ae/20250822/تصويت-هل-يدفع-إعلان-الأمم-المتحدة-عن-المجاعة-الكارثية-سلطات-إسرائيل-إلى-وقف-عملياتها-في-غزة؟-1104026720.html

https://sarabic.ae/20250822/الأمم-المتحدة-تعلن-حالة-المجاعة-الكارثية-في-غزة---عاجل-1104025390.html

بريطانيا

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن