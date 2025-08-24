كاتس: التسريبات من المنتدى الأمني المغلق تشوه أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة

عربي
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأحد، بأنه يأخذ التسريبات الصادرة عن المنتدى الأمني المغلق على محمل الجد، على حد قوله.
واعتبر كاتس، في منشور له عبر منصة "إكس"، أن هذه التسريبات "تضر بأمن إسرائيل وتعطي انطباعًا مشوّهًا عن أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة، وتضعف عزيمة جنودنا وتمنح أعداءنا أملًا كاذبًا"، وفق قوله.
وتابع: "لقد وافقتُ أنا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقًا لما خوّلنا به مجلس الوزراء الأمني، على خطط الجيش الإسرائيلي في غزة، وأشدنا بها أيضًا".
وأضاف كاتس: "يعمل الجيش الإسرائيلي، وسيعمل بكل قوة، لدحر "حماس"، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وإنهاء الحرب وفقا للشروط التي وضعتها إسرائيل".

ومضى وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلا في منشوره: "يقع على عاتقنا جميعًا واجب الاعتزاز بقادة وجنود الجيش الإسرائيلي، في القوات النظامية والجيش النظامي والاحتياط، الذين يقاتلون ببسالة من أجل أمن دولة إسرائيل".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، تفاصيل خلافات حادة وقعت خلال اجتماع أمني بشأن الهجوم المخطط على مدينة غزة.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أن اجتماعًا ضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ناقش "خطة احتلال مدينة غزة".
وأكدت القناة أن الاجتماع الذي ضم أيضا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس الأركان الجنرال إيال زامير، تناول الهجوم العسكري المخطط له على مدينة غزة، حيث نشب الخلاف بين زامير من جهة وسموتريتش وبن غفير من جهة أخرى.
الشيشان ترسل أكثر من ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
أكثر من 300 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تصل إلى غزة من الإمارات
أمس, 23:00 GMT
وقال زامير خلال الاجتماع، إن "من الصعب على الجيش الإسرائيلي تحديد مدة زمنية لعملية إجلاء المدنيين الفلسطينيين من غزة"، ليرد عليه سموتريتش قائلا: "هذا ليس ما أمرت به القيادة السياسية، أنتم لا تريدون هزيمة حماس".
وتوجه وزير المالية في الاجتماع لزامير، قائلًا: "لقد كلفناك باتخاذ إجراء سريع، من لا يُخلي سبيله، لا تعطه ماء ولا كهرباء، دعه يموت جوعا أو يستسلم. هذا ما نريده وأنت قادر عليه".
ليرد عليه الجنرال إيال زامير صارخا في وجهه: "أنت لا تفهم شيئا، لا تدري ما الفرق بين الكتيبة واللواء، هذا يأخذ وقتا".
علم هولتدا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
وزير الدفاع الهولندي يتولى حقيبة الخارجية بعد انسحاب أحد أحزاب الائتلاف بسبب الوضع في غزة
أمس, 18:44 GMT
يذكر أن خطة السيطرة على غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
