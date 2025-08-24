https://sarabic.ae/20250824/كاتس-التسريبات-من-المنتدى-الأمني-المغلق-تشوه-أنشطة-الجيش-الإسرائيلي-في-غزة-1104076736.html

كاتس: التسريبات من المنتدى الأمني المغلق تشوه أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة

كاتس: التسريبات من المنتدى الأمني المغلق تشوه أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأحد، بأنه يأخذ التسريبات الصادرة عن المنتدى الأمني المغلق على محمل الجد، على حد قوله. 24.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-24T06:01+0000

2025-08-24T06:01+0000

2025-08-24T06:01+0000

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

غزة

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101676114_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_52c0d5b01a18fa8b91b87e80bf96bc2e.jpg

واعتبر كاتس، في منشور له عبر منصة "إكس"، أن هذه التسريبات "تضر بأمن إسرائيل وتعطي انطباعًا مشوّهًا عن أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة، وتضعف عزيمة جنودنا وتمنح أعداءنا أملًا كاذبًا"، وفق قوله.وتابع: "لقد وافقتُ أنا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقًا لما خوّلنا به مجلس الوزراء الأمني، على خطط الجيش الإسرائيلي في غزة، وأشدنا بها أيضًا".وأضاف كاتس: "يعمل الجيش الإسرائيلي، وسيعمل بكل قوة، لدحر "حماس"، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وإنهاء الحرب وفقا للشروط التي وضعتها إسرائيل".وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، تفاصيل خلافات حادة وقعت خلال اجتماع أمني بشأن الهجوم المخطط على مدينة غزة.وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أن اجتماعًا ضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ناقش "خطة احتلال مدينة غزة".وأكدت القناة أن الاجتماع الذي ضم أيضا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس الأركان الجنرال إيال زامير، تناول الهجوم العسكري المخطط له على مدينة غزة، حيث نشب الخلاف بين زامير من جهة وسموتريتش وبن غفير من جهة أخرى.وقال زامير خلال الاجتماع، إن "من الصعب على الجيش الإسرائيلي تحديد مدة زمنية لعملية إجلاء المدنيين الفلسطينيين من غزة"، ليرد عليه سموتريتش قائلا: "هذا ليس ما أمرت به القيادة السياسية، أنتم لا تريدون هزيمة حماس".ليرد عليه الجنرال إيال زامير صارخا في وجهه: "أنت لا تفهم شيئا، لا تدري ما الفرق بين الكتيبة واللواء، هذا يأخذ وقتا".يذكر أن خطة السيطرة على غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250823/أكثر-من-300-شاحنة-محملة-بالمساعدات-الإنسانية-تصل-إلى-غزة-من-الإمارات-1104074505.html

https://sarabic.ae/20250823/وزير-الدفاع-الهولندي-يتولى-حقيبة-الخارجية-بعد-انسحاب-أحد-أحزاب-الائتلاف-بسبب-الوضع-في-غزة-1104070660.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, أخبار فلسطين اليوم