عربي
وزير الدفاع الهولندي يتولى حقيبة الخارجية بعد انسحاب أحد أحزاب الائتلاف بسبب الوضع في غزة
وزير الدفاع الهولندي يتولى حقيبة الخارجية بعد انسحاب أحد أحزاب الائتلاف بسبب الوضع في غزة
أعلنت الحكومة الهولندية استقالة وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب ووزيرة التجارة الخارجية هانيكي بورما، مع انسحاب حزبهما "العقد الاجتماعي الجديد" من الائتلاف...
وجاء في بيان للحكومة الهولندية أنه "بعد اجتماع لمجلس الوزراء حول الوضع في غزة، قرر حزب العقد الاجتماعي الجديد الانسحاب من الحكومة، وقدم أعضاء حزب العقد الاجتماعي الجديد في الحكومة، بمن فيهم السيد فيلدكامب والسيدة بورما، استقالاتهم إلى الملك، وسيتولى وزير الدفاع روبن بريكلمانز مؤقتا منصب وزير الخارجية بالإنابة".وكان حزب العقد الاجتماعي الجديد قد أعلن، أمس الجمعة، انسحابه من الائتلاف الحاكم، بعد فشل الحكومة في التوافق على فرض عقوبات ضد إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.وأضاف الحزب "إن الوضع الإنساني المتدهور باستمرار في غزة، والخطوات العدوانية الإسرائيلية، يستدعيان اتخاذ تدابير إضافية، يرفض حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية وحزب حركة المواطنين المزارعين اتخاذ أي تدابير. وهذا أمر غير مقبول من جانب حزب العقد الاجتماعي الجديد".وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت، أواخر تموز/يوليو الماضي، منع وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، من دخول الأراضي الهولندية "في ظل السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية"، وسط توجه أوروبي ضد "الانتهاكات الإسرائيلية" في قطاع غزة، إلا أن حزب العقد الاجتماعي الجديد دعا إلى فرض إجراءت أكثر صرامة بحق إسرائيل.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ووفقًا للتقديرات، سيواجه أكثر من 640 ألف شخص في قطاع غزة بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما تصنفه الأمم المتحدة على أنه "المرحلة الخامسة" من سيناريو الأمن الغذائي العالمي. وسيعيش 1.14 مليون شخص آخرين في هذه المنطقة في حالة طوارئ، وسيعيش 396 ألف شخص آخرين في حالة أزمة.عشرات القتلى والمصابين في استهداف إسرائيلي لخيام النازحين ومنتظري المساعدات في غزةكندا تحذر من تفاقم المجاعة في غزة وتتهم إسرائيل بعرقلة المساعدات الإنسانية
https://sarabic.ae/20250823/ملك-هولندا-يقبل-استقالة-5-وزراء-و4-مسؤولين-كبار-بعد-أزمة-داخلية-حول-إسرائيل-1104061697.html
https://sarabic.ae/20250822/وزير-الخارجية-الهولندي-يعلن-استقالته-بسبب-الفشل-في-فرض-عقوبات-على-إسرائيل-1104047074.html
https://sarabic.ae/20250822/الأمم-المتحدة-تعلن-حالة-المجاعة-الكارثية-في-غزة---عاجل-1104025390.html
وزير الدفاع الهولندي يتولى حقيبة الخارجية بعد انسحاب أحد أحزاب الائتلاف بسبب الوضع في غزة

أعلنت الحكومة الهولندية استقالة وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب ووزيرة التجارة الخارجية هانيكي بورما، مع انسحاب حزبهما "العقد الاجتماعي الجديد" من الائتلاف الحاكم على خلفية الإخفاق في فرض عقوبات على إسرائيل، فيما تولى وزير الدفاع روبن بريكلمانز حقيبة الخارجية بالإنابة.
وجاء في بيان للحكومة الهولندية أنه "بعد اجتماع لمجلس الوزراء حول الوضع في غزة، قرر حزب العقد الاجتماعي الجديد الانسحاب من الحكومة، وقدم أعضاء حزب العقد الاجتماعي الجديد في الحكومة، بمن فيهم السيد فيلدكامب والسيدة بورما، استقالاتهم إلى الملك، وسيتولى وزير الدفاع روبن بريكلمانز مؤقتا منصب وزير الخارجية بالإنابة".
وكان حزب العقد الاجتماعي الجديد قد أعلن، أمس الجمعة، انسحابه من الائتلاف الحاكم، بعد فشل الحكومة في التوافق على فرض عقوبات ضد إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وقال الحزب في بيان له إن "حزب العقد الاجتماعي الجديد ينسحب من حكومة تصريف الأعمال. لطالما كان هدفنا تحرير الرهائن، ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، بهدف تحقيق حل الدولتين، وتحسين الوضع الإنساني لسكان غزة".
وزراء الحكومة الهولندية ورئيس الوزراء ديك شوف مع ملك هولندا ويليم ألكسندر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
ملك هولندا يقبل استقالة 5 وزراء و4 مسؤولين كبار بعد أزمة داخلية حول إسرائيل
13:37 GMT
وأضاف الحزب "إن الوضع الإنساني المتدهور باستمرار في غزة، والخطوات العدوانية الإسرائيلية، يستدعيان اتخاذ تدابير إضافية، يرفض حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية وحزب حركة المواطنين المزارعين اتخاذ أي تدابير. وهذا أمر غير مقبول من جانب حزب العقد الاجتماعي الجديد".
وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت، أواخر تموز/يوليو الماضي، منع وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، من دخول الأراضي الهولندية "في ظل السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية"، وسط توجه أوروبي ضد "الانتهاكات الإسرائيلية" في قطاع غزة، إلا أن حزب العقد الاجتماعي الجديد دعا إلى فرض إجراءت أكثر صرامة بحق إسرائيل.
وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
وزير الخارجية الهولندي يعلن استقالته بسبب "الفشل في فرض عقوبات على إسرائيل"
أمس, 19:10 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
تكية جباليا ملاذ الغزيين شمال القطاع في مواجهة المجاعة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزة
أمس, 09:53 GMT
ووفقًا للتقديرات، سيواجه أكثر من 640 ألف شخص في قطاع غزة بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما تصنفه الأمم المتحدة على أنه "المرحلة الخامسة" من سيناريو الأمن الغذائي العالمي. وسيعيش 1.14 مليون شخص آخرين في هذه المنطقة في حالة طوارئ، وسيعيش 396 ألف شخص آخرين في حالة أزمة.
عشرات القتلى والمصابين في استهداف إسرائيلي لخيام النازحين ومنتظري المساعدات في غزة
كندا تحذر من تفاقم المجاعة في غزة وتتهم إسرائيل بعرقلة المساعدات الإنسانية
