ملك هولندا يقبل استقالة 5 وزراء و4 مسؤولين كبار بعد أزمة داخلية حول إسرائيل

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
ملك هولندا يقبل استقالة 5 وزراء و4 مسؤولين كبار بعد أزمة داخلية حول إسرائيل
ملك هولندا يقبل استقالة 5 وزراء و4 مسؤولين كبار بعد أزمة داخلية حول إسرائيل
https://sarabic.ae/20250822/وزير-الخارجية-الهولندي-يعلن-استقالته-بسبب-الفشل-في-فرض-عقوبات-على-إسرائيل-1104047074.html
قبل ملك هولندا، فيليم ألكسندر، استقالة وزيرالخارجية كاسبار فيلدكامب وأعضاء آخرين في الحكومة من حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، الذين استقالوا إثر فشل محاولتهم للاتفاق على إجراءات ضد إسرائيل، وفقًا لبيان صادرعن القصر الملكي.
وأفادت التقارير أن رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، أبلغ الملك مساء الجمعة باجتماع وزاري طُلب على إثره استقالة الوزراء ووزراء الدولة الممثلين لحزب العقد الاجتماعي الجديد في الائتلاف الحاكم.
وجاء في البيان: "بناءً على توصية رئيس الوزراء، منح الملك هؤلاء الوزراء ووزراء الدولة إعفاءً من مناصبهم اعتبارًا من 22 أغسطس/آب 2025".
وبذلك يكون الملك قد أقال، وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والتوظيف إيدي فان هيجيم، ووزيرة الداخلية والعلاقات مع المملكة جوديث أوترمارك، ووزير التعليم والثقافة والعلوم إيبو بروينز، ووزير الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة دانييل يانسن، بالإضافة إلى أربعة وزراء دولة.

وصرح رئيس الحكومة الهولندية، اليوم السبت على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن السلطات "تحترم قرار أعضاء الحكومة بالاستقالة، لكنها تأسف بشدة لهم".

وكان وزيرالخارجية فيلدكامب قد أعلن، يوم أمس الجمعة، قراره بالاستقالة بعد فشله في الاتفاق مع أعضاء آخرين في الحكومة على إجراءات جديدة ضد إسرائيل بسبب تدهور الوضع في قطاع غزة.
وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
وزير الخارجية الهولندي يعلن استقالته بسبب "الفشل في فرض عقوبات على إسرائيل"
أمس, 19:10 GMT
وأوضح الوزير أنه يشعر بمحدودية قدرته على متابعة السياسة التي يراها ضرورية بشكل مستقل، وعقبه، طلب أعضاء آخرون في الحكومة، وهم أعضاء في حزب فيلدكامب، الاستقالة.
وفي وقت سابق، وعد الوزير بعرض إجراءات إضافية ضد إسرائيل على البرلمان الهولندي بسبب الوضع في غزة، إلا أن مبادراته لم تلق تأييدًا من أعضاء آخرين في الحكومة.

وأصدر برنامج الأمم المتحدة للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي، البوم السبت، بيانًا أعلن فيه أن قطاع غزة أصبح رسميًا في حالة "مجاعة كارثية".

هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
راديو
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة "مجاعة كارثية"؟
11:51 GMT
وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إنه "يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية".
وأكد المسؤول أن المجاعة "نتيجة مباشرة لأفعال إسرائيل المتعمدة"، واصفا استخدام التجويع كأداة حرب بأنه "جريمة حرب".
عشرات القتلى والمصابين في استهداف إسرائيلي لخيام النازحين ومنتظري المساعدات في غزة
مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان: لا يدخل إلى قطاع غزة سوى 1% من المساعدات
