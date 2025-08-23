https://sarabic.ae/20250823/ملك-هولندا-يقبل-استقالة-5-وزراء-و4-مسؤولين-كبار-بعد-أزمة-داخلية-حول-إسرائيل-1104061697.html

ملك هولندا يقبل استقالة 5 وزراء و4 مسؤولين كبار بعد أزمة داخلية حول إسرائيل

قبل ملك هولندا، فيليم ألكسندر، استقالة وزيرالخارجية كاسبار فيلدكامب وأعضاء آخرين في الحكومة من حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، الذين استقالوا إثر فشل محاولتهم... 23.08.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت التقارير أن رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، أبلغ الملك مساء الجمعة باجتماع وزاري طُلب على إثره استقالة الوزراء ووزراء الدولة الممثلين لحزب العقد الاجتماعي الجديد في الائتلاف الحاكم.وجاء في البيان: "بناءً على توصية رئيس الوزراء، منح الملك هؤلاء الوزراء ووزراء الدولة إعفاءً من مناصبهم اعتبارًا من 22 أغسطس/آب 2025".وبذلك يكون الملك قد أقال، وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والتوظيف إيدي فان هيجيم، ووزيرة الداخلية والعلاقات مع المملكة جوديث أوترمارك، ووزير التعليم والثقافة والعلوم إيبو بروينز، ووزير الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة دانييل يانسن، بالإضافة إلى أربعة وزراء دولة.وكان وزيرالخارجية فيلدكامب قد أعلن، يوم أمس الجمعة، قراره بالاستقالة بعد فشله في الاتفاق مع أعضاء آخرين في الحكومة على إجراءات جديدة ضد إسرائيل بسبب تدهور الوضع في قطاع غزة.وأوضح الوزير أنه يشعر بمحدودية قدرته على متابعة السياسة التي يراها ضرورية بشكل مستقل، وعقبه، طلب أعضاء آخرون في الحكومة، وهم أعضاء في حزب فيلدكامب، الاستقالة.وفي وقت سابق، وعد الوزير بعرض إجراءات إضافية ضد إسرائيل على البرلمان الهولندي بسبب الوضع في غزة، إلا أن مبادراته لم تلق تأييدًا من أعضاء آخرين في الحكومة.وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إنه "يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية".وأكد المسؤول أن المجاعة "نتيجة مباشرة لأفعال إسرائيل المتعمدة"، واصفا استخدام التجويع كأداة حرب بأنه "جريمة حرب".عشرات القتلى والمصابين في استهداف إسرائيلي لخيام النازحين ومنتظري المساعدات في غزةمؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان: لا يدخل إلى قطاع غزة سوى 1% من المساعدات

