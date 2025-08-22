وزير الخارجية الهولندي يعلن استقالته بسبب "الفشل في فرض عقوبات على إسرائيل"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250822/وزير-الخارجية-الهولندي-يعلن-استقالته-بسبب-الفشل-في-فرض-عقوبات-على-إسرائيل-1104047074.html
وزير الخارجية الهولندي يعلن استقالته بسبب "الفشل في فرض عقوبات على إسرائيل"
وزير الخارجية الهولندي يعلن استقالته بسبب "الفشل في فرض عقوبات على إسرائيل"
سبوتنيك عربي
تقدم وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، اليوم الجمعة، باستقالته من منصبه، اعتراضا على عرقلة أعضاء حكومته لمحاولاته اتخاذ المزيد من الإجراءات والضغوط ضد... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T19:10+0000
2025-08-22T19:10+0000
أخبار هولندا
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104046440_0:0:1708:961_1920x0_80_0_0_f34fbf3cff5b0408524c1b25ff09ed6e.jpg
وقال فيلدكامب في بيان، إن الحكومة "اتخذت بالفعل خطوات كبيرة"، مضيفا: "شعرت بمقاومة داخل الحكومة ضد اتخاذ المزيد من الإجراءات نتيجة لما يحدث في مدينة غزة والضفة الغربية المحتلة في الوقت الحالي".وأضاف أنه شعر أن الوزراء الآخرين لن يدعموه، موضحا: "هذا أمر لن يتغير في الأشهر والسنوات القادمة، وإذا كانت مساحة المناورة لدي محدودة إلى هذا الحد، فسأعود إلى المنزل وأكتب خطاب استقالتي"، وفقا لموقع "Dutch News".وصرح النائب عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، إريك فان دير بورغ، بأنه "صُدم"، على حد تعبيره، بقرار وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، بينما أعربت أحزاب المعارضة اليسارية عن خيبة أملها بشكل رئيسي من فشل فيلدكامب في حشد الدعم لهذه الإجراءات.وصرح كاسبر فيلدكامب لوسائل الإعلام، أمس الخميس، بأنه يرغب في اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل، على الرغم من أن نقاشا برلمانيا استمر 5 ساعات أوضح أن حكومة تصريف الأعمال منقسمة، وأن فيلدكامب لم يُنسّق رغباته مع بقية أعضاء الحكومة، ولم يرغب حزبا "BBB" و"VVD" تحديدا في تجاوز الإجراءات المعمول بها حاليا.وحتى الآن، اقتصرت الإجراءات الهولندية ضد إسرائيل على فرض حظر دخول على الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش.
https://sarabic.ae/20250729/الخارجية-الإسرائيلية-تستدعي-سفيرة-هولندا-بعد-قرار-منع-بن-غفير-وسموتريتش-دخول-إلى-لاهاي-1103161664.html
https://sarabic.ae/20240626/هولندا-تستدعي-سفير-إسرائيل-للتحقيق-في-مزاعم-التجسس-على-الجنائية-الدولية-في-لاهاي-1090206535.html
أخبار هولندا
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104046440_0:0:1518:1138_1920x0_80_0_0_e4635e9ed8839697248780fde470d3bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار هولندا, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم
أخبار هولندا, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم

وزير الخارجية الهولندي يعلن استقالته بسبب "الفشل في فرض عقوبات على إسرائيل"

19:10 GMT 22.08.2025
© AP Photo / Darko Bandicوزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب
وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Darko Bandic
تابعنا عبر
تقدم وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، اليوم الجمعة، باستقالته من منصبه، اعتراضا على عرقلة أعضاء حكومته لمحاولاته اتخاذ المزيد من الإجراءات والضغوط ضد إسرائيل.
وقال فيلدكامب في بيان، إن الحكومة "اتخذت بالفعل خطوات كبيرة"، مضيفا: "شعرت بمقاومة داخل الحكومة ضد اتخاذ المزيد من الإجراءات نتيجة لما يحدث في مدينة غزة والضفة الغربية المحتلة في الوقت الحالي".
وأضاف أنه شعر أن الوزراء الآخرين لن يدعموه، موضحا: "هذا أمر لن يتغير في الأشهر والسنوات القادمة، وإذا كانت مساحة المناورة لدي محدودة إلى هذا الحد، فسأعود إلى المنزل وأكتب خطاب استقالتي"، وفقا لموقع "Dutch News".
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفيرة هولندا بعد قرار منع بن غفير وسموتريتش دخول إلى لاهاي
29 يوليو, 13:31 GMT
وصرح النائب عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، إريك فان دير بورغ، بأنه "صُدم"، على حد تعبيره، بقرار وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، بينما أعربت أحزاب المعارضة اليسارية عن خيبة أملها بشكل رئيسي من فشل فيلدكامب في حشد الدعم لهذه الإجراءات.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
هولندا تستدعي سفير إسرائيل للتحقيق في مزاعم التجسس على الجنائية الدولية في لاهاي
26 يونيو 2024, 19:02 GMT
وصرح كاسبر فيلدكامب لوسائل الإعلام، أمس الخميس، بأنه يرغب في اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل، على الرغم من أن نقاشا برلمانيا استمر 5 ساعات أوضح أن حكومة تصريف الأعمال منقسمة، وأن فيلدكامب لم يُنسّق رغباته مع بقية أعضاء الحكومة، ولم يرغب حزبا "BBB" و"VVD" تحديدا في تجاوز الإجراءات المعمول بها حاليا.
وحتى الآن، اقتصرت الإجراءات الهولندية ضد إسرائيل على فرض حظر دخول على الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала