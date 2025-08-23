عربي
تصريحات ترامب عن عدد "الأسرى الأحياء" تثير الجدل... وإسرائيل ترد مباشرة
سبوتنيك عربي
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، زوبعة جدل في إسرائيل، حين تحدث عن عدد الأسرى الأحياء، الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة. 23.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "عدد الأسرى الإسرائيليين، الذين لا يزالون على قيد الحياة لدى "حماس"، على الأرجح أقل من 20، من أصل 50 أسيرا تحتجزهم الحركة".وأوضح ترامب أنه توقع أن "تبدأ "حماس" برفض الصفقات عندما انخفض العدد إلى 20 أسيرا"، مضيفًا أن "الحركة لا تعرض الآن سوى 10 أسرى مقابل أي اتفاق".ونسب ترامب الفضل لنفسه في إطلاق سراح الأسرى الآخرين.وقال ترامب للصحفيين: "يجب أن ينتهي هذا الوضع. إنه ابتزاز ويجب أن ينتهي. الأسرى سيكونون أكثر أمانا إذا سارعت إسرائيل إلى احتلال كامل للقطاع".و في رد إسرائيلي مباشر على ترامب، نفى منسق شؤون الأسرى الإسرائيلي العسكري المتقاعد غال هيرش، أن يكون لدى إسرائيل أي معلومة تشير إلى مقتل المزيد من الأسرى لدى "حماس".وقال: "على حد علم إسرائيل، يوجد 20 أسيرا على قيد الحياة"، مؤكدًا أن "حالة اثنين منهم مثيرة للقلق الشديد، و28 منهم ماتوا".واعتبر المنتدى أن "كل أسير من الأسرى الخمسين يمثّل عالمًا بأكمله. واجبنا المقدس هو منع التضحية بهم وإعادتهم جميعًا إلى ديارهم".بن غفير يجبر أسرى فلسطينيين على مشاهدة لقطات من دمار غزة... فيديوماكرون يتشاور مع السيسي والملك عبد الله بشأن احتلال إسرائيل لغزة
تصريحات ترامب عن عدد "الأسرى الأحياء" تثير الجدل... وإسرائيل ترد مباشرة

© AP Photo / Abdel Kareem Hanaتسليم الأسرى لدى حماس
تسليم الأسرى لدى حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، زوبعة جدل في إسرائيل، حين تحدث عن عدد الأسرى الأحياء، الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "عدد الأسرى الإسرائيليين، الذين لا يزالون على قيد الحياة لدى "حماس"، على الأرجح أقل من 20، من أصل 50 أسيرا تحتجزهم الحركة".

وأشار ترامب إلى أن "أسيرين آخرين ربما فقدا حياتهما" في غزة، على حد قوله.

وأوضح ترامب أنه توقع أن "تبدأ "حماس" برفض الصفقات عندما انخفض العدد إلى 20 أسيرا"، مضيفًا أن "الحركة لا تعرض الآن سوى 10 أسرى مقابل أي اتفاق".
ونسب ترامب الفضل لنفسه في إطلاق سراح الأسرى الآخرين.
وقال ترامب للصحفيين: "يجب أن ينتهي هذا الوضع. إنه ابتزاز ويجب أن ينتهي. الأسرى سيكونون أكثر أمانا إذا سارعت إسرائيل إلى احتلال كامل للقطاع".

وأردف: "حماس تعلم أنه إذا سلمتهم (الأسرى) فربما تكون هذه نهاية حياتهم".

و في رد إسرائيلي مباشر على ترامب، نفى منسق شؤون الأسرى الإسرائيلي العسكري المتقاعد غال هيرش، أن يكون لدى إسرائيل أي معلومة تشير إلى مقتل المزيد من الأسرى لدى "حماس".
وقال: "على حد علم إسرائيل، يوجد 20 أسيرا على قيد الحياة"، مؤكدًا أن "حالة اثنين منهم مثيرة للقلق الشديد، و28 منهم ماتوا".
ومن جانبه، ردّ "منتدى الأسرى الإسرائيليين" على تصريحات ترامب، قائلًا في بيان: "إذا كان وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي لا يكلّف نفسه عناء التحدث مع عائلات الأسرى أو مقابلتهم، يعلم شيئا مختلفا، فكان عليه إطلاع العائلات أولًا".

واعتبر المنتدى أن "كل أسير من الأسرى الخمسين يمثّل عالمًا بأكمله. واجبنا المقدس هو منع التضحية بهم وإعادتهم جميعًا إلى ديارهم".
بن غفير يجبر أسرى فلسطينيين على مشاهدة لقطات من دمار غزة... فيديو
ماكرون يتشاور مع السيسي والملك عبد الله بشأن احتلال إسرائيل لغزة
