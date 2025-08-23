https://sarabic.ae/20250823/تصريحات-ترامب-عن-عدد-الأسرى-الأحياء-تثير-الجدل-وإسرائيل-ترد-مباشرة-1104052111.html

تصريحات ترامب عن عدد "الأسرى الأحياء" تثير الجدل... وإسرائيل ترد مباشرة

تصريحات ترامب عن عدد "الأسرى الأحياء" تثير الجدل... وإسرائيل ترد مباشرة

سبوتنيك عربي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، زوبعة جدل في إسرائيل، حين تحدث عن عدد الأسرى الأحياء، الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة. 23.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-23T05:29+0000

2025-08-23T05:29+0000

2025-08-23T05:29+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

إسرائيل

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677221_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b62e69f876465c1fd9dbe8d14b4eede4.jpg

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "عدد الأسرى الإسرائيليين، الذين لا يزالون على قيد الحياة لدى "حماس"، على الأرجح أقل من 20، من أصل 50 أسيرا تحتجزهم الحركة".وأوضح ترامب أنه توقع أن "تبدأ "حماس" برفض الصفقات عندما انخفض العدد إلى 20 أسيرا"، مضيفًا أن "الحركة لا تعرض الآن سوى 10 أسرى مقابل أي اتفاق".ونسب ترامب الفضل لنفسه في إطلاق سراح الأسرى الآخرين.وقال ترامب للصحفيين: "يجب أن ينتهي هذا الوضع. إنه ابتزاز ويجب أن ينتهي. الأسرى سيكونون أكثر أمانا إذا سارعت إسرائيل إلى احتلال كامل للقطاع".و في رد إسرائيلي مباشر على ترامب، نفى منسق شؤون الأسرى الإسرائيلي العسكري المتقاعد غال هيرش، أن يكون لدى إسرائيل أي معلومة تشير إلى مقتل المزيد من الأسرى لدى "حماس".وقال: "على حد علم إسرائيل، يوجد 20 أسيرا على قيد الحياة"، مؤكدًا أن "حالة اثنين منهم مثيرة للقلق الشديد، و28 منهم ماتوا".واعتبر المنتدى أن "كل أسير من الأسرى الخمسين يمثّل عالمًا بأكمله. واجبنا المقدس هو منع التضحية بهم وإعادتهم جميعًا إلى ديارهم".بن غفير يجبر أسرى فلسطينيين على مشاهدة لقطات من دمار غزة... فيديوماكرون يتشاور مع السيسي والملك عبد الله بشأن احتلال إسرائيل لغزة

https://sarabic.ae/20250822/بين-ضغط-نتنياهو-وتحذير-زامير-كيف-تمهد-إسرائيل-لعملية-السيطرة-على-غزة؟-1104017297.html

https://sarabic.ae/20250820/حماس-إعلان-الجيش-الإسرائيلي-بدء-عملية-عربات-غدعون-2-استهتار-بجهود-الوسطاء-1103974366.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي