بين ضغط نتنياهو وتحذير زامير... كيف تمهد إسرائيل لعملية السيطرة على غزة؟

بين ضغط نتنياهو وتحذير زامير... كيف تمهد إسرائيل لعملية السيطرة على غزة؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، حذّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن عملية السيطرة على مدينة غزة "ستكون معقدة وصعبة". 22.08.2025

وتناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ومعها القناة 12، خلال الأيام الماضية، الخلافات المباشرة بين الجنرال زامير ونتنياهو، بشأن قرار الحكومة الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة، وبأن عملية السيطرة لن تكون سهلة أبدا.ويوم أمس الخميس، ذكر آفي إشكنازي، الكاتب بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "عناصر حركة حماس ما تزال موجودة وتفاجئ القوات الإسرائيلية، وعملية خان يونس خير دليل على ذلك".ويشار إلى أن 14 مسلحا فلسطينيا خرجوا، يوم الأربعاء الماضي، من نفق أرضي وهاجموا موقعا للجيش الإسرائيلي في خان يونس، وإصابوا عددا من الجنود قبل اندلاع اشتباكات، وصفه الكاتب إشكنازي بأنه يمثل "فشلا كبيرا" للأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. ورغم تحذيرات الجنرال زامير، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه تمت المصادقة على خطط الجيش لحسم المعركة ضد حركة حماس، مهددا بأن "أبواب الجحيم" ستفتح إلى أن توافق حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.وقال كاتس: "أمس، وافقنا على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي لهزيمة حماس في غزة - بإطلاق نار كثيف، وإجلاء السكان، والمناورة".وقبل أيام، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على خطة السيطرة على مدينة غزة ومهاجمتها في عملية عسكرية تحمل اسم "عربات جدعون 2".وكان المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، قد وافق في 8 أغسطس/ آب الجاري، على خطة اقترحها نتنياهو، للسيطرة تدريجيا على قطاع غزة.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

