ماكرون يتشاور مع السيسي والملك عبد الله بشأن احتلال إسرائيل لغزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
ماكرون يتشاور مع السيسي والملك عبد الله بشأن احتلال إسرائيل لغزة
ماكرون يتشاور مع السيسي والملك عبد الله بشأن احتلال إسرائيل لغزة
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث الهجوم...
العالم العربي
الأخبار
أخبار الأردن
أخبار فرنسا
مصر
وأفاد ماكرون بأن "اتصاله بالملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي جاء لمشاطرة قناعة واحدة بأن العملية العسكرية التي تجهز لها إسرائيل على غزة لن تؤدي إلا إلى كارثة حقيقية للشعبين، وسيجرّ المنطقة إلى حرب دائمة".وقال ماكرون: "نؤمن بأن العملية التالية وحدها كفيلة بإنهاء هذه الحرب: تثبيت وقف إطلاق نار دائم في غزة، إطلاق سراح جميع الرهائن، إيصال مساعدات إنسانية ضخمة إلى سكان غزة، نزع سلاح حماس وتعزيز السلطة الفلسطينية في غزة".وتابع الرئيس الفرنسي أنه "لتحقيق ذلك، سنحتاج، مع مصر والأردن وجميع شركائنا الإقليميين والدوليين، إلى تنفيذ مهمة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة والعمل على إيجاد حل سياسي يلبي تطلعات الشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني".وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، اليوم الأربعاء، أن الاتصال بين السيسي وماكرون تناول تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والتأكيد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز جوانب التعاون، وتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .وأوضح الشناوي على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الرئيس المصري استعرض الجهود المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.وأضاف أن السيسي شدد خلال الاتصال الهاتفي على موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
© Photo
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة غزة.
وأفاد ماكرون بأن "اتصاله بالملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي جاء لمشاطرة قناعة واحدة بأن العملية العسكرية التي تجهز لها إسرائيل على غزة لن تؤدي إلا إلى كارثة حقيقية للشعبين، وسيجرّ المنطقة إلى حرب دائمة".
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
فرنسا: مقتل 500 وإصابة 4 آلاف من منتظري المساعدات في غزة "فضيحة وعار"
29 يونيو, 07:57 GMT
وقال ماكرون: "نؤمن بأن العملية التالية وحدها كفيلة بإنهاء هذه الحرب: تثبيت وقف إطلاق نار دائم في غزة، إطلاق سراح جميع الرهائن، إيصال مساعدات إنسانية ضخمة إلى سكان غزة، نزع سلاح حماس وتعزيز السلطة الفلسطينية في غزة".
وتابع الرئيس الفرنسي أنه "لتحقيق ذلك، سنحتاج، مع مصر والأردن وجميع شركائنا الإقليميين والدوليين، إلى تنفيذ مهمة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة والعمل على إيجاد حل سياسي يلبي تطلعات الشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني".
وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، اليوم الأربعاء، أن الاتصال بين السيسي وماكرون تناول تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والتأكيد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز جوانب التعاون، وتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
وأوضح الشناوي على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الرئيس المصري استعرض الجهود المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.
وأضاف أن السيسي شدد خلال الاتصال الهاتفي على موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
