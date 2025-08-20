https://sarabic.ae/20250820/ماكرون-يتشاور-مع-السيسي-والملك-عبد-الله-بشأن-احتلال-إسرائيل-لغزة-1103966147.html

ماكرون يتشاور مع السيسي والملك عبد الله بشأن احتلال إسرائيل لغزة

ماكرون يتشاور مع السيسي والملك عبد الله بشأن احتلال إسرائيل لغزة

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث الهجوم... 20.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-20T16:13+0000

2025-08-20T16:13+0000

2025-08-20T16:14+0000

العالم العربي

الأخبار

أخبار الأردن

أخبار فرنسا

مصر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099300541_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_b6d1183f8bb40b3ae194182483be68b4.jpg

وأفاد ماكرون بأن "اتصاله بالملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي جاء لمشاطرة قناعة واحدة بأن العملية العسكرية التي تجهز لها إسرائيل على غزة لن تؤدي إلا إلى كارثة حقيقية للشعبين، وسيجرّ المنطقة إلى حرب دائمة".وقال ماكرون: "نؤمن بأن العملية التالية وحدها كفيلة بإنهاء هذه الحرب: تثبيت وقف إطلاق نار دائم في غزة، إطلاق سراح جميع الرهائن، إيصال مساعدات إنسانية ضخمة إلى سكان غزة، نزع سلاح حماس وتعزيز السلطة الفلسطينية في غزة".وتابع الرئيس الفرنسي أنه "لتحقيق ذلك، سنحتاج، مع مصر والأردن وجميع شركائنا الإقليميين والدوليين، إلى تنفيذ مهمة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة والعمل على إيجاد حل سياسي يلبي تطلعات الشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني".وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، اليوم الأربعاء، أن الاتصال بين السيسي وماكرون تناول تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والتأكيد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز جوانب التعاون، وتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .وأوضح الشناوي على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الرئيس المصري استعرض الجهود المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.وأضاف أن السيسي شدد خلال الاتصال الهاتفي على موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250629/فرنسا-مقتل-500-وإصابة-4-آلاف-من-منتظري-المساعدات-في-غزة-فضيحة-وعار-1102173659.html

أخبار فرنسا

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن, أخبار فرنسا , مصر