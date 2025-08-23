https://sarabic.ae/20250823/كندا-تحذر-من-تفاقم-المجاعة-في-غزة-وتتهم-إسرائيل-بعرقلة-المساعدات-الإنسانية-1104068183.html

كندا تحذر من تفاقم المجاعة في غزة وتتهم إسرائيل بعرقلة المساعدات الإنسانية

كندا تحذر من تفاقم المجاعة في غزة وتتهم إسرائيل بعرقلة المساعدات الإنسانية

أعربت كندا، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء التدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة، محذرة من تصاعد المجاعة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، خاصة الأطفال،... 23.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال وزير الدولة الكندي لشؤون التنمية الدولية، رانديب ساراي، في بيان رسمي على موقع الحكومة الكندية : "كندا تشعر بقلق عميق إزاء الأوضاع المروعة في غزة، حيث يتزايد عدد الضحايا المدنيين بسبب المجاعة".وحذر ساراي من أن أي تصعيد عسكري جديد سيؤدي إلى "كارثة إنسانية أكبر"، مشددا على أن وصول المساعدات أصبح "مستحيلا" للعديد من الفئات الضعيفة. ودعا الوزير الكندي إلى السماح الفوري بتدفق المساعدات دون قيود، مؤكدا أن "المجاعة يمكن وقفها إذا توفرت الإرادة لإيصال المساعدات بأمان وسرعة".كما أشاد بجهود المنظمات الأممية والإنسانية التي تواجه "عراقيل يمكن تجنبها"، مشيرا إلى دعم كندا المستمر عبر الإسقاط الجوي واللوجستيات وزيادة التمويل للمنظمات القادرة على تقديم المساعدات. وكان برنامج الأمم المتحدة للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي قد أصدر، اليوم السبت، بيانا أعلن فيه أن قطاع غزة أصبح رسميا في حالة "مجاعة كارثية". وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إنه "يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية". وأكد المسؤول أن المجاعة "نتيجة مباشرة لأفعال إسرائيل المتعمدة"، واصفا استخدام التجويع كأداة حرب بأنه "جريمة حرب".

