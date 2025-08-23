https://sarabic.ae/20250823/كندا-تحذر-من-تفاقم-المجاعة-في-غزة-وتتهم-إسرائيل-بعرقلة-المساعدات-الإنسانية-1104068183.html
كندا تحذر من تفاقم المجاعة في غزة وتتهم إسرائيل بعرقلة المساعدات الإنسانية
كندا تحذر من تفاقم المجاعة في غزة وتتهم إسرائيل بعرقلة المساعدات الإنسانية
سبوتنيك عربي
أعربت كندا، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء التدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة، محذرة من تصاعد المجاعة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، خاصة الأطفال،... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T16:31+0000
2025-08-23T16:31+0000
2025-08-23T16:31+0000
أخبار كندا
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103383252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4189638146a8ecd630136b316c38c09.jpg
وقال وزير الدولة الكندي لشؤون التنمية الدولية، رانديب ساراي، في بيان رسمي على موقع الحكومة الكندية : "كندا تشعر بقلق عميق إزاء الأوضاع المروعة في غزة، حيث يتزايد عدد الضحايا المدنيين بسبب المجاعة".وحذر ساراي من أن أي تصعيد عسكري جديد سيؤدي إلى "كارثة إنسانية أكبر"، مشددا على أن وصول المساعدات أصبح "مستحيلا" للعديد من الفئات الضعيفة. ودعا الوزير الكندي إلى السماح الفوري بتدفق المساعدات دون قيود، مؤكدا أن "المجاعة يمكن وقفها إذا توفرت الإرادة لإيصال المساعدات بأمان وسرعة".كما أشاد بجهود المنظمات الأممية والإنسانية التي تواجه "عراقيل يمكن تجنبها"، مشيرا إلى دعم كندا المستمر عبر الإسقاط الجوي واللوجستيات وزيادة التمويل للمنظمات القادرة على تقديم المساعدات. وكان برنامج الأمم المتحدة للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي قد أصدر، اليوم السبت، بيانا أعلن فيه أن قطاع غزة أصبح رسميا في حالة "مجاعة كارثية". وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إنه "يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية". وأكد المسؤول أن المجاعة "نتيجة مباشرة لأفعال إسرائيل المتعمدة"، واصفا استخدام التجويع كأداة حرب بأنه "جريمة حرب".
https://sarabic.ae/20250823/الجزائر-مجاعة-غزة-نتاج-تخطيط-وتدبير-الاحتلال-الإسرائيلي-1104063868.html
https://sarabic.ae/20250823/عشرات-القتلى-والمصابين-في-استهداف-إسرائيلي-لخيام-النازحين-ومنتظري-المساعدات-في-غزة-1104057330.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103383252_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a5081a808cc07e701b750b469668fbe7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار كندا, غزة, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار كندا, غزة, أخبار إسرائيل اليوم
كندا تحذر من تفاقم المجاعة في غزة وتتهم إسرائيل بعرقلة المساعدات الإنسانية
أعربت كندا، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء التدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة، محذرة من تصاعد المجاعة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، خاصة الأطفال، جراء الجوع وسوء التغذية.
وقال وزير الدولة الكندي لشؤون التنمية الدولية، رانديب ساراي، في بيان رسمي على موقع الحكومة الكندية : "كندا تشعر بقلق عميق إزاء الأوضاع المروعة في غزة، حيث يتزايد عدد الضحايا المدنيين بسبب المجاعة".
وأشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية جعلت المجاعة "واقعا مدمرا" في القطاع، مؤكدا أن إسرائيل، "بصفتها قوة احتلال، تفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب القاون الإنساني الدولي، من خلال عرقلة إيصال الغذاء والدواء للمدنيين".
وحذر ساراي من أن أي تصعيد عسكري جديد سيؤدي إلى "كارثة إنسانية أكبر"، مشددا على أن وصول المساعدات أصبح "مستحيلا" للعديد من الفئات الضعيفة.
ودعا الوزير الكندي إلى السماح الفوري بتدفق المساعدات
دون قيود، مؤكدا أن "المجاعة يمكن وقفها إذا توفرت الإرادة لإيصال المساعدات بأمان وسرعة".
كما أشاد بجهود المنظمات الأممية والإنسانية التي تواجه "عراقيل يمكن تجنبها"، مشيرا إلى دعم كندا المستمر عبر الإسقاط الجوي واللوجستيات وزيادة التمويل للمنظمات القادرة على تقديم المساعدات.
وختم ساراي بيانه بالدعوة إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، مطالبا حركة حماس بإطلاق سراح الرهائن ووضع السلاح، ومؤكدا ضرورة إنهاء الحرب فورا لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.
وكان برنامج الأمم المتحدة للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي قد أصدر، اليوم السبت، بيانا أعلن فيه أن قطاع غزة
أصبح رسميا في حالة "مجاعة كارثية".
وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إنه "يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية".
وأكد المسؤول أن المجاعة "نتيجة مباشرة لأفعال إسرائيل المتعمدة"، واصفا استخدام التجويع كأداة حرب بأنه "جريمة حرب".