عربي
الجزائر: مجاعة غزة نتاج تخطيط وتدبير الاحتلال الإسرائيلي
الجزائر: مجاعة غزة نتاج تخطيط وتدبير الاحتلال الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
وصفت الجزائر إعلان الأمم المتحدة عن حالة المجاعة في قطاع غزة، بأنه "سابقة خطيرة" تُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية و"الشرق الأوسط". 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T14:40+0000
2025-08-23T14:40+0000
الجزائر
قطاع غزة
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104044923_0:83:1589:976_1920x0_80_0_0_db027d443b389c6d7b450d712832a96a.jpg
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي على منصة "إكس"، أن "هذه المجاعة ليست نتيجة ظروف طارئة، بل "نتاج تخطيط وتدبير الاحتلال الإسرائيلي"، مرتبطة بمشاريع تهجير الفلسطينيين وإعادة احتلال غزة ضمن ما يُسمى بـ"مشروع إسرائيل الكبرى". وأكدت الجزائر، بصفتها عضوا في مجلس الأمن، "التزامها بتكثيف جهودها الدبلوماسية لدعم الفلسطينيين، والعمل على إنهاء هذه المأساة، مع الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، لضمان تحقيق العدالة وإنهاء الصراع". وكان برنامج الأمم المتحدة للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي قد أصدر، اليوم السبت، بيانا أعلن فيه أن قطاع غزة أصبح رسميا في حالة "مجاعة كارثية". وأكد المسؤول أن المجاعة "نتيجة مباشرة لأفعال إسرائيل المتعمدة"، واصفا استخدام التجويع كأداة حرب بأنه "جريمة حرب".
الجزائر
قطاع غزة
الجزائر: مجاعة غزة نتاج تخطيط وتدبير الاحتلال الإسرائيلي

14:40 GMT 23.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiيكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
وصفت الجزائر إعلان الأمم المتحدة عن حالة المجاعة في قطاع غزة، بأنه "سابقة خطيرة" تُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية و"الشرق الأوسط".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي على منصة "إكس"، أن "هذه المجاعة ليست نتيجة ظروف طارئة، بل "نتاج تخطيط وتدبير الاحتلال الإسرائيلي"، مرتبطة بمشاريع تهجير الفلسطينيين وإعادة احتلال غزة ضمن ما يُسمى بـ"مشروع إسرائيل الكبرى".
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان: لا يدخل إلى قطاع غزة سوى 1% من المساعدات
06:32 GMT

واستنكرت الجزائر السياسات الإسرائيلية التي وصفتها بـ"حرب الإبادة" ضد الشعب الفلسطيني، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف هذا المشروع والحفاظ على حل الدولتين كأساس لتسوية عادلة ودائمة للصراع.

وأكدت الجزائر، بصفتها عضوا في مجلس الأمن، "التزامها بتكثيف جهودها الدبلوماسية لدعم الفلسطينيين، والعمل على إنهاء هذه المأساة، مع الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، لضمان تحقيق العدالة وإنهاء الصراع".
وكان برنامج الأمم المتحدة للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي قد أصدر، اليوم السبت، بيانا أعلن فيه أن قطاع غزة أصبح رسميا في حالة "مجاعة كارثية".
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
سفير أمريكا في إسرائيل يتهم الأمم المتحدة بـ"الفساد وعدم الكفاءة" بعد الإعلان عن مجاعة غزة
05:34 GMT
وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إنه "يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية".
وأكد المسؤول أن المجاعة "نتيجة مباشرة لأفعال إسرائيل المتعمدة"، واصفا استخدام التجويع كأداة حرب بأنه "جريمة حرب".
