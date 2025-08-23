https://sarabic.ae/20250823/الجزائر-مجاعة-غزة-نتاج-تخطيط-وتدبير-الاحتلال-الإسرائيلي-1104063868.html

الجزائر: مجاعة غزة نتاج تخطيط وتدبير الاحتلال الإسرائيلي

الجزائر: مجاعة غزة نتاج تخطيط وتدبير الاحتلال الإسرائيلي

وصفت الجزائر إعلان الأمم المتحدة عن حالة المجاعة في قطاع غزة، بأنه "سابقة خطيرة" تُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية و"الشرق الأوسط". 23.08.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي على منصة "إكس"، أن "هذه المجاعة ليست نتيجة ظروف طارئة، بل "نتاج تخطيط وتدبير الاحتلال الإسرائيلي"، مرتبطة بمشاريع تهجير الفلسطينيين وإعادة احتلال غزة ضمن ما يُسمى بـ"مشروع إسرائيل الكبرى". وأكدت الجزائر، بصفتها عضوا في مجلس الأمن، "التزامها بتكثيف جهودها الدبلوماسية لدعم الفلسطينيين، والعمل على إنهاء هذه المأساة، مع الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، لضمان تحقيق العدالة وإنهاء الصراع". وكان برنامج الأمم المتحدة للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي قد أصدر، اليوم السبت، بيانا أعلن فيه أن قطاع غزة أصبح رسميا في حالة "مجاعة كارثية". وأكد المسؤول أن المجاعة "نتيجة مباشرة لأفعال إسرائيل المتعمدة"، واصفا استخدام التجويع كأداة حرب بأنه "جريمة حرب".

