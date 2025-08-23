سفير أمريكا في إسرائيل يتهم الأمم المتحدة بـ"الفساد وعدم الكفاءة" بعد الإعلان عن مجاعة غزة
علّق السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، اليوم السبت، على إعلان الأمم المتحدة الرسمي عن المجاعة في قطاع غزة، وهي المرة الأولى، التي تعلن فيها المنظمة عن ذلك في الشرق الأوسط.
وكتب هاكابي عبر حسابه على منصة "إكس": "يغفل الإعلام الدولي القصة الحقيقية للمجاعة في غزة"، موضحًا أن "المحتجزين يتضورون جوعًا، بينما تزداد حركة حماس الفلسطينية وزنًا، والأمم المتحدة تعلن المجاعة، فيما يتم سرقة 92% من طعامهم لتبيعه "حماس"، وفي هذه الأثناء، يتعفن طعام الأمم المتحدة تحت أشعة الشمس"، وفق قوله.
وتابع هاكابي في منشوره: "على الأمم المتحدة أن تعلن نفسها فاسدة وغير كفؤة".
وأعلنت الأمم المتحدة رسميا، أمس الجمعة، عن مجاعة في قطاع غزة، ملقية باللوم على "العرقلة المنهجية" للمساعدات من جانب إسرائيل خلال أكثر من 22 شهرا من الحرب.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن إعلان المجاعة "يجب أن يكون حافزا لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة".
وعلّق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على إعلان الأمم المتحدة، بأن "رفض إسرائيل السماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة، تسبب في هذه الكارثة التي صنعها الإنسان. إنها فضيحة أخلاقية".
في المقابل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "إسرائيل لا تنتهج سياسة تجويع"، مستشهدًا بأرقام حول المساعدات، التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى غزة.
وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق، من أن "أبواب الجحيم ستُفتح على قادة "حماس"، وخاصة في مدينة غزة، حتى يوافقوا على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها نزع سلاحهم وإطلاق سراح جميع المحتجزين".
فيما قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير: "سنوسّع نطاق العمليات في غزة، في الأيام المقبلة".