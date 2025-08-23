سفير أمريكا في إسرائيل يتهم الأمم المتحدة بـ"الفساد وعدم الكفاءة" بعد الإعلان عن مجاعة غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250823/سفير-أمريكا-في-إسرائيل-يتهم-الأمم-المتحدة-بـالفساد-وعدم-الكفاءة-بعد-الإعلان-عن-مجاعة-غزة-1104052286.html
سفير أمريكا في إسرائيل يتهم الأمم المتحدة بـ"الفساد وعدم الكفاءة" بعد الإعلان عن مجاعة غزة
سفير أمريكا في إسرائيل يتهم الأمم المتحدة بـ"الفساد وعدم الكفاءة" بعد الإعلان عن مجاعة غزة
سبوتنيك عربي
علّق السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، اليوم السبت، على إعلان الأمم المتحدة الرسمي عن المجاعة في قطاع غزة، وهي المرة الأولى، التي تعلن فيها المنظمة عن... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T05:34+0000
2025-08-23T05:34+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103286333_0:57:1139:698_1920x0_80_0_0_31f88e7b45ee70734c6f961620278138.jpg
وكتب هاكابي عبر حسابه على منصة "إكس": "يغفل الإعلام الدولي القصة الحقيقية للمجاعة في غزة"، موضحًا أن "المحتجزين يتضورون جوعًا، بينما تزداد حركة حماس الفلسطينية وزنًا، والأمم المتحدة تعلن المجاعة، فيما يتم سرقة 92% من طعامهم لتبيعه "حماس"، وفي هذه الأثناء، يتعفن طعام الأمم المتحدة تحت أشعة الشمس"، وفق قوله.وتابع هاكابي في منشوره: "على الأمم المتحدة أن تعلن نفسها فاسدة وغير كفؤة".وأعلنت الأمم المتحدة رسميا، أمس الجمعة، عن مجاعة في قطاع غزة، ملقية باللوم على "العرقلة المنهجية" للمساعدات من جانب إسرائيل خلال أكثر من 22 شهرا من الحرب.وعلّق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على إعلان الأمم المتحدة، بأن "رفض إسرائيل السماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة، تسبب في هذه الكارثة التي صنعها الإنسان. إنها فضيحة أخلاقية".في المقابل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "إسرائيل لا تنتهج سياسة تجويع"، مستشهدًا بأرقام حول المساعدات، التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى غزة.فيما قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير: "سنوسّع نطاق العمليات في غزة، في الأيام المقبلة".
https://sarabic.ae/20250822/قيادات-في-فتح-لـسبوتنيك-إعلان-المجاعة-في-غزة-خطوة-مهمة-تحتاج-لتحرك-أممي-عاجل-لوقف-الحرب-1104045089.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103286333_98:0:1110:759_1920x0_80_0_0_79cbb0b3553047e1f9179d0ea08a77ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

سفير أمريكا في إسرائيل يتهم الأمم المتحدة بـ"الفساد وعدم الكفاءة" بعد الإعلان عن مجاعة غزة

05:34 GMT 23.08.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoالسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
علّق السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، اليوم السبت، على إعلان الأمم المتحدة الرسمي عن المجاعة في قطاع غزة، وهي المرة الأولى، التي تعلن فيها المنظمة عن ذلك في الشرق الأوسط.
وكتب هاكابي عبر حسابه على منصة "إكس": "يغفل الإعلام الدولي القصة الحقيقية للمجاعة في غزة"، موضحًا أن "المحتجزين يتضورون جوعًا، بينما تزداد حركة حماس الفلسطينية وزنًا، والأمم المتحدة تعلن المجاعة، فيما يتم سرقة 92% من طعامهم لتبيعه "حماس"، وفي هذه الأثناء، يتعفن طعام الأمم المتحدة تحت أشعة الشمس"، وفق قوله.
وتابع هاكابي في منشوره: "على الأمم المتحدة أن تعلن نفسها فاسدة وغير كفؤة".
وأعلنت الأمم المتحدة رسميا، أمس الجمعة، عن مجاعة في قطاع غزة، ملقية باللوم على "العرقلة المنهجية" للمساعدات من جانب إسرائيل خلال أكثر من 22 شهرا من الحرب.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن إعلان المجاعة "يجب أن يكون حافزا لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة".
وعلّق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على إعلان الأمم المتحدة، بأن "رفض إسرائيل السماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة، تسبب في هذه الكارثة التي صنعها الإنسان. إنها فضيحة أخلاقية".
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
قيادات في "فتح" لـ"سبوتنيك": إعلان المجاعة في غزة خطوة مهمة تحتاج لتحرك أممي عاجل لوقف الحرب
أمس, 18:29 GMT
في المقابل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "إسرائيل لا تنتهج سياسة تجويع"، مستشهدًا بأرقام حول المساعدات، التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى غزة.

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق، من أن "أبواب الجحيم ستُفتح على قادة "حماس"، وخاصة في مدينة غزة، حتى يوافقوا على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها نزع سلاحهم وإطلاق سراح جميع المحتجزين".

فيما قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير: "سنوسّع نطاق العمليات في غزة، في الأيام المقبلة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала