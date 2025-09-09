مصدر في "حماس" لـ"سبوتنيك": لا معلومات عن مقتل قادة الحركة لكن يوجد معلومات عن سقوط جرحى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250909/مصدر-في-حماس-لـسبوتنيك-لا-معلومات-عن-مقتل-قادة-الحركة-لكن-يوجد-معلومات-عن-سقوط-جرحى----1104661526.html
مصدر في "حماس" لـ"سبوتنيك": لا معلومات عن مقتل قادة الحركة لكن يوجد معلومات عن سقوط جرحى
مصدر في "حماس" لـ"سبوتنيك": لا معلومات عن مقتل قادة الحركة لكن يوجد معلومات عن سقوط جرحى
سبوتنيك عربي
صرّح مصدر في حركة حماس الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمتلك "أي معلومات عن مقتل قادة الحركة"، إثر الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T14:33+0000
2025-09-09T14:40+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
قطر
أخبار قطر اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/06/1089592310_0:81:1775:1079_1920x0_80_0_0_05b4e4dd42b1900e2db607fe6e415b67.jpg
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن، لا معلومات لدينا عن مقتل قادة الحركة نتيجة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة. هناك معلومات عن جرحى بين أعضاء الوفد المفاوض من دون تحديد طبيعة الإصابات، ويجري حاليًا توضيح البيانات".من جهتها، قالت قناة "الجزيرة" القطرية، نقلًا عن مصدر في قيادة "حماس"، إن أعضاء وفد الحركة التفاوضي برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، نجوا من الغارات الإسرائيلية على الدوحة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهدافه مسؤولين كبارا في حركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن طائرات استطلاع أمريكية وبريطانية حلقت فوق المنطقة قبل الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية "الدوحة".وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بأن "قطر تجري تحقيقًا في الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة حماس الفلسطينية في منطقة سكنية بالدوحة، وسيتم الإعلان عن نتائجه قريبًا".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة "حماس" في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.نتنياهو يدعو سكان مدينة غزة إلى مغادرتها ويعلن عن عملية برية قويةإعلام: قطر تدعو قادة حماس للاستجابة للمقترح الأمريكي الأخير
https://sarabic.ae/20250909/تصويت-لماذا-تستهدف-إسرائيل-وفد-حماس-المفاوض-في-هذا-التوقيت؟-1104660634.html
https://sarabic.ae/20250909/الخارجية-القطرية-الدوحة-تدين-بشدة-الغارات-الإسرائيلية-التي-استهدفت-قادة-حماس-على-أراضيها-1104659623.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/06/1089592310_336:0:1775:1079_1920x0_80_0_0_cc21bf5e28f5ee200d746344dd95d80f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس

مصدر في "حماس" لـ"سبوتنيك": لا معلومات عن مقتل قادة الحركة لكن يوجد معلومات عن سقوط جرحى

14:33 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 14:40 GMT 09.09.2025)
© AP Photo / Kamran Jebreiliالدوحة، قطر
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
صرّح مصدر في حركة حماس الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمتلك "أي معلومات عن مقتل قادة الحركة"، إثر الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، لكن يوجد معلومات عن سقوط جرحى، على حد قوله.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن، لا معلومات لدينا عن مقتل قادة الحركة نتيجة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة. هناك معلومات عن جرحى بين أعضاء الوفد المفاوض من دون تحديد طبيعة الإصابات، ويجري حاليًا توضيح البيانات".
من جهتها، قالت قناة "الجزيرة" القطرية، نقلًا عن مصدر في قيادة "حماس"، إن أعضاء وفد الحركة التفاوضي برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، نجوا من الغارات الإسرائيلية على الدوحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهدافه مسؤولين كبارا في حركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".

وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية في بيرت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
وسائط متعددة
تصويت... لماذا تستهدف إسرائيل وفد "حماس" المفاوض في هذا التوقيت؟
14:08 GMT
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن طائرات استطلاع أمريكية وبريطانية حلقت فوق المنطقة قبل الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية "الدوحة".
وبدورها، أدانت الخارجية القطرية، بشدة الغارات الإسرائيلية على مبان سكنية في العاصمة الدوحة، والتي استهدفت عددا من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية.
أحد شوارع مدينة الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
الخارجية القطرية: الدوحة تدين بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قادة "حماس" على أراضيها
13:56 GMT
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بأن "قطر تجري تحقيقًا في الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة حماس الفلسطينية في منطقة سكنية بالدوحة، وسيتم الإعلان عن نتائجه قريبًا".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة "حماس" في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
نتنياهو يدعو سكان مدينة غزة إلى مغادرتها ويعلن عن عملية برية قوية
إعلام: قطر تدعو قادة حماس للاستجابة للمقترح الأمريكي الأخير
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала