مصدر في "حماس" لـ"سبوتنيك": لا معلومات عن مقتل قادة الحركة لكن يوجد معلومات عن سقوط جرحى
مصدر في "حماس" لـ"سبوتنيك": لا معلومات عن مقتل قادة الحركة لكن يوجد معلومات عن سقوط جرحى
صرّح مصدر في حركة حماس الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمتلك "أي معلومات عن مقتل قادة الحركة"، إثر الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، لكن يوجد معلومات عن سقوط جرحى، على حد قوله.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن، لا معلومات لدينا عن مقتل قادة الحركة نتيجة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة. هناك معلومات عن جرحى بين أعضاء الوفد المفاوض من دون تحديد طبيعة الإصابات، ويجري حاليًا توضيح البيانات".من جهتها، قالت قناة "الجزيرة" القطرية، نقلًا عن مصدر في قيادة "حماس"، إن أعضاء وفد الحركة التفاوضي برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، نجوا من الغارات الإسرائيلية على الدوحة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهدافه مسؤولين كبارا في حركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن طائرات استطلاع أمريكية وبريطانية حلقت فوق المنطقة قبل الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية "الدوحة".وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بأن "قطر تجري تحقيقًا في الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة حماس الفلسطينية في منطقة سكنية بالدوحة، وسيتم الإعلان عن نتائجه قريبًا".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة "حماس" في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
مصدر في "حماس" لـ"سبوتنيك": لا معلومات عن مقتل قادة الحركة لكن يوجد معلومات عن سقوط جرحى
14:33 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 14:40 GMT 09.09.2025)
صرّح مصدر في حركة حماس الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمتلك "أي معلومات عن مقتل قادة الحركة"، إثر الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، لكن يوجد معلومات عن سقوط جرحى، على حد قوله.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن، لا معلومات لدينا عن مقتل قادة الحركة نتيجة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة. هناك معلومات عن جرحى بين أعضاء الوفد المفاوض من دون تحديد طبيعة الإصابات، ويجري حاليًا توضيح البيانات".
من جهتها، قالت قناة "الجزيرة" القطرية، نقلًا عن مصدر في قيادة "حماس"، إن أعضاء وفد الحركة التفاوضي برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، نجوا من الغارات الإسرائيلية على الدوحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهدافه مسؤولين كبارا في حركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن طائرات استطلاع أمريكية وبريطانية
حلقت فوق المنطقة قبل الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية "الدوحة".
وبدورها، أدانت الخارجية القطرية، بشدة الغارات الإسرائيلية على مبان سكنية في العاصمة الدوحة، والتي استهدفت عددا من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية.
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بأن "قطر تجري تحقيقًا في الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة حماس الفلسطينية في منطقة سكنية بالدوحة، وسيتم الإعلان عن نتائجه قريبًا".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
إيال زامير، بتصفية قيادات حركة "حماس" في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.