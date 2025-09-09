https://sarabic.ae/20250909/في-اتصال-هاتفي-مع-تميم-بن-حمد-السيسي-يدين-الهجوم-الإسرائيلي-على-قيادات-حماس-في-قطر-1104677163.html

في اتصال هاتفي مع تميم بن حمد.. السيسي يدين الهجوم الإسرائيلي على قيادات "حماس" في قطر

في اتصال هاتفي مع تميم بن حمد.. السيسي يدين الهجوم الإسرائيلي على قيادات "حماس" في قطر

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أدان خلاله الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة حماس الفلسطينية... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "السيسي أعرب عن إدانة مصر البالغة واستنكارها الشديد للعمل العدواني، الذي ارتكبته إسرائيل ضد دولة قطر".وأكد الرئيس المصري رفض بلاده القاطع لأي انتهاك يمسّ سيادة قطر، مشددًا على "تضامن مصر الكامل، قيادة وشعبا، مع الدوحة في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره عدوانًا استفزازيًا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتهديدًا غير مقبول لأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها".وأعرب السيسي عن دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.ومن جانبه، ذكر السفير الشناوي، أن "أمير دولة قطر أعرب عن تقديره العميق لموقف مصر، مثمّنا العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

