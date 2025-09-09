https://sarabic.ae/20250909/الأردن-ينفي-مرور-طائرات-إسرائيلية-عبر-أجوائه-لاستهداف-قيادات-حماس-في-قطر-1104674749.html

الأردن ينفي مرور طائرات حربية إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات "حماس" في قطر

نفى الأردن، اليوم الثلاثاء، مرور طائرات حربية إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات حركة حماس الفلسطينية، في دولة قطر. 09.09.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر عسكري أردني، أن "ما يتم تداوله من بعض الحسابات المشبوهة حول مرور طائرات إسرائيلية اليوم فوق الأجواء الأردنية لضرب أهداف داخل دولة قطر، هو ادعاء باطل وافتراء كاذب".وشدد المصدر العسكري الأردني على ضرورة عدم تداول مثل هذه الأخبار الملفقة والإشاعات المضللة، داعيًا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.وفي السياق ذاته، أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة احترام سيادة الدول العربية ووقوف الأردن ومصر ضد أي انتهاك يهدد أمنها واستقرارها.وأعرب الزعيمان، خلال الاتصال الهاتفي، عن إدانتهما للاعتداء الإسرائيلي على قطر، وأشارا إلى "ضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي يوقف الانتهاكات الإسرائيلية".وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

