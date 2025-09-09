عربي
الأردن ينفي مرور طائرات حربية إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات "حماس" في قطر
الأردن ينفي مرور طائرات حربية إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات "حماس" في قطر
الأردن ينفي مرور طائرات حربية إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات "حماس" في قطر
سبوتنيك عربي
نفى الأردن، اليوم الثلاثاء، مرور طائرات حربية إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات حركة حماس الفلسطينية، في دولة قطر.
2025-09-09T19:01+0000
2025-09-09T19:24+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
الأخبار
قطر
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102031/89/1020318993_0:209:3000:1897_1920x0_80_0_0_514299cf57d1bc984ad8a26d4dbeb20b.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر عسكري أردني، أن "ما يتم تداوله من بعض الحسابات المشبوهة حول مرور طائرات إسرائيلية اليوم فوق الأجواء الأردنية لضرب أهداف داخل دولة قطر، هو ادعاء باطل وافتراء كاذب".وشدد المصدر العسكري الأردني على ضرورة عدم تداول مثل هذه الأخبار الملفقة والإشاعات المضللة، داعيًا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.وفي السياق ذاته، أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة احترام سيادة الدول العربية ووقوف الأردن ومصر ضد أي انتهاك يهدد أمنها واستقرارها.وأعرب الزعيمان، خلال الاتصال الهاتفي، عن إدانتهما للاعتداء الإسرائيلي على قطر، وأشارا إلى "ضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي يوقف الانتهاكات الإسرائيلية".وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250909/الخارجية-القطرية-الدوحة-تنفي-إبلاغها-بالهجوم-الإسرائيلي-مسبقا-على-مقار-قيادات-حماس-1104673193.html
https://sarabic.ae/20250909/نائب-أمين-سر-فتح-في-لبنان-ما-جرى-يعد-هروبا-إسرائيليا-إلى-الأمام-من-الضغوط-الدولية-والشعبية-1104666161.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102031/89/1020318993_96:0:2904:2106_1920x0_80_0_0_20caa989755adea2f3c8741a6c5eb7da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, قطر, حركة حماس
أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, قطر, حركة حماس

الأردن ينفي مرور طائرات حربية إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات "حماس" في قطر

19:01 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 19:24 GMT 09.09.2025)
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Str/HO
تابعنا عبر
نفى الأردن، اليوم الثلاثاء، مرور طائرات حربية إسرائيلية عبر أجوائه لاستهداف قيادات حركة حماس الفلسطينية، في دولة قطر.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر عسكري أردني، أن "ما يتم تداوله من بعض الحسابات المشبوهة حول مرور طائرات إسرائيلية اليوم فوق الأجواء الأردنية لضرب أهداف داخل دولة قطر، هو ادعاء باطل وافتراء كاذب".
وشدد المصدر العسكري الأردني على ضرورة عدم تداول مثل هذه الأخبار الملفقة والإشاعات المضللة، داعيًا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
الخارجية القطرية: الدوحة تنفي إبلاغها بالهجوم الإسرائيلي مسبقا على مقار قيادات "حماس"
18:33 GMT
وفي السياق ذاته، أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة احترام سيادة الدول العربية ووقوف الأردن ومصر ضد أي انتهاك يهدد أمنها واستقرارها.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أن "العاهل الأردني أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري، شددا خلاله على ضرورة احترام سيادة الدول العربية ووقوف الأردن ومصر ضد أي انتهاك يهدد أمن واستقرار قطر".
وأعرب الزعيمان، خلال الاتصال الهاتفي، عن إدانتهما للاعتداء الإسرائيلي على قطر، وأشارا إلى "ضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي يوقف الانتهاكات الإسرائيلية".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
نائب أمين سر "فتح" في لبنان: ما جرى يعد هروبا إسرائيليا إلى الأمام من الضغوط الدولية والشعبية
16:31 GMT
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
