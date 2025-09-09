https://sarabic.ae/20250909/الخارجية-القطرية-الدوحة-تنفي-إبلاغها-بالهجوم-الإسرائيلي-مسبقا-على-مقار-قيادات-حماس-1104673193.html

الخارجية القطرية: الدوحة تنفي إبلاغها بالهجوم الإسرائيلي مسبقا على مقار قيادات "حماس"

الخارجية القطرية: الدوحة تنفي إبلاغها بالهجوم الإسرائيلي مسبقا على مقار قيادات "حماس"

نفى ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، ما يتم تداوله من تصريحات حول أنه تم إبلاغ بلاده بالاعتداء الإسرائيلي...

ونقلت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأنصاري، أن "الاتصال الذي ورد من قبل أحد المسؤولين الأمريكين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة".وفي السياق ذاته، ذكرت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني، أن الدوحة ناشدت عبر رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، النظر إلى الهجوم الإسرائيلي باعتباره "حادثًا خطيرًا".وكشفت آل ثاني عن مضمون الرسالة الموجّهة إلى مجلس الأمن الدولي، قائلة: "الهجوم الإسرائيلي حادث خطير يتطلب اهتمامًا فوريًا"، مشيرة إلى أن "إسرائيل هددت حياة المواطنين القطريين والمواطنين الأجانب على أراضيها".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

