نائب أمين سر "فتح" في لبنان: ما جرى يعد هروبا إسرائيليا إلى الأمام من الضغوط الدولية والشعبية
أكد نائب أمين سر حركة فتح الفلسطينية في لبنان، الدكتور سرحان سرحان، أن استهداف وفد حركة "حماس" المفاوض في الدوحة، "يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي ولسيادة قطر،...
وأشار سرحان، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "ما جرى يعد هروبًا إسرائيليًا إلى الأمام من الضغوط الدولية والشعبية، ومن الانتقادات التي تواجهها حكومة نتنياهو المتطرفة، فضلًا عن كونه محاولة للهروب من المحاكمة وقضايا الفساد المرفوعة ضد نتنياهو".وشدد على أن "نتنياهو لا يميّز بين "فتح" و"حماس" أو غيرهما من الفصائل الفلسطينية"، معتبرًا أن "الكل مستهدف بهدف القضاء على القضية الفلسطينية".وأوضح سرحان أن "الشعب الفلسطيني ملتف حول قيادته، وأن السلطة الفلسطينية ماضية في حراكها الدبلوماسي لوقف العدوان والتجويع في غزة ونصرة القضية الفلسطينية، وفي المقابل تستمر الحكومة الإسرائيلية في اعتداءاتها للتخلص من الشعب الفلسطيني وقضيته، وتقود حرب إبادة في غزة وضد السلطة الفلسطينية على حد سواء"، مشددًا على أن "الشعوب العربية حية ولن تسمح لإسرائيل بتمرير مشروعها".وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع: "الجيش والـ"شاباك" سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
نائب أمين سر "فتح" في لبنان: ما جرى يعد هروبا إسرائيليا إلى الأمام من الضغوط الدولية والشعبية
أكد نائب أمين سر حركة فتح الفلسطينية في لبنان، الدكتور سرحان سرحان، أن استهداف وفد حركة "حماس" المفاوض في الدوحة، "يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي ولسيادة قطر، التي تعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".
وأشار سرحان، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "ما جرى يعد هروبًا إسرائيليًا إلى الأمام من الضغوط الدولية والشعبية، ومن الانتقادات التي تواجهها حكومة نتنياهو المتطرفة، فضلًا عن كونه محاولة للهروب من المحاكمة وقضايا الفساد المرفوعة ضد نتنياهو
".
وشدد على أن "نتنياهو لا يميّز بين "فتح" و"حماس" أو غيرهما من الفصائل الفلسطينية"، معتبرًا أن "الكل مستهدف بهدف القضاء على القضية الفلسطينية".
وأضاف أن "الشعب الفلسطيني يقود معركة إرادة ووجود من خلال صموده، وتمسّكه بأرضه وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، كما يعوّل على الموقف الدولي، وعلى ما تقوم به شعوب العالم والدول الداعمة للقضية بمواقفها المشرّفة"، مؤكدًا أن "الرواية الفلسطينية تتصدر العالم بأسره".
وأوضح سرحان أن "الشعب الفلسطيني ملتف حول قيادته، وأن السلطة الفلسطينية ماضية في حراكها الدبلوماسي لوقف العدوان والتجويع في غزة ونصرة القضية الفلسطينية، وفي المقابل تستمر الحكومة الإسرائيلية في اعتداءاتها للتخلص من الشعب الفلسطيني وقضيته، وتقود حرب إبادة في غزة
وضد السلطة الفلسطينية على حد سواء"، مشددًا على أن "الشعوب العربية حية ولن تسمح لإسرائيل بتمرير مشروعها".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع: "الجيش والـ"شاباك" سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس
في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.