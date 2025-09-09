https://sarabic.ae/20250909/مصر-تدين-بشدة-الاعتداء-الإسرائيلي-على-قطر-وتدعو-لمحاسبة-المسؤولين-1104665492.html

مصر تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على قطر وتدعو لمحاسبة المسؤولين

مصر تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على قطر وتدعو لمحاسبة المسؤولين

سبوتنيك عربي

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للاعتداء الإسرائيلي، الذي "نفذته قوات الاحتلال اليوم على دولة قطر الشقيقة،... 09.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-09T16:08+0000

2025-09-09T16:08+0000

2025-09-09T16:09+0000

أخبار مصر الآن

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار قطر اليوم

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/0a/1074586217_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a7d3abb00a573cfa434262ca272f9f9.jpg

وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، أن "هذا الاعتداء يشكل سابقة خطيرة وتطورا مرفوضا، يستهدف بشكل مباشر سيادة دولة قطر، التي تلعب دورا محوريا في جهود الوساطة لتحقيق التهدئة في غزة". ووصفت مصر هذا العمل العدواني بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها".وجددت مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادة وشعبا، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لمواجهة هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير. وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20250909/الإمارات-تدين-بشدة-الاعتداء-الإسرائيلي-الجبان-على-قطر-وتحذر-من-تداعياته-الخطيرة-1104664701.html

https://sarabic.ae/20250909/أبو-الغيط-يدين-الهجمات-الإسرائيلية-على-الدوحة-ويؤكد-تضامن-الجامعة-العربية-مع-قطر-1104662294.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, حركة حماس