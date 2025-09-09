عربي
مصر تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على قطر وتدعو لمحاسبة المسؤولين
مصر تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على قطر وتدعو لمحاسبة المسؤولين
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للاعتداء الإسرائيلي، الذي "نفذته قوات الاحتلال اليوم على دولة قطر الشقيقة،... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، أن "هذا الاعتداء يشكل سابقة خطيرة وتطورا مرفوضا، يستهدف بشكل مباشر سيادة دولة قطر، التي تلعب دورا محوريا في جهود الوساطة لتحقيق التهدئة في غزة". ووصفت مصر هذا العمل العدواني بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها".وجددت مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادة وشعبا، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لمواجهة هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير. وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر". وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للاعتداء الإسرائيلي، الذي "نفذته قوات الاحتلال اليوم على دولة قطر الشقيقة، مستهدفا اجتماعا لقيادات فلسطينية في العاصمة الدوحة، كان يهدف إلى بحث سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، أن "هذا الاعتداء يشكل سابقة خطيرة وتطورا مرفوضا، يستهدف بشكل مباشر سيادة دولة قطر، التي تلعب دورا محوريا في جهود الوساطة لتحقيق التهدئة في غزة".
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي "الجبان" على قطر وتحذر من تداعياته الخطيرة
15:46 GMT
ووصفت مصر هذا العمل العدواني بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها".

وأشارت إلى أن "هذا التصعيد يقوّض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها".

وجددت مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادة وشعبا، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لمواجهة هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير.

كما طالبت بالعمل الفوري لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه، "لمنع استمرار إفلات إسرائيل من العقاب، وهو ما قد يفاقم التوترات ويعرقل مساعي تحقيق السلام في المنطقة".

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
أبو الغيط يدين الهجمات الإسرائيلية على الدوحة ويؤكد تضامن الجامعة العربية مع قطر
14:46 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
