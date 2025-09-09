https://sarabic.ae/20250909/مصر-تدين-بشدة-الاعتداء-الإسرائيلي-على-قطر-وتدعو-لمحاسبة-المسؤولين-1104665492.html
مصر تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على قطر وتدعو لمحاسبة المسؤولين
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للاعتداء الإسرائيلي، الذي "نفذته قوات الاحتلال اليوم على دولة قطر الشقيقة،... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/0a/1074586217_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a7d3abb00a573cfa434262ca272f9f9.jpg
16:08 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 16:09 GMT 09.09.2025)
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للاعتداء الإسرائيلي، الذي "نفذته قوات الاحتلال اليوم على دولة قطر الشقيقة، مستهدفا اجتماعا لقيادات فلسطينية في العاصمة الدوحة، كان يهدف إلى بحث سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، أن "هذا الاعتداء يشكل سابقة خطيرة وتطورا مرفوضا، يستهدف بشكل مباشر سيادة دولة قطر، التي تلعب دورا محوريا في جهود الوساطة لتحقيق التهدئة في غزة
ووصفت مصر هذا العمل العدواني بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها".
وأشارت إلى أن "هذا التصعيد يقوّض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها".
وجددت مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر
قيادة وشعبا، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لمواجهة هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير.
كما طالبت بالعمل الفوري لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه، "لمنع استمرار إفلات إسرائيل من العقاب، وهو ما قد يفاقم التوترات ويعرقل مساعي تحقيق السلام في المنطقة".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس
في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.