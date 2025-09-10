https://sarabic.ae/20250910/الصين-تعرب-عن-قلقها-العميق-من-زيادة-التصعيد-إثر-الهجوم-الإسرائيلي-على-الدوحة-1104685898.html

الصين تعرب عن قلقها العميق من زيادة التصعيد إثر الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

سبوتنيك عربي

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم الأربعاء، الهجمات الإسرائيلية على الدوحة، مؤكد أنها انتهاك لسيادة قطر وأمنها القومي. 10.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-10T07:48+0000

2025-09-10T07:48+0000

2025-09-10T08:02+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104685443_0:250:879:744_1920x0_80_0_0_df99dddca9ea0bb532a8249a68d35e24.jpg

وقال جيان في مؤتمر صحفي: "تدين الصين بشدة الهجوم الذي نفذ أمس على العاصمة القطرية الدوحة، وتعارض بشدة أيضا انتهاك إسرائيل لسيادة قطر الإقليمية وأمنها القومي".أعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يتواجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة "حماس" لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفرعن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.وأكدت المصادر أن هذه التقديرات ليست نهائية، إذ إن عملية جمع البيانات ما زالت جارية ولم يكتمل بعد تقييم الأضرار بشكل نهائي.أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليقا على عملية استهداف قادة حماس بالدوحة، إن "إسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان وكل من شارك في هجوم 7 أكتوبر سيحاسب".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ووزير دفاعه بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات حماس في الدوحة اليوم وأنها جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية التي استهدف بها عددا من قادة ومفاوضي حركة حماس في الدوحة اسم "قمة النار".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من حماس في قطاع غزة وإيران ولبنان."حماس" تدين الغارة الإسرائيلية على الدوحة وتؤكد "فشلها" في اغتيال قياداتهارئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

