رئيس الأركان الإسرائيلي: هجوم الدوحة جزء من جهود إسرائيل لـ"محاسبة الأعداء" في الخارج
رئيس الأركان الإسرائيلي: هجوم الدوحة جزء من جهود إسرائيل لـ"محاسبة الأعداء" في الخارج
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أن تل أبيب ستواصل العمل لتنفيذ ما وصفه بـ"محاسبة الأعداء"، مؤكدا أن الجيش سيواصل تنفيذ مهامه "في أي مكان وبأي مدى قريب
ذكرت ذلك صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن تصريحات زامير، جاءت تعليقا على هجوم الدوحة، الذي تضمن استهداف إسرائيل لقيادات من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الثلاثاء.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".وأدانت الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف "مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة"، وقالت: "الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".وتسبب الهجوم الإسرائيلي في مقتل 6 أشخاص بينهم نجل خليل الحية، القيادي في "حماس"، وتبعه إدانات عربية شديدة لإسرائيل وانتقادات دولية، كما أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، بناء على طلب الجزائر ودول أخرى، لمناقشة هذا الهجوم.يذكر أن قطر ومصر والولايات المتحدة تواصل لعب دور الوساطة في حرب غزة، رغم تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار منذ أشهر.
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أن تل أبيب ستواصل العمل لتنفيذ ما وصفه بـ"محاسبة الأعداء"، مؤكدا أن الجيش سيواصل تنفيذ مهامه "في أي مكان وبأي مدى قريب أو بعيد".
ذكرت ذلك صحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن تصريحات زامير، جاءت تعليقا على هجوم الدوحة، الذي تضمن استهداف إسرائيل لقيادات من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الثلاثاء.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".
وأدانت الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف "مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة"، وقالت: "الاعتداء الإسرائيلي
الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".
وتسبب الهجوم الإسرائيلي في مقتل 6 أشخاص بينهم نجل خليل الحية، القيادي في "حماس"، وتبعه إدانات عربية
شديدة لإسرائيل وانتقادات دولية، كما أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، بناء على طلب الجزائر ودول أخرى، لمناقشة هذا الهجوم.
يذكر أن قطر ومصر والولايات المتحدة تواصل لعب دور الوساطة في حرب غزة، رغم تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار منذ أشهر.