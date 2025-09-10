عربي
رئيس الأركان الإسرائيلي: هجوم الدوحة جزء من جهود إسرائيل لـ"محاسبة الأعداء" في الخارج
رئيس الأركان الإسرائيلي: هجوم الدوحة جزء من جهود إسرائيل لـ"محاسبة الأعداء" في الخارج
رئيس الأركان الإسرائيلي: هجوم الدوحة جزء من جهود إسرائيل لـ"محاسبة الأعداء" في الخارج
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أن تل أبيب ستواصل العمل لتنفيذ ما وصفه بـ"محاسبة الأعداء"، مؤكدا أن الجيش سيواصل تنفيذ مهامه "في أي مكان وبأي مدى قريب... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T05:44+0000
2025-09-10T05:44+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
قطر
أخبار قطر اليوم
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c435c0323c64e25cfa343ee0b79fb19d.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن تصريحات زامير، جاءت تعليقا على هجوم الدوحة، الذي تضمن استهداف إسرائيل لقيادات من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الثلاثاء.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".وأدانت الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف "مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة"، وقالت: "الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".وتسبب الهجوم الإسرائيلي في مقتل 6 أشخاص بينهم نجل خليل الحية، القيادي في "حماس"، وتبعه إدانات عربية شديدة لإسرائيل وانتقادات دولية، كما أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، بناء على طلب الجزائر ودول أخرى، لمناقشة هذا الهجوم.يذكر أن قطر ومصر والولايات المتحدة تواصل لعب دور الوساطة في حرب غزة، رغم تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار منذ أشهر.
https://sarabic.ae/20250909/انفجارات-تهز-وسط-العاصمة-القطرية-1104658041.html
https://sarabic.ae/20250909/أبو-الغيط-يدين-الهجمات-الإسرائيلية-على-الدوحة-ويؤكد-تضامن-الجامعة-العربية-مع-قطر-1104662294.html
إسرائيل
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5f26bb624a62a0e9ae7f84e209a5eae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطر, أخبار قطر اليوم, حركة حماس
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطر, أخبار قطر اليوم, حركة حماس

رئيس الأركان الإسرائيلي: هجوم الدوحة جزء من جهود إسرائيل لـ"محاسبة الأعداء" في الخارج

05:44 GMT 10.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي
إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أن تل أبيب ستواصل العمل لتنفيذ ما وصفه بـ"محاسبة الأعداء"، مؤكدا أن الجيش سيواصل تنفيذ مهامه "في أي مكان وبأي مدى قريب أو بعيد".
ذكرت ذلك صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن تصريحات زامير، جاءت تعليقا على هجوم الدوحة، الذي تضمن استهداف إسرائيل لقيادات من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الثلاثاء.
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف قادة "حماس" في قطر... صور وفيديو
أمس, 13:03 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".
وأدانت الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف "مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة"، وقالت: "الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
أبو الغيط يدين الهجمات الإسرائيلية على الدوحة ويؤكد تضامن الجامعة العربية مع قطر
أمس, 14:46 GMT
وتسبب الهجوم الإسرائيلي في مقتل 6 أشخاص بينهم نجل خليل الحية، القيادي في "حماس"، وتبعه إدانات عربية شديدة لإسرائيل وانتقادات دولية، كما أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، بناء على طلب الجزائر ودول أخرى، لمناقشة هذا الهجوم.
يذكر أن قطر ومصر والولايات المتحدة تواصل لعب دور الوساطة في حرب غزة، رغم تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار منذ أشهر.
