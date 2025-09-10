رئيس الوزراء القطري: تعرضنا لـ"غدر" ونتنياهو قتل أي أمل للمحتجزين في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250910/رئيس-الوزراء-القطري-تعرضنا-لـغدر-ونتنياهو-قتل-أي-أمل-للمحتجزين-في-غزة-1104715324.html
رئيس الوزراء القطري: تعرضنا لـ"غدر" ونتنياهو قتل أي أمل للمحتجزين في غزة
رئيس الوزراء القطري: تعرضنا لـ"غدر" ونتنياهو قتل أي أمل للمحتجزين في غزة
سبوتنيك عربي
اتهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"محاولة تقويض أي فرصة للاستقرار والسلام... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T19:07+0000
2025-09-10T19:07+0000
إسرائيل
قطر
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102494/25/1024942536_0:0:4614:2595_1920x0_80_0_0_1ae0fa78ccbec0fe229b21c431c3ea36.jpg
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات آل ثاني، جاءت تعقيبا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عددا من قيادات حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء.وقال رئيس الوزراء القطري إن "نتنياهو يحاول تقويض أي فرصة للاستقرار والسلام... يجب تقديمه للعدالة كونه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية".وأضاف آل ثاني: "رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه يحاول إلقاء محاضرات عن القانون في الحرب بينما هو يخرق كل قانون دولي".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن نتنياهو في كلمة له، تحذيره "قطر والدول التي توفر ملاذا للإرهابيين بأن تطردهم أو تحاكمهم وإلا ستلاحقهم إسرائيل بنفسها"، وقال نتنياهو، في كلمته التي جاءت باللغة الإنجليزية: "غدا الـ11 من سبتمبر (أيلول الجاري)، نتذكر الـ11 من سبتمبر. في ذلك اليوم، ارتكب إرهابيون أبشع عمل وحشي على الأراضي الأمريكية منذ تأسيس الولايات المتحدة".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد فعلنا بالضبط ما فعلته أمريكا عندما استهدفت إرهابيي القاعدة في أفغانستان، وبعد أن قتلت أسامة بن لادن في باكستان".وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250910/استهداف-قيادات-حماس-في-قطر-هل-يسرع-بوقف-الحرب-أم-يزيد-من-حالة-الجمود؟-1104713908.html
https://sarabic.ae/20250910/قطر-توجه-رسالة-للأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-بشأن-الهجوم-الإسرائيلي-على-مقرات-سكنية-لـحماس-في-الدوحة-1104694642.html
إسرائيل
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102494/25/1024942536_513:0:4614:3076_1920x0_80_0_0_0b208f1782fad0d7862ace71f535303c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, قطر, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, قطر, العالم العربي, الأخبار

رئيس الوزراء القطري: تعرضنا لـ"غدر" ونتنياهو قتل أي أمل للمحتجزين في غزة

19:07 GMT 10.09.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، إيطاليا 1 يوليو/ تموز 2017
 وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في روما، إيطاليا 1 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
اتهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"محاولة تقويض أي فرصة للاستقرار والسلام بالمنطقة".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات آل ثاني، جاءت تعقيبا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عددا من قيادات حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء.
وقال رئيس الوزراء القطري إن "نتنياهو يحاول تقويض أي فرصة للاستقرار والسلام... يجب تقديمه للعدالة كونه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية".
مقر قادة حماس في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
استهداف قيادات "حماس" في قطر.. هل يسرع بوقف الحرب أم يزيد من حالة الجمود؟
18:35 GMT
وأضاف آل ثاني: "رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه يحاول إلقاء محاضرات عن القانون في الحرب بينما هو يخرق كل قانون دولي".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قطر من إيواء ما وصفهم بـ"الإرهابيين"، وطالبها "بطردهم" أو ملاحقة إسرائيل لهم بنفسها.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن نتنياهو في كلمة له، تحذيره "قطر والدول التي توفر ملاذا للإرهابيين بأن تطردهم أو تحاكمهم وإلا ستلاحقهم إسرائيل بنفسها"، وقال نتنياهو، في كلمته التي جاءت باللغة الإنجليزية: "غدا الـ11 من سبتمبر (أيلول الجاري)، نتذكر الـ11 من سبتمبر. في ذلك اليوم، ارتكب إرهابيون أبشع عمل وحشي على الأراضي الأمريكية منذ تأسيس الولايات المتحدة".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد فعلنا بالضبط ما فعلته أمريكا عندما استهدفت إرهابيي القاعدة في أفغانستان، وبعد أن قتلت أسامة بن لادن في باكستان".
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".
مجلس الأمن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على مقرات سكنية لـ"حماس" في الدوحة
09:51 GMT
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وتابع: "الجيش والـ"شاباك" سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".

وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала