https://sarabic.ae/20250910/رئيس-الوزراء-القطري-تعرضنا-لـغدر-ونتنياهو-قتل-أي-أمل-للمحتجزين-في-غزة-1104715324.html

رئيس الوزراء القطري: تعرضنا لـ"غدر" ونتنياهو قتل أي أمل للمحتجزين في غزة

رئيس الوزراء القطري: تعرضنا لـ"غدر" ونتنياهو قتل أي أمل للمحتجزين في غزة

سبوتنيك عربي

اتهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"محاولة تقويض أي فرصة للاستقرار والسلام... 10.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-10T19:07+0000

2025-09-10T19:07+0000

2025-09-10T19:07+0000

إسرائيل

قطر

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102494/25/1024942536_0:0:4614:2595_1920x0_80_0_0_1ae0fa78ccbec0fe229b21c431c3ea36.jpg

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات آل ثاني، جاءت تعقيبا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عددا من قيادات حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء.وقال رئيس الوزراء القطري إن "نتنياهو يحاول تقويض أي فرصة للاستقرار والسلام... يجب تقديمه للعدالة كونه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية".وأضاف آل ثاني: "رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه يحاول إلقاء محاضرات عن القانون في الحرب بينما هو يخرق كل قانون دولي".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن نتنياهو في كلمة له، تحذيره "قطر والدول التي توفر ملاذا للإرهابيين بأن تطردهم أو تحاكمهم وإلا ستلاحقهم إسرائيل بنفسها"، وقال نتنياهو، في كلمته التي جاءت باللغة الإنجليزية: "غدا الـ11 من سبتمبر (أيلول الجاري)، نتذكر الـ11 من سبتمبر. في ذلك اليوم، ارتكب إرهابيون أبشع عمل وحشي على الأراضي الأمريكية منذ تأسيس الولايات المتحدة".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد فعلنا بالضبط ما فعلته أمريكا عندما استهدفت إرهابيي القاعدة في أفغانستان، وبعد أن قتلت أسامة بن لادن في باكستان".وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20250910/استهداف-قيادات-حماس-في-قطر-هل-يسرع-بوقف-الحرب-أم-يزيد-من-حالة-الجمود؟-1104713908.html

https://sarabic.ae/20250910/قطر-توجه-رسالة-للأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-بشأن-الهجوم-الإسرائيلي-على-مقرات-سكنية-لـحماس-في-الدوحة-1104694642.html

إسرائيل

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, قطر, العالم العربي, الأخبار