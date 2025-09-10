https://sarabic.ae/20250910/استهداف-قيادات-حماس-في-قطر-هل-يسرع-بوقف-الحرب-أم-يزيد-من-حالة-الجمود؟-1104713908.html

استهداف قيادات "حماس" في قطر.. هل يسرع بوقف الحرب أم يزيد من حالة الجمود؟

شكلت الضربة الإسرائيلية المفاجئة على وفد حركة حماس الفلسطينية التفاوضي في دولة قطر، نقطة فارقة في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، لا سيما أن الوفد... 10.09.2025, سبوتنيك عربي

هذه الضربة لها ما بعدها، بحسب الخبراء، حيث لن يكون التفاوض كما كان، وكذلك الشروط والشروط المقابلة، ما دفع بعض المراقبين للتساؤل حول تأثير هذه الخطوة على ملف التفاوض، فهل تدفع لعقد صفقة ووقف الحرب بشكل سريع أم تزيد من حالة الجمود والتعنّت، وتقضي على آمال التوصل لحل قريب؟وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات "حماس" في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من الحركة في قطاع غزة وإيران ولبنان.حالة جمودأكد المحلل السياسي الفلسطيني نعمان توفيق العابد، أن "ما أقدمت عليه حكومة نتنياهو، بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية في قطر، يعد تجاوزًا لكافة الخطوط الحمراء، وخروجًا عن الأعراف والقوانين الدبلوماسية، والتعامل ما بين الدول، خاصة الوسيطة منها، وكذلك التعامل مع الوفود المفاوضة".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، هذا الحادث ليس مجرد محاولة اغتيال عادية لأي من قيادات "حماس"، بل هو محاولة اغتيال للوفد المفاوض أثناء مشاوراته الداخلية للمقترح الذي عرضه الرئيس دونالد ترامب.وقال العابد إن "ذلك بمثابة رسالة موجهة من إسرائيل وأمريكا، مفادها أن عروضهما ليست جدية وفارغة، وأن وعودهم بوقف العدوان إذا ما وافقت "حماس" على الصفقة ليست جدية وغير حقيقية".وأوضح أن "ما قامت به إسرائيل تجاوز لكل الخطوط وله ما بعده، حيث سيؤثر سلبًا على سير المفاوضات، ولن يعجل بوقف العدوان وصفقة التبادل، وربما يؤدي إلى انسحاب ولو مؤقت من هذه المفاوضات كوسيط، ويتبعه جمود لفترة طويلة للمفاوضات، إلا إذا تغير النهج الأمريكي والإسرائيلي في التعاطي مع الوسطاء، وتحديدا الوسيط العربي مصر، وكذلك العمل بجدية من قبل واشنطن على إجراء مفاوضات حقيقية تهدف إلى وقف هذا العدوان وإرساء السلام والأمن في المنطقة".وعلى المستوى القصير، ذكر العابد أن "هذه العملية ستؤدي إلى جمود، ولكن على المدى البعيد، من المفترض أن تؤدي إلى الدخول في مفاوضات حقيقية وجادة ضمن ضمانات دولية". وأكد أنه "لم يعد هناك أي وثوق بالضمانات الأمريكية وما يطرحه الرئيس ترامب، لذلك يجب أن تدخل أطراف دولية أخرى في المفاوضات، وربما عن طريق مجلس الأمن الدولي، لتكون جهة دولية غير أمريكا راعية وضامنة لكل ما يتم التوافق عليه".ثمن باهظمن جانبه، أكد الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية أحمد فؤاد أنور، بأن "الجانب الإسرائيلي ارتكب جريمة خسيسة في قطر سيدفع ثمنها باهظًا"، مشيرًا إلى أن "الثمن الذي دفعته إسرائيل في أعقاب فشل محاولة اغتيال خالد مشعل في الأردن، تمثل في الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، من السجون الإسرائيلية مقابل العناصر الاستخباراتية المتورطة".وقال أنور في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "إسرائيل تواجه حاليا قطر، التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الدول العربية، وشاركت في الدفاع عن القاعدة الأمريكية من هجوم إيراني، وبذلت جهدا كبيرا في الترويج لنفسها، ونجحت في تنظيم كأس العالم، وترويج صورتها أمام العالم كسويسرا الشرق الأوسط ووسيط بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".وأضاف أن "الثمن الذي ستضطر حكومة نتنياهو لدفعه بعد توريطها الولايات المتحدة، وعلامات الاستفهام حول قاعدة "العديد" ودورها، قد يدفع إسرائيل لتمرير الصفقة وإنهاء الحرب"، وألمح إلى أن نتنياهو أشار إلى ذلك عندما قال "حان الوقت لإنهاء الحرب ولكن بشروط إسرائيل"، وهو ما وصفه أنور بأنه "نوع من محاولة الوصول لصورة نصر مزيفة".وأوضح أن هناك "مصيدة في قطاع غزة"، وأن المزاعم بأن إسرائيل لديها "يد عليا" وتخترق أربع دول عربية بسهولة، يثير "ثائرة الخليج العربي بشكل خاص"، وقد يدعو مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل قرار جامعة الدول العربية الأخير بشأن تعليق الاتفاقيات الإبراهيمية.وأكد أن "نتنياهو كان يمنّي النفس بأن الضغط العسكري قد يخرج المحتجزين والأسرى ويغير الشرق الأوسط، ليجد نفسه غير قادر على حماية الداخل الإسرائيلي، مع قصف مطارات في إسرائيل، واصطياد عدد من المستوطنين في القدس الشرقية، والركض الدائم إلى الملاجئ".ورأى الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية أحمد فؤاد أنور، أن "أمن إسرائيل لا يتحقق بمثل هذه الجرائم والخسة"، وأن "المستهدف كان عناصر مفاوضة لا تنخرط في القتال بشكل مباشر"، واصفا ذلك بـ"جريمة حرب حسب جنيف 4، التي أبرمت عام 1949، وتحديدًا المادة 47"، مشيرًا إلى أن "التداعيات المستقبلية ستكون وبالًا على حكومة إسرائيل، وأبسطها الإفراج عن قيادات من حركة حماس رغم الأحكام المرتفعة، وكل ذلك سيتم طيه في إطار صفقة يتم من خلالها وقف إطلاق النار دفعة واحدة وإنهاء الحرب".وقالت الخارجية القطرية في بيان: "وجهت دولة قطر، اليوم، رسالة إلى كل من السيد أنطونيو غويترش، الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد سانغجين كيم، القائم بالأعمال بالوفد الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لشهر أيلول/ سبتمبر الجاري، بشأن الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة".وأضافت: "طالبت دولة قطر بتعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس".وشدد البيان على أن قطر "لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليقا على عملية استهداف قادة حركة حماس بالدوحة، أن "إسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان وكل من شارك في هجوم 7 أكتوبر، سيحاسب"، على حد قوله.وقد وصف البيت الأبيض الهجوم بأنه "قصف لدولة ذات سيادة وحليف وثيق لواشنطن"، فيما أكد ترامب أنه "غير سعيد بكل تفاصيل العملية"، وأنها جاءت في "توقيت سيئ" خاصة مع الدور القطري في الوساطة ومحاولات تحقيق التهدئة.

