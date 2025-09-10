نتنياهو "يحذر" قطر ويتهمها بإيواء "إرهابيين"
© AP Photo / Marc Israel Sellemرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025
© AP Photo / Marc Israel Sellem
حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، قطر من إيواء ما وصفهم بـ"الإرهابيين"، وطالبها "بطردهم" أو ملاحقة إسرائيل لهم بنفسها.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو في كلمة له، تحذيره "قطر والدول التي توفر ملاذا للإرهابيين بأن تطردهم أو تحاكمهم وإلا ستلاحقهم إسرائيل بنفسها".
נתניהו נגד קטר: "לכל המדינות המספקות מחסה למחבלים: תגרשו אותם או שתביאו אותם לדין - או שאנחנו נעשה זאת"@gilicohen10 @SuleimanMas1— כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2025
(צילום: עומר מירון, לע"מ) pic.twitter.com/KmncXMX81h
وقال نتنياهو، في كلمته التي جاءت باللغة الإنجليزية: "غدا الـ11 من سبتمبر (أيلول الجاري)، نتذكر الـ11 من سبتمبر. في ذلك اليوم، ارتكب إرهابيون أبشع عمل وحشي على الأراضي الأمريكية منذ تأسيس الولايات المتحدة".
وأضاف نتنياهو: "نحن أيضا لدينا ذكرى الـ11 من سبتمبر. نتذكر السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023). في ذلك اليوم، ارتكب الإرهابيون أفظع عمل وحشي ضد الشعب اليهودي منذ الهولوكوست".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد فعلنا بالضبط ما فعلته أمريكا عندما استهدفت إرهابيي القاعدة في أفغانستان، وبعد أن قتلت أسامة بن لادن في باكستان".
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
