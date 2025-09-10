https://sarabic.ae/20250910/نتنياهو-يحذر-قطر-ويتهمها-بإيواء-إرهابيين-1104712381.html

نتنياهو "يحذر" قطر ويتهمها بإيواء "إرهابيين"

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، قطر من إيواء ما وصفهم بـ"الإرهابيين"، وطالبها "بطردهم" أو ملاحقة إسرائيل لهم بنفسها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو في كلمة له، تحذيره "قطر والدول التي توفر ملاذا للإرهابيين بأن تطردهم أو تحاكمهم وإلا ستلاحقهم إسرائيل بنفسها".وقال نتنياهو، في كلمته التي جاءت باللغة الإنجليزية: "غدا الـ11 من سبتمبر (أيلول الجاري)، نتذكر الـ11 من سبتمبر. في ذلك اليوم، ارتكب إرهابيون أبشع عمل وحشي على الأراضي الأمريكية منذ تأسيس الولايات المتحدة".وأضاف نتنياهو: "نحن أيضا لدينا ذكرى الـ11 من سبتمبر. نتذكر السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023). في ذلك اليوم، ارتكب الإرهابيون أفظع عمل وحشي ضد الشعب اليهودي منذ الهولوكوست".وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

