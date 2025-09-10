عربي
https://sarabic.ae/20250910/نتنياهو-يحذر-قطر-ويتهمها-بإيواء-إرهابيين-1104712381.html
نتنياهو "يحذر" قطر ويتهمها بإيواء "إرهابيين"
نتنياهو "يحذر" قطر ويتهمها بإيواء "إرهابيين"
سبوتنيك عربي
حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، قطر من إيواء ما وصفهم بـ"الإرهابيين"، وطالبها "بطردهم" أو ملاحقة إسرائيل لهم بنفسها. 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T17:47+0000
2025-09-10T17:47+0000
قطر
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101870813_0:53:1192:724_1920x0_80_0_0_f50b697639d57d075d70d45a0015c993.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو في كلمة له، تحذيره "قطر والدول التي توفر ملاذا للإرهابيين بأن تطردهم أو تحاكمهم وإلا ستلاحقهم إسرائيل بنفسها".وقال نتنياهو، في كلمته التي جاءت باللغة الإنجليزية: "غدا الـ11 من سبتمبر (أيلول الجاري)، نتذكر الـ11 من سبتمبر. في ذلك اليوم، ارتكب إرهابيون أبشع عمل وحشي على الأراضي الأمريكية منذ تأسيس الولايات المتحدة".وأضاف نتنياهو: "نحن أيضا لدينا ذكرى الـ11 من سبتمبر. نتذكر السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023). في ذلك اليوم، ارتكب الإرهابيون أفظع عمل وحشي ضد الشعب اليهودي منذ الهولوكوست".وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250909/مجلس-الأمن-عقد-اجتماع-حول-الضربات-الإسرائيلية-على-قطر-1104681484.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101870813_106:0:1166:795_1920x0_80_0_0_bab89dfff15958b41faf9e348c14e6c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
قطر, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

نتنياهو "يحذر" قطر ويتهمها بإيواء "إرهابيين"

17:47 GMT 10.09.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellemرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellem
تابعنا عبر
حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، قطر من إيواء ما وصفهم بـ"الإرهابيين"، وطالبها "بطردهم" أو ملاحقة إسرائيل لهم بنفسها.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو في كلمة له، تحذيره "قطر والدول التي توفر ملاذا للإرهابيين بأن تطردهم أو تحاكمهم وإلا ستلاحقهم إسرائيل بنفسها".
وقال نتنياهو، في كلمته التي جاءت باللغة الإنجليزية: "غدا الـ11 من سبتمبر (أيلول الجاري)، نتذكر الـ11 من سبتمبر. في ذلك اليوم، ارتكب إرهابيون أبشع عمل وحشي على الأراضي الأمريكية منذ تأسيس الولايات المتحدة".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر
أمس, 23:01 GMT
وأضاف نتنياهو: "نحن أيضا لدينا ذكرى الـ11 من سبتمبر. نتذكر السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023). في ذلك اليوم، ارتكب الإرهابيون أفظع عمل وحشي ضد الشعب اليهودي منذ الهولوكوست".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد فعلنا بالضبط ما فعلته أمريكا عندما استهدفت إرهابيي القاعدة في أفغانستان، وبعد أن قتلت أسامة بن لادن في باكستان".
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس في قطر".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
