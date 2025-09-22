https://sarabic.ae/20250922/مسؤول-بحركة-فتح-في-لبنان-الاعتراف-بدولة-فلسطين-خطوة-ناقصة-إذا-لم-يوقف-العالم-حرب-الإبادة-في-غزة-1105136025.html
مسؤول بحركة "فتح" في لبنان: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة ناقصة إذا لم يوقف العالم حرب الإبادة في غزة
مسؤول بحركة "فتح" في لبنان: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة ناقصة إذا لم يوقف العالم حرب الإبادة في غزة
علّق نائب أمين سرّ حركة "فتح" في لبنان، سرحان سرحان، على اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، معتبرا أن "هذه الخطوة جيدة ولو أتت متأخرة"، مؤكدا أن... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105126479_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_6a0f17c0733fb969cffe40b561bfa9b6.png
وقال سرحان في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك سبع دول ستعترف غدا بالدولة الفلسطينية وهذا مؤشر يبنى عليه"، موضحا أن "هذه الاعترافات تأتي نتيجة النضال المستمر للشعب الفلسطيني وتمسكه بالقضية الفلسطينية وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته، كما نتيجة المقاومة المستمرة لإسرائيل والحراك الجماهيري في أوروبا".وختم سرحان بالتشديد على أن "هذه الخطوة ناقصة ما لم يتخذ العالم قرارا بوقف حرب الإبادة على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة ووقف حرب التجويع"، مؤكدا "ضرورة اتخاذ قرار دولي وحاسم يردع الولايات المتحدة من استخدام فيتو".
