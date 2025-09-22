عربي
مسؤول بحركة "فتح" في لبنان: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة ناقصة إذا لم يوقف العالم حرب الإبادة في غزة
مسؤول بحركة "فتح" في لبنان: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة ناقصة إذا لم يوقف العالم حرب الإبادة في غزة
وقال سرحان في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك سبع دول ستعترف غدا بالدولة الفلسطينية وهذا مؤشر يبنى عليه"، موضحا أن "هذه الاعترافات تأتي نتيجة النضال المستمر للشعب الفلسطيني وتمسكه بالقضية الفلسطينية وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته، كما نتيجة المقاومة المستمرة لإسرائيل والحراك الجماهيري في أوروبا".وختم سرحان بالتشديد على أن "هذه الخطوة ناقصة ما لم يتخذ العالم قرارا بوقف حرب الإبادة على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة ووقف حرب التجويع"، مؤكدا "ضرورة اتخاذ قرار دولي وحاسم يردع الولايات المتحدة من استخدام فيتو".
مسؤول بحركة "فتح" في لبنان: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة ناقصة إذا لم يوقف العالم حرب الإبادة في غزة

حصري
علّق نائب أمين سرّ حركة "فتح" في لبنان، سرحان سرحان، على اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، معتبرا أن "هذه الخطوة جيدة ولو أتت متأخرة"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية تثمّن هذه الاعترافات المتتالية من دول وازنة في العالم".
وقال سرحان في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك سبع دول ستعترف غدا بالدولة الفلسطينية وهذا مؤشر يبنى عليه"، موضحا أن "هذه الاعترافات تأتي نتيجة النضال المستمر للشعب الفلسطيني وتمسكه بالقضية الفلسطينية وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته، كما نتيجة المقاومة المستمرة لإسرائيل والحراك الجماهيري في أوروبا".
وأضاف: "الاعتراف جاء نزولا عند رغبة ومطالب شعوب هذه الدول"، مشيرا إلى أنه "للحراك الدبلوماسي وعلى رأسه الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دور في ذلك".
غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف مناطق متعددة في قطاع غزة
14:46 GMT
وختم سرحان بالتشديد على أن "هذه الخطوة ناقصة ما لم يتخذ العالم قرارا بوقف حرب الإبادة على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة ووقف حرب التجويع"، مؤكدا "ضرورة اتخاذ قرار دولي وحاسم يردع الولايات المتحدة من استخدام فيتو".
